Hà Nội: 12.000 người sẽ tham dự Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao dự kiến có 12.000 người tham gia. Ảnh: BTC

Lễ phát động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam.

Theo kế hoạch, chương trình chính thức diễn ra từ 6h30 ngày 10-10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và được truyền hình trực tiếp trên các kênh của VTV cùng các nền tảng truyền thông của Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Cùng thời điểm, 33 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tạo nên không khí tập luyện thể thao rộng khắp.

Ngay sau nghi thức đánh trống phát động, các đại biểu và đông đảo người dân sẽ tham gia chạy bộ đồng hành. Đoàn chạy xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chạy quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại số 47 Hàng Dầu.

Lực lượng tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên, người lao động, thành viên các câu lạc bộ thể thao và đông đảo người dân Thủ đô.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, thông điệp xuyên suốt của chương trình là “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, qua đó khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và thể trạng để duy trì tập luyện lâu dài.

Điểm đáng chú ý là hoạt động không dừng ở lễ phát động mà được mở rộng thành không gian trải nghiệm thể thao dành cho cộng đồng trong hai ngày 10 và 11-10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Các ngôi sao đội tuyển cầu mây Việt Nam trở về từ ASIAD 20 sẽ trực tiếp giao lưu với người dân. Ảnh: Bùi Lượng

Người dân có thể trực tiếp trải nghiệm nhiều môn thể thao như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, golf, bóng rổ 3x3, roller, đi bộ thể thao, đẩy gậy và kéo co.

Các môn võ như vovinam, judo, wushu, taekwondo và võ cổ truyền cũng được biểu diễn, hướng dẫn tại khu vực trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Ban Tổ chức đồng thời bố trí các khu vực tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn phương pháp tập luyện và đăng ký cam kết duy trì hoạt động thể thao thường xuyên. Qua đó, người dân không chỉ tham gia một ngày hội thể thao mà còn được định hướng hình thành thói quen vận động trong cuộc sống hằng ngày.

Một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của người dân là chương trình giao lưu với các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam, trong đó có nhiều gương mặt vừa trở về sau hành trình tranh tài tại ASIAD 20 ở Nhật Bản.

Vận động viên wushu Dương Thuý Vi. Ảnh: Bùi Lượng

Dự kiến tham gia chương trình có các tuyển thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc; các vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường; những cô gái vàng của đội tuyển cầu mây Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Khánh Ly và võ sĩ Wushu Dương Thúy Vi.

Hoạt động giao lưu được tổ chức trên phố Đinh Tiên Hoàng, đối diện Nhà hát Múa rối Thăng Long. Người hâm mộ có cơ hội gặp gỡ, chụp ảnh lưu niệm, xin chữ ký và trò chuyện với các vận động viên.

Đáng chú ý, các vận động viên, huấn luyện viên không chỉ giao lưu mà còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, tham gia những thử thách và thi đấu giao hữu cùng người dân. Qua đó, thành tích của thể thao thành tích cao được kết nối với phong trào thể thao quần chúng, tạo thêm động lực để người dân, đặc biệt là giới trẻ, chủ động tập luyện.

Cầu thủ Đình Bắc sẽ giao lưu cùng người hâm mộ tại sự kiện. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, từ 8h30 ngày 10-10, lực lượng Công an nhân dân sẽ biểu diễn tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, trước tượng đài Lý Thái Tổ. Từ 9h, lực lượng Quân đội nhân dân tiếp tục biểu diễn võ thuật, thể dục.

Quân đội dự kiến huy động khoảng 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình, trong đó khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội đặc công biểu diễn võ thuật và thể dục trong buổi sáng.

Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện thuộc chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.