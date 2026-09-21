Hà Nội: 3 cầu bị cấm, dòng xe dồn về Quốc lộ 6 gây ùn tắc từ sáng đến trưa

Video: Mắc kẹt 2 giờ chưa thoát điểm ùn tắc trên Quốc lộ 6, nhiều người phải xin nghỉ làm

Mực nước sông Đáy dâng cao khiến 3 cầu ở Hà Nội gồm Đại Thành, 72 và Tân Phú phải cấm phương tiện qua lại, dòng xe dồn về Quốc lộ 6 gây ùn tắc kéo dài sáng 21/9.

Theo ghi nhận của PV, từ khoảng 7h, lượng xe trên Quốc lộ 6 tăng nhanh. Ô tô, xe máy nối thành từng hàng dài, di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như đứng yên.

Việc 3 cây cầu bị cấm lưu thông khiến người dân phải thay đổi lộ trình, dồn lên những tuyến đường chính, trong đó có Quốc lộ 6. Lưu lượng phương tiện tăng cao khiến tình trạng ùn tắc nhanh chóng xảy ra và kéo dài nhiều km.

Tại khu vực cầu Mai Lĩnh, dòng xe nối dài, di chuyển khó khăn. Nhiều người phải liên tục dừng chờ, trong khi một số xe quay đầu tìm hướng đi khác.

Không chỉ lượng phương tiện từ các tuyến đường lân cận, người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi ngập úng cũng phải tìm đường ra Quốc lộ 6, khiến áp lực giao thông trên tuyến tiếp tục gia tăng.

Chị Lý (ở phường Chương Mỹ) cho biết chị mất gần một giờ nhưng chỉ di chuyển được vài trăm mét do giao thông ùn tắc nghiêm trọng. “Đi gần một tiếng đồng hồ mà tôi chỉ đi được vài trăm mét, xe cộ kín đường, cứ nhích được một đoạn lại phải dừng. Không thể tiếp tục đi làm nên tôi phải gọi điện xin phép cấp trên cho nghỉ làm”, chị Lý nói.

Cùng cảnh ngộ, anh Lâm cho biết anh bắt đầu đi làm từ khoảng 6h nhưng đến gần 8h vẫn chưa thể thoát khỏi khu vực ùn tắc. “6h tôi bắt đầu đi nhưng gần 8h vẫn chưa đi được bao nhiêu. Xe cộ ùn kín, nhích từng chút rồi lại phải dừng. Tôi không biết đến bao giờ mới thoát khỏi đoạn đường này”, anh Lâm chia sẻ.

Ùn tắc kéo dài khiến nhiều người bất lực, phải tấp xe vào lề đường, ngồi chờ đến khi giao thông bớt ùn để tiếp tục hành trình.

Tại nhiều vị trí, các xe máy quay đầu khiến giao thông càng thêm phức tạp.

Nhiều người trên xe buýt, xe khách xuống đi bộ do giao thông tắc cứng.

Hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau trên Quốc lộ 6 trong sáng đầu tuần.

Lực lượng chức năng được bố trí phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển nhằm giảm áp lực giao thông. Tuy nhiên, lượng xe vẫn rất đông, tình trạng ùn tắc chưa được cải thiện đáng kể.

Đến 11h30, Quốc lộ 6 vẫn ùn tắc kéo dài, các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua khu vực.