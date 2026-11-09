Hà Nội: 48 sinh viên vượt khó học tốt được trao học bổng

Dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Huyền; Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Phó Viện trưởng Viện Phật học Việt Nam, trụ trì chùa Khai Nguyên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Phương

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, chương trình trao học bổng là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, được tổ chức trong không khí hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026.

Theo đồng chí Bùi Huyền Mai, những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố luôn chú trọng vận động, kết nối các nguồn lực xã hội, phối hợp với tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một trong những hoạt động thiết thực.

Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Dung

Đáng trân trọng, chương trình học bổng của chùa Khai Nguyên không dừng lại ở sự hỗ trợ nhất thời mà được duy trì, đồng hành cùng các em trong quá trình học tập. Trong hai năm 2025 và 2026, chương trình đã hỗ trợ các em sinh viên vượt khó với tổng kinh phí đạt 1,425 tỷ đồng. Với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/sinh viên/năm, chương trình không chỉ góp phần giảm gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để những ước mơ giảng đường được tiếp tục.

Các em đến từ xã, phường, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn: Mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha mẹ; cha mẹ ly hôn, không còn chung sống; cha hoặc mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, mất hoặc suy giảm khả năng lao động; gia đình thuộc diện cận nghèo. Không ít em phải sống nương tựa vào ông bà, người thân hoặc vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao học bổng tới các em học sinh. Ảnh: Lê Phương

Bên cạnh đó, chương trình còn trực tiếp quan tâm, hỗ trợ nhiều em học sinh là người dân tộc, thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những kết quả bước đầu từ chương trình cho thấy giá trị của sự đồng hành lâu dài. Trong số sinh viên nhận học bổng, có nhiều em đạt kết quả học tập từ loại khá, giỏi và xuất sắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Huyền và Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên trao học bổng tới các em sinh viên. Ảnh: Lê Dung

Đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục phát huy vai trò kết nối, vận động nguồn lực xã hội; phối hợp với các tổ chức tôn giáo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Đặc biệt, MTTQ các xã, phường cần chủ động rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng trường hợp, kịp thời giới thiệu, kết nối hỗ trợ đúng đối tượng, đồng thời theo dõi, động viên các em trong suốt quá trình học tập.

Các đại biểu và sinh viên được nhận học bổng chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Lê Dung

Đón nhận học bổng từ chương trình, em Nguyễn Việt Anh, sinh viên năm thứ hai ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, không giấu được xúc động khi chia sẻ về ý nghĩa của sự hỗ trợ đối với bản thân và gia đình. Theo Việt Anh, học bổng đã giúp em trang trải học phí, mua giáo trình và các dụng cụ phục vụ thực hành, qua đó giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình. Quan trọng hơn, sự hỗ trợ kịp thời giúp em yên tâm theo đuổi ước mơ khoác áo blouse trắng.

Việt Anh bày tỏ lòng biết ơn và khẳng định, sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích, đồng thời mong muốn sau này có thể tiếp nối hành trình thiện nguyện, giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Tại chương trình, Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên gửi gắm tới các sinh viên: Hoàn cảnh có thể đặt ra nhiều thử thách, nhưng không nên trở thành giới hạn đối với ý chí và khát vọng học tập. Thượng tọa mong muốn chương trình học bổng tiếp tục được duy trì, phối hợp hiệu quả với MTTQ Việt Nam thành phố để tạo động lực, giúp các em yên tâm học tập.