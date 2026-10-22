Hà Nội: 257 cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường

Đó là thông tin từ Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về lĩnh vực môi trường diễn ra ngày 22-10.

Đại tá Nguyễn Đức Long, cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, Công an thành phố đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Thái Thành

Từ tháng 7-2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 9 vụ với 29 bị can liên quan đến các loại tội danh gây ô nhiễm môi trường; trong đó có 6 vụ với 22 bị can liên quan đến hành vi đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn, chất thải xây dựng.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng, nguyên nhân chính là do các điểm tập kết chất thải được xây dựng ở rất xa so với hộ gia đình và nguồn thải, dẫn đến việc để tiết kiệm chi phí, một số doanh nghiệp lợi dụng các khu vực hẻo lánh để đổ trộm, chôn lấp chất thải.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, công tác quản lý ở địa phương cũng chưa được chặt chẽ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra các vụ vi phạm về đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn, chất thải xây dựng.

Qua rà soát, thống kê, Công an thành phố đã lập danh sách 257 cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; 19 tổ chức có chức năng quan trắc, phân tích môi trường, 37 tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và 53 khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường.

Đại biểu HĐND thành phố chất vấn những vấn đề về môi trường. Ảnh: Thái Thành

Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tập trung giải quyết, xử lý đối với những địa điểm và những cơ sở đã lên danh sách qua công tác điều tra cơ bản.

Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng quyết liệt trong khai thác mở rộng, xử lý các hành vi vi phạm quy định về môi trường để răn đe, phòng ngừa chung. Công an thành phố cũng đã giao cho Công an 126 phường, xã trên địa bàn tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, lắp đặt camera giám sát địa bàn; giao lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý đối với những xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn; lực lượng Cảnh sát kinh tế khởi tố, bắt giữ đối với các cơ sở và cá nhân vi phạm.

Công an thành phố kiến nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ sở, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành khai thác các dự án tập kết, thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng tập trung theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời đẩy mạnh các giải pháp nghiền, tái chế chất thải xây dựng tại chỗ đối với các dự án trọng điểm nhằm hạn chế tình trạng chất thải rơi vãi trong quá trình vận chuyển và tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng trên địa bàn.