Hà Nội: 19 hộ dân ở Định Công nhận hơn 217 tỉ đồng bồi thường dự án Quốc lộ 1A

UBND phường Định Công vừa tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 19 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư Trục không gian Quốc lộ 1A (đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ).

UBND phường Định Công tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 19 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư Trục không gian Quốc lộ 1A (đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ)

Buổi chi trả diễn ra tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường, thực hiện theo Kế hoạch số 416/KH-GPMB ngày 15.10.2026 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường.

Theo phương án được phê duyệt, tổng kinh phí chi trả theo 19 phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt là 217.363.703.092 đồng, trong đó hộ nhận mức đền bù cao nhất lên tới hơn 40 tỉ đồng.

Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời thể hiện sự quan tâm của thành phố và nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các hộ dân nhất trí cao với chủ trương chung

Lãnh đạo phường ghi nhận, biểu dương sự tin tưởng, phối hợp tích cực của các hộ gia đình trong suốt quá trình triển khai.

Đoạn Quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường Định Công thuộc phạm vi dự án mở rộng, chỉnh trang có chiều dài khoảng 1,49km, diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 9,2ha.

Dự án ảnh hưởng đến 123 hộ dân (với gần 5.000m² đất ở), 5 tổ chức và phần diện tích đất công do địa phương quản lý.

Tổng kinh phí chi trả theo 19 phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt là 217.363.703.092 đồng, trong đó hộ nhận mức đền bù cao nhất lên tới hơn 40 tỉ đồng

Ghi nhận tại buổi làm việc, các hộ dân đều nhất trí cao với chủ trương chung. Nhiều người lựa chọn chuyển ngay tiền đền bù vào tài khoản tiết kiệm điện tử, số khác nhận tiền mặt mang về.

Dù không khỏi lưu luyến khi phải rời nơi gắn bó hàng chục năm, người dân vẫn chủ động hoàn thành thủ tục và cam kết bàn giao mặt bằng chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi nhận tiền.

Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được xem xét hưởng chính sách thưởng tiến độ và hỗ trợ tạm cư theo quy định.

Nhiều người lựa chọn chuyển ngay tiền đền bù vào tài khoản tiết kiệm điện tử, số khác nhận tiền mặt mang về

Bên cạnh công tác chi trả, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiến nghị thành phố đẩy nhanh chính sách tái định cư, tháo gỡ vướng mắc và chăm lo an sinh xã hội, giúp người dân chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm cũng như việc học tập của con em.

Phường Định Công đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10.2026.

Việc bảo đảm tiến độ bàn giao đi đôi với thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ sẽ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, tạo đà thúc đẩy dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.