Hà Nội: 382 căn ở dự án CT6 Kiến Hưng, Kim Văn - Kim Lũ dự kiến phải di dời

Sau khi HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý tồn tại, vi phạm tại 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh, các phường liên quan đang kiểm tra hiện trạng, xác định những căn hộ, nhà ở dự kiến phải di dời để khắc phục sai phạm.

Tại CT6 Kiến Hưng và bốn tòa chung cư ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, kết quả rà soát xác định tổng cộng 382 căn thuộc diện dự kiến di dời. Các địa phương tiếp tục làm rõ chủ sở hữu, người sử dụng, xây dựng phương án và lấy ý kiến người dân trước khi triển khai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

CT6 Kiến Hưng có 126 căn hộ và 10 nhà thấp tầng thuộc diện di dời

Theo Báo cáo số 775 ngày 31/10/2026 của UBND phường Kiến Hưng, dự án CT6 có 136 căn dự kiến phải di dời, gồm 126 căn hộ chung cư và 10 căn nhà thấp tầng.

Khu CT6 Kiến Hưng có 136 căn hộ và 10 căn nhà thấp tầng phải di dời. Ảnh: Thạch Thảo

Các căn hộ chung cư nằm tại tầng 2, tầng 3, trong đó CT6A có 60 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn.

Cụ thể, tòa CT6A có 60 căn, gồm 42 căn tại tầng 2 và 18 căn tại tầng 3; tòa CT6B có 37 căn, gồm 27 căn tại tầng 2 và 10 căn tại tầng 3; tòa CT6C có 29 căn, gồm 18 căn tại tầng 2 và 11 căn tại tầng 3.

Đối với 10 căn nhà thấp tầng, 6 căn có phần lớn diện tích nằm trong quy hoạch trường mầm non, 4 căn có phần lớn diện tích nằm trong quy hoạch đường giao thông.

Khu nhà thấp tầng được quy hoạch 15 căn nhà liền kề cao 3 tầng, chủ đầu tư đã xây thành 38 căn liền kề cao 5 tầng, tăng 23 căn và 2 tầng so với quy hoạch. Ảnh: Thạch Thảo

Dự án CT6 Kiến Hưng được quy hoạch 231 căn hộ và khối tháp khách sạn 459 phòng, nhưng thực tế có 1.584 căn hộ, không có phòng khách sạn. Công trình tăng từ hai lên ba khối tháp, từ 31 lên 32 tầng và giảm từ hai xuống một tầng hầm.

Khu thấp tầng tăng từ 15 căn cao 3 tầng lên 38 căn cao 5 tầng. Nhà trẻ, mẫu giáo theo quy hoạch chưa được xây dựng.

Phường đang xác minh chủ sở hữu, người sử dụng và những người có quyền lợi liên quan để hoàn thiện danh sách, làm căn cứ công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.

Theo chính quyền phường Kiến Hưng, phường đã rà soát địa chỉ, số căn hộ và chủ sử dụng. Đến nay, cơ bản đã xác định được các thông tin liên quan, song còn khoảng 7 trường hợp chưa xác định được chủ nhà do các căn hộ đóng cửa. Phường sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để xác minh, hoàn thiện danh sách.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, phê duyệt phương án, thực hiện chi trả và bố trí các hình thức hỗ trợ. Người dân thuộc diện di dời được đăng ký hình thức nhận bồi thường bằng tiền, nhận nhà ở tại vị trí khác hoặc đăng ký mua nhà ở xã hội.

246 căn ở Kim Văn - Kim Lũ, xem xét bố trí chỗ ở tại Thanh Hà

Tại phường Định Công, lãnh đạo phường cho biết, qua rà soát ban đầu, 246 căn hộ có diện tích 43-74m² tại các tòa CT11, CT12A, CT12B và CT12C thuộc diện dự kiến phải di dời cư dân.

Tại bốn tòa nhà, tầng 1 bị sử dụng sai mục đích. Một phần diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn dành cho thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng đã bị chuyển thành căn hộ. Từ tầng 4 trở lên, chủ đầu tư còn tự ý thay đổi cơ cấu diện tích căn hộ, làm tăng quy mô dân số, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Một phương án đang được xem xét là chủ đầu tư thỏa thuận chi trả tiền và hỗ trợ chi phí di chuyển. Hộ có nguyện vọng có thể được bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà. Người dân cũng có thể nhận tiền để tự tìm nơi ở mới hoặc đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Khu Kim Văn - Kim Lũ có 246 căn thuộc diện dự kiến di dời. Ảnh: Thạch Thảo

Phường sẽ công bố danh sách 246 căn hộ dự kiến phải di dời cùng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Chủ tịch UBND phường sẽ trực tiếp đối thoại với các hộ liên quan để nghe nguyện vọng, giải đáp thắc mắc.

Việc di dời dự kiến thực hiện trong năm 2027, sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các công trình, hạng mục và căn hộ thuộc diện phải phá dỡ sẽ được xử lý trong giai đoạn 2027-2028 theo quyết định có thẩm quyền.

Trước đó ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị. Nghị quyết liên quan 12 dự án của các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý, sở hữu, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư.

12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh có vi phạm 1. Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội; 2. Dự án công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội; 3. Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại CT5 Tân Triều, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội; 4. Dự án Khu nhà ở Xa La, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội; 5. Dự án nhà ở tại CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội; 6. Dự án tòa nhà hỗn hợp VP3 tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội; 7. Dự án tòa nhà hỗn hợp VP5 tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội; 8. Dự án tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp VP6 phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội; 9. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH1 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. 10. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH2 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. 11. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH3 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. 12. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH4 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.