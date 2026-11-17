Cụ thể, thực hiện Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của UBND xã Bình Minh, trong sáng 17/11, địa phương đã triển khai chi trả đợt 1 cho 51 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi là 12.453,80 m², tương ứng tổng kinh phí bồi thường và hỗ trợ GPMB là 14.418.888.800 đồng.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Bình Minh hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: Đào Vinh

Chiều cùng ngày, thực hiện Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 14/11/2026, UBND xã đã hoàn thành chi trả đợt 2 cho 21 hộ gia đình, cá nhân với diện tích đất nông nghiệp thu hồi là 4.982 m², tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 5.729.252.000 đồng.

Người dân hoàn thiện các thủ tục ký hồ sơ để nhận tiền đền bù. Ảnh: Đào Vinh

Như vậy, chỉ trong vòng một ngày, địa phương đã hoàn tất chi trả toàn bộ cho 72/72 hộ dân (đạt tỷ lệ 100%) với tổng diện tích đất thu hồi hơn 17.435,8 m² và tổng số tiền hơn 20,148 tỷ đồng.

Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự chủ động, khẩn trương và quyết tâm của UBND xã Bình Minh, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã cùng các đơn vị liên quan trong việc sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Cán bộ ngân hàng trả tiền cho người dân theo danh sách đã được duyệt. Ảnh: Đào Vinh

Công tác phối hợp được thực hiện chặt chẽ, khoa học từ khâu hướng dẫn người dân đối chiếu Căn cước công dân đến việc thu nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc để đính chính diện tích sau thu hồi, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, đúng đối tượng và công khai, minh bạch.

Người dân hoàn thành việc mở sổ tiết kiệm sau khi nhận tiền bồi thường. Ảnh: Đào Vinh

Việc 100% hộ dân (72/72 hộ) đồng thuận nhận tiền ngay trong ngày cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương đã tạo động lực mạnh mẽ, tháo gỡ nút thắt quan trọng để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm này.