Hà Nội: 62 vị trí rào chắn tại 11 dự án trọng điểm, khuyến cáo người dân chọn lộ trình phù hợp

Các phương tiện xếp hàng dài qua công trường thi công hầm chui Cổ Linh. (Ảnh: Đình Hiếu)

Các vị trí rào chắn tập trung tại những dự án hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, thoát nước và xử lý nước thải. Một số công trình đáng chú ý gồm hầm chui Cổ Linh, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội, tuyến Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc và đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Tại dự án hầm chui Cổ Linh, có 6 vị trí rào chắn phục vụ thi công. Trong khi đó, các công trình cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên và tuyến kết nối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 cũng ảnh hưởng đến việc lưu thông trên một số tuyến đường.

Theo cơ quan chức năng, nhiều điểm thi công nằm trên các tuyến có mật độ phương tiện cao, làm thu hẹp mặt đường và gia tăng nguy cơ ùn tắc. Phòng CSGT Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại.

CSGT khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin về các vị trí rào chắn, chủ động chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển.

Khi qua khu vực công trường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành biển báo, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng; không tự ý đi vào khu vực rào chắn hoặc đi ngược chiều.

(tổng hợp)