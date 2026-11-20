Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ IX sẽ diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội và chợ Đồng Xuân sẽ diễn ra vào sáng 22-11. Ảnh: Quang Thái.

Nhiều trải nghiệm độc đáo

Tiếp nối thành công qua 8 mùa tổ chức trên toàn quốc, Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ IX trở lại Thủ đô Hà Nội vào sáng Chủ nhật, ngày 22-11. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Tạp chí Kiến trúc và Bách Hoa Bộ Hành tổ chức, thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội hướng tới giới thiệu, lan tỏa những thành quả từ cộng đồng yêu mến Việt phục, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đưa cổ phục Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Sự kiện nhằm lan toả vẻ đẹp của trang phục Việt tới giới trẻ. Ảnh: Quang Thái.

Tham gia Ngày hội, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loại hình trang phục truyền thống đặc sắc, gắn với các tầng lớp xã hội và mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long xưa - Hà Nội nay. Tiêu biểu có áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, áo bình lĩnh, áo tứ thân cùng các loại khăn, mũ truyền thống như khăn xếp, mũ bình đính, mũ đinh tự...

Mỗi bộ trang phục không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng những dấu ấn về lịch sử, phong tục, nếp sống và quan niệm văn hóa của người Việt qua các thời kỳ.

Bách Hoa Bộ Hành duy trì hoạt động nhiều năm nay và ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh: Quang Thái.

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình diễu hành Việt phục bắt đầu lúc 8h45 ngày 22-11, với khoảng 1.000 người tham gia trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ. Đoàn bộ hành sẽ đi qua nhiều địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, bắt đầu từ khu vực Cung Thiếu nhi Hà Nội, qua Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, chợ Đồng Xuân, Đào Duy Từ, Ô Quan Chưởng, Mã Mây, Hàng Bè và Hàng Dầu.

Với không gian tổ chức trải rộng từ khu vực đi bộ hồ Hoàn Kiếm đến chợ Đồng Xuân và các tuyến phố cổ, đoàn diễu hành được kỳ vọng tạo nên một không gian văn hóa thị giác đặc sắc giữa lòng Hà Nội.

Trong chương trình, giới trẻ được tiếp cận với văn hoá lịch sử dân tộc thông qua các trang phục truyền thống. Ảnh: Quang Thái.

Đưa văn hoá dân tộc đến gần với giới trẻ

Chia sẻ những nét mới của chương trình, Nguyễn Thành Nam, đại diện nhóm Dự án Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” cho biết, chương trình năm nay là bổ sung nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người tham gia. Trên lộ trình diễu hành, Ban tổ chức bố trí các không gian trải nghiệm như: đóng dấu kỷ niệm cho mỗi hành trình; khu vực tương tác, chụp ảnh photobooth. Đặc biệt, vào buổi trưa, người tham gia sẽ có cơ hội mặc Việt phục, trải nghiệm hành trình tham quan các không gian văn hóa của Hà Nội trên xe buýt hai tầng.

Bên cạnh chương trình diễu hành chính, nhóm Bách Hoa Bộ Hành còn tham gia hai sự kiện lớn của thành phố nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Đó là hoạt động diễu hành trong chương trình khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào sáng 21-11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và xuất hiện trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” vào tối 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Chia sẻ về ý nghĩa của việc người trẻ tham gia các hoạt động lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, Thành Nam bày tỏ mong muốn Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ là dịp để lan toả những giá trị tốt đẹp của văn hoá Việt Nam tới đảo nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Bách Hoa Bộ Hành lần thứ IX diễn ra với quy mô lớn với 1.000 người. Ảnh: Quang Thái.

Với Bách Hoa Bộ Hành, đây cũng là dịp để nhóm có thêm không gian sáng tạo, thử sức với những hình thức tổ chức và trải nghiệm mới. "Tôi kỳ vọng những hoạt động văn hoá của Thủ đô sẽ góp phần trẻ hóa đời sống văn hóa, thu hút sự quan tâm của nhiều nhóm công chúng, không chỉ nâng cao nhận thức về văn hóa dân tộc mà còn tạo tiền đề phát triển các lĩnh vực liên quan như du lịch, thương mại và công nghiệp sáng tạo", Nguyễn Thành Nam bày tỏ.

Không chỉ là hoạt động trình diễn trang phục, “Bách Hoa Bộ Hành” còn cho thấy sức sống của di sản khi được cộng đồng tiếp nhận và sáng tạo trong đời sống hôm nay. Sự tham gia tích cực của giới trẻ góp phần làm mới cách tiếp cận văn hóa truyền thống, đưa cổ phục vượt ra khỏi không gian trưng bày để trở thành một hình thức thể hiện bản sắc và cá tính.