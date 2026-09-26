Hà Nội: 42 doanh nghiệp mang đến gần 4.000 cơ hội việc làm tại phiên giao dịch lưu động

Ngay từ 7h30 sáng, không khí tại Nhà văn hóa xã Gia Lâm đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Trên sân khấu chính, đại diện Ban tổ chức đã trịnh trọng phát biểu khai mạc sự kiện, chính thức mở ra cơ hội việc làm cho hàng ngàn người dân.

Khai mạc phiên giao dịch việc làm lưu động cụm xã Gia Lâm, Bát Tràng, Phù Đổng, Thuận An (TP Hà Nội)

Ngay sau lễ khai mạc, không gian các gian hàng tuyển dụng nhanh chóng được lấp đầy bởi người lao động đến tìm hiểu thông tin; đồng thời, các lãnh đạo cũng trực tiếp đi tham quan, hỏi thăm và động viên các doanh nghiệp cũng như người tìm việc đang trao đổi tại các bàn tư vấn.

Phiên giao dịch năm nay được tổ chức với mục tiêu mang thông tin tuyển dụng, định hướng học nghề đến gần hơn với người dân địa phương, đặc biệt hướng tới các đối tượng cần được quan tâm như thanh niên, học sinh, bộ đội xuất ngũ, người chấp hành xong án phạt tù và người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất.

Ban tổ chức phát biểu khai mạc Phiên giao dịch việc làm năm 2026 - Ảnh: QT.

Ghi nhận thực tế tại phiên giao dịch, sức nóng từ phía các nhà tuyển dụng là rất lớn khi có tới 42 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, cung cấp tổng cộng 3.773 chỉ tiêu việc làm. Trong số đó, khối doanh nghiệp cổ phần chiếm ưu thế với 25 đơn vị (tương đương 59,5%), cùng với 17 doanh nghiệp thuộc loại hình trách nhiệm hữu hạn.

Sự kiện quy tụ nhiều công ty có thương hiệu lớn và uy tín tham gia tuyển dụng với đa dạng các vị trí từ giám sát, kế toán, kinh doanh đến nhân viên kỹ thuật và công nhân sản xuất.

Sự kiện quy tụ nhiều công ty có thương hiệu lớn và uy tín tham gia tuyển dụng

Có thể thấy thị trường hiện nay đang rất "khát" lực lượng lao động phổ thông. Cụ thể, có tới 2.857 chỉ tiêu (chiếm 75,7%) dành cho lao động có trình độ trung học phổ thông. Số lượng chỉ tiêu cho trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật là 606 người, trong khi nhóm yêu cầu trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ ở mức 310 người.

Về mức thu nhập, phần lớn các vị trí (2.673 chỉ tiêu, chiếm 70,8%) có mức lương dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, tập trung vào nhóm công nhân cơ khí, công nhân sản xuất không đòi hỏi kinh nghiệm quá cao nhưng cần kỹ năng và sự thích nghi.

Mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng chiếm 625 chỉ tiêu, và đặc biệt, có 437 vị trí (chiếm 11,6%) sẵn sàng chi trả mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng trở lên để thu hút nhân sự chất lượng cao, có khả năng chịu áp lực tốt. Ngoài ra, có 38 vị trí áp dụng mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực của người lao động.

Các gian hàng của doanh nghiệp tuyển dụng thu hút nhiều người lao động đến tham gia - Ảnh: QT.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp đang dành sự ưu ái tuyệt đối cho lao động trẻ với 1.845 chỉ tiêu dành cho nhóm tuổi từ 30 trở xuống và 1.093 chỉ tiêu cho nhóm 31 đến 40 tuổi. Các nhóm tuổi cao hơn có ít cơ hội hơn, cụ thể nhóm 41 đến 50 tuổi có 787 chỉ tiêu, và cơ hội cho nhóm lao động từ 51 đến 60 tuổi chỉ vỏn vẹn 48 vị trí.

Để có được sự sôi động và sát với thực tế doanh nghiệp như vậy, Ban tổ chức đã thực hiện một bước đi mang tính chiến lược khi tiến hành khảo sát trước nhu cầu của 825 người lao động tại 4 xã: Gia Lâm, Bát Tràng, Phù Đổng, Thuận An.

Kết quả khảo sát cho thấy lực lượng lao động tại địa phương còn rất trẻ, với 432 nam giới có độ tuổi trung bình là 21 và 393 nữ giới có độ tuổi trung bình là 22. Cơ cấu trình độ chuyên môn của người tìm việc cũng hoàn toàn tương thích với nhu cầu của các doanh nghiệp khi nhóm có trình độ trung học phổ thông chiếm đa số với 372 người (45,1%), tiếp nối là 268 người có trình độ trung cấp - công nhân kỹ thuật và 185 người (22,4%) có trình độ cao đẳng, đại học.

Đặc biệt, nguyện vọng tìm kiếm các công việc như công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật hay thợ cơ khí của người dân địa phương hoàn toàn "khớp" với những vị trí mà các nhà máy, xí nghiệp đang rao tuyển.

Sự kiện này không chỉ là lời giải cho bài toán thiếu hụt nhân sự của các doanh nghiệp mà còn mở ra cánh cửa việc làm ổn định

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát thông tin thị trường lao động và việc thấu hiểu nhu cầu của cả hai phía cung - cầu, Phiên giao dịch việc làm lưu động cụm xã Gia Lâm – Bát Tràng – Phù Đổng – Thuận An năm 2026 được kỳ vọng mang lại hiệu quả kết nối cao.

Sự kiện này không chỉ là lời giải cho bài toán thiếu hụt nhân sự của các doanh nghiệp mà còn mở ra cánh cửa việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho hàng ngàn người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và khu vực cụm 4 xã nói riêng.