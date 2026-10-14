Hà Nha đưa chuyển đổi số đến gần người dân

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: LAM KHUÊ

Tại chương trình, UBND xã Hà Nha triển khai nhiều nội dung tập trung vào phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị. Hoạt động thu hút sự tham gia của cán bộ, đại diện các thôn, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Mai Thanh Sang cho biết, năm 2026, địa phương bố trí 2 tỷ đồng phục vụ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công tác chuyển đổi số ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong hoạt động của cơ quan nhà nước, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khai thác, sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp; văn bản điện tử không mật được trao đổi trên môi trường điện tử và ký số theo quy định.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương hoàn thành 8/8 nhiệm vụ được giao trên hệ thống theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, không có nhiệm vụ quá hạn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Nha tiếp nhận 3.469 hồ sơ; giải quyết 3.434 hồ sơ, trong đó 3.414 hồ sơ được xử lý trước hạn và đúng hạn; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,64%. Tỷ lệ người dân từ đủ 15 tuổi trở lên có tài khoản VNeID đạt khoảng 92%.

UBND xã Hà Nha trao máy vi tính, máy in cho các thôn. Ảnh: LAM KHUÊ

Tại lễ phát động, UBND xã Hà Nha trao tặng các bộ máy vi tính, máy in cho 6 thôn gồm An Bình, An Hòa, Phú Lộc, Đại Quang, Hà Nha và Tân Phụng, nhằm bổ sung điều kiện làm việc, phục vụ quản lý, cập nhật thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Dịp này, các đại biểu được tập huấn triển khai quy định về hoạt động sáng kiến năm 2026; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Nha hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; Công an xã hướng dẫn kích hoạt, sử dụng VNeID và triển khai các nội dung liên quan Đề án 06.