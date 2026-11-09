Hà Nội 5 cửa ô – Kết nối di sản, mở rộng không gian du lịch liên tỉnh

Đổi mới mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm và gắn hoạt động sản xuất với du lịch trải nghiệm đang được nhiều nghệ nhân, người làm nghề thủ công truyền thống thực hiện. Cùng với nỗ lực của người làm nghề, các chính sách hỗ trợ khuyến công và phát triển sản phẩm lưu niệm được kỳ vọng tạo thêm động lực để nghề truyền thống nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ, tham gia vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Đà Nẵng.