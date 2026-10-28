Hà Nha trao tặng 10 con bò cho hội viên khó khăn

“Nếu có vấn đề gì khen Chính phủ thì để dịp khác!” - Lời mở đầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc gặp mặt đầu tiên của Thường trực Chính phủ khóa mới với cộng đồng doanh nghiệp đã phát đi tín hiệu chuyển hướng quyết liệt của bộ máy quản trị đất nước. Trong guồng quay phát triển mới, thước đo duy nhất cho năng lực công vụ là sản phẩm thực tế, được lượng hóa bằng các chỉ số KPI. Khi sản phẩm trở thành thước đo giá trị, sự trì hoãn hay tư duy "ẩn nấp" không còn chỗ đứng.