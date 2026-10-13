Hà Nội: 126 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhiều tác phẩm chính luận xuất sắc

Sáng 13/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026 trên địa bàn thành phố. Cuộc thi thu hút sự tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đội ngũ trí thức, nhà giáo, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần lan tỏa trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; bà Lê Thị Chiên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau hơn 3 tháng phát động, từ tháng 3 đến hết tháng 5/2026, Ban Tổ chức tiếp nhận 272.225 bài dự thi của 155 đơn vị, địa phương, tăng 200% so với năm 2025. Trong đó, hơn 144.000 bài đến từ khối học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, cho thấy sự quan tâm và tinh thần chủ động của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sức lan tỏa của cuộc thi còn thể hiện ở sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng, từ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đến các nhà giáo, nhà nghiên cứu và nhân dân. Sự góp mặt của các bậc lão thành cách mạng cùng bạn bè quốc tế cũng góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của cuộc thi. Đáng chú ý, tinh thần nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã góp phần khuyến khích, thúc đẩy trách nhiệm tham gia trong toàn hệ thống chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Từ hơn 500 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức lựa chọn 126 tác phẩm xuất sắc thuộc 7 thể loại để trao giải cấp thành phố. Đồng thời, 80 tác phẩm có chất lượng tốt được lựa chọn gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026 cấp Trung ương.

Tại hội nghị, 25 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 10 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi. Ban Tổ chức cũng công nhận và trao thưởng cho 126 tác phẩm đạt giải chính thức, gồm 7 giải Nhất, 24 giải Nhì, 28 giải Ba, 56 giải Khuyến khích, 8 giải Triển vọng và 3 giải phụ dành cho thí sinh cao tuổi nhất, thí sinh nhỏ tuổi nhất và thí sinh là người nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đánh giá nhiều tác phẩm dự thi đã bám sát những vấn đề lớn, có tính thời sự và thực tiễn cao. Nội dung tập trung vào các chủ đề như sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chuyển đổi số; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những quyết sách chiến lược phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Doãn Toản, kết quả cuộc thi khẳng định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ thuộc về lực lượng chuyên trách mà còn là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra ngày càng cao. Công tác này cần được triển khai chủ động, sắc bén và hiệu quả hơn, gắn với thực tiễn phát triển của đất nước và Thủ đô.

Từ thực tế đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu, xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Đổi mới tuyên truyền, nâng cao chất lượng cuộc thi

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền. Các đơn vị cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” làm cơ bản, lâu dài; chủ động cung cấp thông tin chính thống, tích cực, có sức thuyết phục, đồng thời kịp thời nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Ngô Đông Hải và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao giải Nhất các thể loại cho các tác giả, nhóm tác giả.

Cùng với đó, Hà Nội cần phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những cây bút có năng lực, bản lĩnh, tư duy lý luận và khả năng vận dụng thực tiễn. Việc xây dựng lực lượng nòng cốt có chất lượng được xác định là yếu tố quan trọng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với công tác tổ chức cuộc thi, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy được đề nghị tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, tăng cường hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương, đơn vị, nhất là 126 xã, phường. Chất lượng, tính thực tiễn và sức lan tỏa của tác phẩm cần được coi là thước đo hiệu quả, khắc phục tình trạng hình thức, chạy theo thành tích.

Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng kết quả đạt được cần được tiếp nối bằng những hành động thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Mỗi tác phẩm có giá trị cần góp phần củng cố niềm tin; mỗi cán bộ, đảng viên phải trở thành nhân tố tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; mỗi cấp ủy cần phát huy vai trò định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

7 tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thiTác giả: Trần Thị Thanh Dung - Giáo viên Trường THCS Phú Thượng, phường Phú Thượng, Thành phố Hà Nội - Giải nhất thể loại Báo điện tử;Đại diện Nhóm tác giả: Bùi Hoài Sơn, Bùi Mạnh Cường, Ngô Văn Khiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Giảng viên cao cấp Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, nguyên Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra Chính phủ - Thư ký tòa soạn Tạp chí Lao động Đoàn thể (Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận) - Giải nhất thể loại Báo In;Tác giả Bùi Bá Dũng - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Quảng Bị, Thành phố Hà Nội Giải nhất thể loại Tạp chí điện tử;Tác giả Mai Thị Hương Giang - Biên tập viên chính Tạp chí Cộng sản, Chi bộ TDP số 19,20 Đảng ủy phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội - Giải nhất thể loại Tạp chí in);Đại diện Nhóm tác giả: Lê Thị Thanh Duyên, Phạm Thúy - Phóng viên Phòng Thời sự Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội - Giải nhất thể loại Phát thanh;Đại diện Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Hải, Tạ Mạnh Hà - Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội - Giải nhất thể loại Truyền hình;Tác giả Trần Phương Hà - Chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố - Giải nhất thể loại Video Clip.