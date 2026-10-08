Hà Nội: 12 hộ nhận 136 tỷ đồng đền bù, có hộ gần 42 tỷ

Ngày 7/10, phường Tương Mai, Hà Nội, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thực hiện thủ tục bàn giao mặt bằng đối với 12 hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án trục không gian quốc lộ 1A.

Tổng số tiền được chi trả trong đợt này khoảng 136 tỷ đồng. Trong đó, có hộ nhận gần 42 tỷ đồng, một số hộ khác được chi trả hơn 20 tỷ đồng.

Sau khi người dân hoàn tất các thủ tục nhận tiền và bàn giao mặt bằng, phường Tương Mai đã bắt đầu tổ chức tháo dỡ công trình tại những khu vực đủ điều kiện, phục vụ việc triển khai dự án.

Người dân Hà Nội nhận tiền đề bù. (Ảnh: Dân Trí)

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt, trong đợt 1, phường Tương Mai dự kiến chi khoảng 439 tỷ đồng cho 34 hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án.

Việc chi trả được thực hiện theo từng nhóm hộ, gắn với tiến độ hoàn tất hồ sơ và bàn giao mặt bằng. Chính quyền địa phương đang vận động, tuyên truyền để người dân phối hợp, qua đó tạo mặt bằng sạch cho dự án triển khai đúng kế hoạch.

Không chỉ Tương Mai, nhiều địa phương khác có tuyến đường đi qua cũng đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Tại xã Phú Xuyên, hơn 24 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ đã được chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân có đất trồng lúa, đất mồ mả bị ảnh hưởng và phải thu hồi để thực hiện dự án.

Trong khi đó, tại phường Phương Liệt, 11 hộ gia đình đã nhận tổng cộng hơn 132 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Những con số hàng chục tỷ đồng được chi trả cho từng hộ phản ánh quy mô thu hồi đất và giá trị tài sản, quyền sử dụng đất nằm trong phạm vi dự án. Với những hộ có diện tích đất lớn hoặc công trình, tài sản trên đất thuộc diện được bồi thường, số tiền nhận về có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Việc chi trả và bàn giao mặt bằng đang trở thành một trong những khâu quan trọng nhất đối với tiến độ dự án trục không gian quốc lộ 1A. Đây là dự án có quy mô lớn, đi qua nhiều khu vực của Hà Nội và liên quan đến khối lượng giải phóng mặt bằng đáng kể.

Dự án trục không gian quốc lộ 1A, gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, được UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công ngày 19/5.

Tuyến đường dài khoảng 36,3 km, điểm đầu kết nối với Vành đai 1 tại khu vực nút giao hầm Kim Liên, thuộc phường Kim Liên, Bạch Mai; điểm cuối kết nối với khu vực Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Tuyến đi qua 18 phường, xã gồm Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Theo quy hoạch, dự án có mặt cắt ngang khoảng 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn trên đường song hành hai bên. Đây được kỳ vọng là một trục giao thông quan trọng ở phía Nam Hà Nội, đồng thời tạo thêm không gian phát triển đô thị dọc tuyến.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Với chiều dài hơn 36 km và đi qua hàng loạt khu vực đông dân cư, giải phóng mặt bằng được xem là phần việc có tính quyết định đối với tiến độ chung. Việc các hộ dân lần lượt nhận tiền, bàn giao đất và tháo dỡ công trình sẽ giúp các đoạn tuyến đủ điều kiện được triển khai sớm hơn.

Tại Tương Mai, việc chi trả 136 tỷ đồng cho 12 hộ trong đợt ngày 7/10 là một bước tiến cụ thể trong quá trình này. Sau khi mặt bằng được bàn giao, địa phương tiếp tục xử lý các vị trí còn lại, hướng tới mục tiêu hoàn tất giải phóng mặt bằng theo kế hoạch của dự án.

Trong các dự án hạ tầng quy mô lớn, tốc độ thi công phụ thuộc đáng kể vào khả năng tạo lập mặt bằng sạch. Vì vậy, việc công khai phương án bồi thường, thực hiện đúng quy trình và bảo đảm quyền lợi của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để dự án giữ được tiến độ, đồng thời hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.