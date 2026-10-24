Hà Nội: 5 người thoát nạn trong vụ cháy nhà cao tầng

Lực lượng cảnh sát đưa nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 0h ngày 24/10, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân số 261 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ tầng 1, tỏa nhiều khói và khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy, 5 người trong nhà đã hít phải khói và hoảng loạn chạy lên các tầng trên.

Cán bộ, chiến sĩ chữa cháy cắt cửa cuốn để tiếp cận hiện trường.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng máy cắt chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận đám cháy từ cửa chính. Một mũi công tác sử dụng bình thở tìm kiếm, cứu người mắc kẹt; mũi còn lại triển khai đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan lên các tầng trên và nhà liền kề, đồng thời tổ chức thoát khói.

Sau khoảng 6 phút triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 0h41 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng không để lửa cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà liền kề, đồng thời kịp thời cứu và hướng dẫn 5 người mắc kẹt ra vị trí an toàn.

Nạn nhân bị ảnh hưởng bởi khói được sơ cứu ban đầu.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà có diện tích xây dựng khoảng 45m2 mỗi sàn, quy mô 5 tầng. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.