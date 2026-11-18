Hà Nội cấm đường tại nhiều tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, từ 11h đến 20h các ngày 18, 19 và 20/11; từ 20h ngày 20/11 đến 6h ngày 23/11, lực lượng chức năng tổ chức cấm triệt để phương tiện tại nhiều tuyến đường thuộc không gian đi bộ và khu vực phụ cận hồ Hoàn Kiếm.

Các tuyến đường cấm gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (đoạn từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Hàng Khay và Lê Thái Tổ.

Ngoài ra, phương tiện cũng bị cấm tại Hàng Dầu (đoạn từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài và Bà Triệu (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay).

Công an Hà Nội tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông tại khu vực hồ Hoàn Kiếm từ ngày 18 đến 23/11.

Tại Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, lực lượng chức năng cấm phương tiện ở nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Những phương tiện bị hạn chế lưu thông trên các tuyến phố trung tâm

Cùng thời gian trên, Công an Hà Nội tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt và xe ưu tiên).

Ô tô cá nhân và xe máy bị hạn chế hoạt động trên các tuyến phố gồm: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung và Quang Trung.

Phương án phân luồng được triển khai nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động của chương trình.

Hướng đi thay thế cho phương tiện khi Hà Nội cấm đường

Đối với phương tiện từ các phường, xã phía Đông và Đông Bắc Hà Nội như Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng… đi các phường, xã phía Tây và Tây Bắc như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên… và ngược lại, Công an Hà Nội hướng dẫn di chuyển qua các cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Các phương tiện có thể đi theo những tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III và các tuyến đường phù hợp khác.

Với phương tiện từ khu vực phía Bắc thành phố như Tây Hồ, Đông Anh đi phía Nam như Hoàng Mai, Thanh Trì và ngược lại, hướng di chuyển được tổ chức qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long; theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II và Vành đai III.

Theo kế hoạch, từ 7h30 ngày 21/11, UBND TP Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm.

Trước đó, chương trình sơ duyệt từ 12h đến 19h ngày 18/11, tổng duyệt lần thứ nhất từ 12h đến 19h ngày 19/11 và tổng duyệt lần thứ hai từ 12h đến 19h ngày 20/11.

Các hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 – 24/11/2026). Người tham gia giao thông cần lưu ý khung giờ cấm, các tuyến đường bị hạn chế và chủ động điều chỉnh lộ trình để tránh khu vực tổ chức sự kiện.