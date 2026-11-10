Hà Nội: 4 người rời khỏi nhà, đi lạc trở về an toàn, có 2 trẻ nhỏ

Ngày 10/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thư Lâm, Công an phường Kiến Hưng và Công an xã Ngọc Hồi vừa hỗ trợ 4 trường hợp đi khỏi nhà, đi lạc trở về với gia đình.

Những trường hợp đi lạc, rời khỏi nhà được Công an Hà Nội hỗ trợ trở về an toàn. Ảnh: CACC

Cụ thể, khoảng 15h ngày 30/10, cháu L.H.P. (SN 2011, trú tại xã Thư Lâm) rời khỏi nhà. Lo lắng cho sự an toàn của con, gia đình đã đến Công an xã Thư Lâm trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thư Lâm khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh và tổ chức tìm kiếm trên địa bàn cùng các khu vực lân cận. Đến ngày 3/11, cháu P. được tìm thấy an toàn và bàn giao cho gia đình.

Tiếp đó, khoảng 17h45 ngày 4/11, Công an phường Kiến Hưng tiếp nhận tin báo của người dân về việc hai cháu nhỏ khoảng 6 tuổi đi lạc tại khu vực cổng Trường Tiểu học Mậu Lương.

Cán bộ công an nhanh chóng có mặt, ân cần hỏi han, tìm hiểu thông tin về hai cháu. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai cháu sống tại xã Bình Minh nên đã liên hệ, phối hợp với công an địa phương tìm kiếm người thân. Hai cháu sau đó đã được người thân đón về nhà.

Trường hợp mới nhất được Công an xã Ngọc Hồi hỗ trợ vào chiều 5/11. Khoảng 14h cùng ngày, đơn vị tiếp nhận một phụ nữ có dấu hiệu cần được hỗ trợ khi đang đi bộ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nhận thấy người phụ nữ có biểu hiện bất ổn, cán bộ công an đã ân cần thăm hỏi, động viên và chăm sóc để người này ổn định tinh thần.

Đồng thời, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, thông báo đến các khu dân cư và đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhằm tìm kiếm người thân của người phụ nữ.

Đến 17h cùng ngày, Công an xã Ngọc Hồi xác định người phụ nữ là chị N.T.H. (SN 2001, trú tại phường Thanh Xuân).

Theo gia đình, chị H. đi lạc từ khoảng 2h30 sáng cùng ngày. Người thân vô cùng lo lắng, đã tổ chức tìm kiếm suốt nhiều giờ nhưng chưa có kết quả.

Sau khi xác minh được thông tin, Công an xã Ngọc Hồi nhanh chóng liên hệ với gia đình, hỗ trợ chị H. trở về đoàn tụ an toàn với người thân.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của lực lượng công an, gia đình các trường hợp được giúp đỡ đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ.