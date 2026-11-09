Hà Nội 5 cửa ô – Kết nối di sản, mở rộng không gian du lịch liên tỉnh
Không còn bó hẹp trong những hành trình tham quan tại Thủ đô, du lịch Hà Nội đang từng bước mở rộng không gian kết nối với các địa phương lân cận. Tuyến tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô” kết nối Thủ đô với Bắc Ninh là một ví dụ, khi giao thông đường sắt được kết hợp với trải nghiệm văn hóa, đưa du khách từ Hà Nội đến khám phá miền di sản Kinh Bắc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-5-cua-o-ket-noi-di-san-mo-rong-khong-gian-du-lich-lien-tinh-24626110823380518.htm