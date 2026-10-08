Hà Nội: 2 người tử vong trong vụ cháy tại xã Thượng Phúc

Hiện trường vụ cháy tại xã Thượng Phúc. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Khoảng 18 giờ 21 phút ngày 7/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 phương tiện cùng khoảng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31, 32, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 18 giờ 29 phút, sau 8 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc; chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, tổ chức chống cháy lan, dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Đến khoảng 18 giờ 42 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực chung quanh. Đến 18 giờ 57 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy, diện tích khoảng 25m2, dạng khung thép, mái tôn, nằm trong sân có diện tích khoảng 37m2 của ngôi nhà cao 2 tầng. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng Công an thành phố khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy và danh tính các nạn nhân để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.