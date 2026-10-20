Hà Nội: 18 loài cây cấm trồng nơi công cộng

Ngày 20/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, việc trồng cây xanh phải bảo đảm những yêu cầu chung như phù hợp với quy hoạch và các quy định về chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật cây trồng và tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

(Ảnh minh họa)

Cây xanh phải mang bản sắc địa phương, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông và các yêu cầu về phòng chống thiên tai, đáp ứng yêu cầu về sử dụng, vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy, mỹ quan đô thị.

Quyết định cũng nêu rõ, cây xanh được trồng không tiết ra chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường; hoa quả không gây mùi khó chịu và độc hại; hạn chế có gai sắc nhọn; không dễ gãy, đổ gây nguy hiểm cho người, phương tiện và các công trình xây dựng.

Quyết định nêu 8 hành vi bị cấm gồm trồng các chủng loại cây trong danh mục cây cấm trồng; tự ý trồng cây xanh trên hè, dải phân cách, nút giao thông và các khu vực công cộng không đúng quy định; tự ý chặt hạ, dịch chuyển, chặt cành, đào gốc, chặt rễ cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hà Nội cấm đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, lột vỏ thân cây, đổ rác, chất độc hại và vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh, phóng uế, đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây; treo, gắn biển quảng cáo, biển hiệu và các vật dụng khác trên cây.

Cùng với đó, thành phố cấm giăng dây, giăng đèn trang trí vào cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chấp thuận, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây; lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất cây xanh hiện có hoặc đã được xác định trong quy hoạch đô thị và ngăn cản việc trồng cây xanh theo quy định.

Trong đó, quy định nêu rõ danh mục 18 loại cây cấm trồng trên địa bàn thành phố gồm: Bã đậu (vông đồng); bồ hòn; bồ kết; cao su; cô ca cảnh; bông gòn; lòng mức (các loại); mã tiền; me keo; ô đầu (củ gấu tàu); dướng; xiro; sưng Nam bộ, sơn lu; tỏi độc; thông thiên; trúc đào; trứng cá; dâu da.

Cùng với đó, quy định cũng nêu rõ danh mục 33 loại cây xanh được trồng trên đường và khu vực công cộng gồm: Ban trắng; ban tím (ban hoàng hậu); bàng lá nhỏ (bàng đài loan); bằng lăng; chà là; chiêu liêu; chuông vàng; cọ dầu; dầu rái; giáng hương cầu gai (hương vườn); hoàng lan; kèn hồng; lát hoa; lộc vừng; long não; muồng hoàng yến; muồng hoa đào; muồng ngủ; ngọc lan; nhội; Osaka (đậu san hô đỏ); phong linh; phượng vĩ; quếch (gội trắng); sang lẻ; sảng nhung (sang); sao đen; sấu; cơm nguội (sếu); sưa đỏ; thàn mát; vàng anh; xoài.

Cũng theo quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố, đối với chủng loại cây khác, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, lựa chọn loài cây phù hợp để bổ sung vào trong danh mục. Đối với chủng loại cây du nhập từ nước ngoài phải có nguồn gốc xuất xứ và xin ý kiến cơ quan chuyên môn trước khi trồng thử nghiệm để đánh giá bổ sung vào trong danh mục, đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và cảnh quan đô thị.