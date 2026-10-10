'Hà Nội 12 mùa hoa': Hành trình cảm xúc của người yêu hoa trong Ngày Giải phóng Thủ đô

Không gian triển lãm

Đến tham dự lễ khai mạc có đại diện Sở VHTTDL Hà Nội; Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, cùng đông đảo các nghệ sĩ, họa sĩ, những người yêu nghệ thuật Thủ đô.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng chính thức khai mạc triển lãm

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng chính thức khai mạc triển lãm và trao hoa tri ân các họa sĩ, các đơn vị đã tích cực đóng góp tác phẩm, tâm huyết để tạo nên không gian nghệ thuật ý nghĩa này.

“Hà Nội 12 mùa hoa” được tổ chức như một hành trình cảm xúc, dẫn dắt người xem đi qua từng khoảng thời gian đặc trưng của năm

Triển lãm “Hà Nội 12 mùa hoa” được tổ chức như một hành trình cảm xúc, dẫn dắt người xem đi qua từng khoảng thời gian đặc trưng của năm. Bằng ngôn ngữ hội họa và tạo hình phong phú, các tác phẩm trưng bày đã khắc họa sinh động vẻ đẹp thiêng liêng nhưng cũng rất đỗi bình dị của Hà Nội: từ góc phố rêu phong, hàng cây nghiêng bóng trong nắng thu nhẹ rọi, hương cốm mới thoảng qua con hẻm nhỏ, cho đến những sắc hoa dịu dàng theo chân các gánh hàng rong bừng sáng một góc trời quen thuộc.

Nhiều tác phẩm hoa đặc sắc được trưng bày

Mùa thu tháng Mười với người Hà Nội không chỉ là thời khắc của cảnh sắc thiên nhiên lãng mạn mà còn gắn liền với dấu mốc lịch sử tự hào ngày 10.10.1954, khi đoàn quân chiến thắng trở về trong niềm hân hoan của hàng vạn người dân, mở ra trang sử mới cho Thủ đô.

Rất đông khách du lịch nước ngoài vào tham quan Triển lãm

Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, dẫu nhịp sống hiện đại bận rộn và nhiều công trình mới mọc lên, Hà Nội vẫn lưu giữ nguyên vẹn nét thanh lịch, chiều sâu văn hiến và chiều sâu ký ức. Thông qua hình tượng 12 mùa hoa, triển lãm không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và nét sinh hoạt văn hóa độc đáo mà còn thể hiện tình yêu, lời tri ân sâu sắc gửi tới mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Tác phẩm hoa gây ấn tương du khách

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo đại biểu và du khách đã cùng thưởng lãm các bức tranh, giao lưu với dàn nghệ sĩ và cảm nhận một Hà Nội vừa thân quen vừa mới mẻ. Triển lãm “Hà Nội 12 mùa hoa” là điểm hẹn văn hóa hấp dẫn đối với người dân Thủ đô và du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô năm nay.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 25.10.2026 tại Trung tâm Thông tin - Triển lãm thành phố.