Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có: đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an; đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Các lực lượng tập trung triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ tại hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát chung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cứu và đưa 11 người bị thương, 2 đã tử vong bàn giao cho lực lượng y tế. Sơ bộ xác minh, nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết.

Hiện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, thông tin về vụ nổ.