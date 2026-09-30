Hạ nhà vô địch thế giới, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm vào chung kết Boxing

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã ghi tên mình vào chung kết hạng cân 51kg nữ môn Boxing nữ tại ASIAD 2026 sau khi có chiến thắng thuyết phục trước nhà vô địch thế giới.

Ảnh: Quý Lượng

Nguyễn Thị Tâm của Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ tại ASIAD 2026 khi xuất sắc đánh bại Alua Balkibekova của Kazakhstan 5-0 ở trận bán kết hạng cân 51kg nữ, qua đó giành quyền vào chung kết.

Tại nhà thi đấu Nishio Gymnasium ngày 30/9, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận đấu với thử thách đặc biệt lớn khi đối thủ là Alua Balkibekova, một trong những tay đấm giàu thành tích nhất của Boxing nữ châu Á. Trước đó, Balkibekova từng hai lần vô địch thế giới và hai lần đăng quang tại giải vô địch châu Á.

Dù vậy, Nguyễn Thị Tâm cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của một võ sĩ giàu kinh nghiệm. Đại diện Việt Nam thi đấu chủ động, duy trì khả năng di chuyển và kiểm soát khoảng cách, đồng thời tận dụng tốt cơ hội để tung ra các đòn đánh chính xác.

Sau ba hiệp đấu, cả 5 giám khảo đều công nhận chiến thắng cho Nguyễn Thị Tâm, giúp cô giành thắng lợi tuyệt đối 5-0.

Đối thủ của Tâm ở chung kết, diễn ra 11h00 ngày 1/10 (theo giờ Việt Nam) là võ sĩ Wu Yu của Trung Quốc. Đây là tay đấm từng vô địch thế giới năm 2023 và là đương kim vô địch Olympic.

* Võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh dừng bước ở bán kết

Trong trận bán kết hạng 75kg nữ tại ASIAD 2026 sáng 30/9, võ sĩ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước tay đấm Trung Quốc Bao Ziyi và dừng bước ở bán kết.

Bao Ziyi mới 20 tuổi nhưng đã sở hữu những thành tích đáng chú ý với chức vô địch châu Á và thế giới môn Boxing. Trước Diễm Quỳnh, võ sĩ Trung Quốc cho thấy ưu thế rõ rệt về kỹ thuật, tốc độ và sức mạnh, liên tục áp sát và tung những tổ hợp đòn nhanh, chính xác vào vùng mặt và đầu đối thủ.

Võ sĩ Việt Nam thua điểm ở hiệp 1 và sang hiệp 2 một lần bị trọng tài dừng trận đấu để đếm sau khi lĩnh đòn nặng. Trong hiệp 3, Diễm Quỳnh nỗ lực tấn công nhưng không thể đảo ngược thế trận và chung cuộc nhận thất bại 0-5 sau ba hiệp đấu.

Với kết quả này, Lưu Diễm Quỳnh giành huy chương Đồng hạng 75kg nữ. Đây là lần thứ hai liên tiếp nữ võ sĩ Việt Nam giành huy chương Đồng tại ASIAD ở cùng hạng cân, sau thành tích tại Hàng Châu. Thành tích này cũng giúp cô trở thành một trong những gương mặt giàu dấu ấn nhất của Boxing Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Trong ngày 30/9, ngoài Boxing, các vận động viên Việt Nam còn tranh tài ở nhiều môn như Cầu mây, Vật, Judo, Bắn súng và Golf. Đáng chú ý, các đội Cầu mây 4 người nam và nữ đều có chiến thắng. Cụ thể: đội 4 nam ngược dòng thắng Myanmar 2-1, trong khi đội nữ vượt qua Ấn Độ 2-0. Những kết quả này tiếp tục mở thêm cơ hội để đoàn Việt Nam cải thiện thành tích trong chặng nước rút của ASIAD 2026.