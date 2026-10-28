Hà Nha trao tặng 10 con bò cho hội viên khó khăn
Ngày 27-10, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) phối hợp trao tặng 10 con bò cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các hộ phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.
Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới của xã. Các hộ được hỗ trợ đều gắn bó với nghề nông, có điều kiện tận dụng nguồn cỏ tự nhiên và phụ phẩm sau thu hoạch làm thức ăn cho bò, tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Chương trình không chỉ hỗ trợ sinh kế mà còn tạo động lực để các hội viên phát huy lợi thế sẵn có, từng bước phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ha-nha-trao-tang-10-con-bo-cho-hoi-vien-kho-khan-post360083.html