Hà Nha chuyển đổi cây trồng, hướng đến sản xuất bền vững

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LAM KHUÊ

Theo thống kê sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hà Nha năm 2026, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 3.608,1ha, bằng 97,76% kế hoạch.

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 14.772 tấn, tăng 1.036 tấn so với năm trước và đạt 107,54% kế hoạch. Trong đó, sản lượng lúa đạt 10.257 tấn, bắp đạt 4.515 tấn. Năng suất lúa bình quân đạt 66,35 tạ/ha, tăng 1,04 tạ/ha so với cùng kỳ.

Năng suất lúa bình quân của xã Hà Nha đạt 66,35 tạ/ha, tăng 1,04 tạ/ha so với cùng kỳ. Ảnh: LAM KHUÊ

Bên cạnh cây lúa, nhiều loại cây trồng khác tiếp tục được duy trì, góp phần đa dạng hóa sản xuất và nguồn thu nhập cho người dân. Diện tích đậu phụng đạt 333,6ha, đậu xanh 213ha, mè 129,7ha; diện tích rau lấy lá đạt 123,9ha, rau lấy quả 69,36ha. Địa phương cũng duy trì sản xuất ớt, dưa hấu và các loại cây thực phẩm khác.

Trong chăn nuôi, tổng đàn heo theo số liệu điều tra đạt 4.347 con, tăng 765 con so với năm trước; đàn gia cầm đạt 109.500 con, tăng 12.200 con. Công tác giám sát, xử lý dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc, khử trùng và hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học được tăng cường.

Mùa dưa hấu năm nay nông dân xã Hà Nha vui mừng vì được mùa, được giá. Ảnh: LAM KHUÊ

Năm 2027, xã Hà Nha đặt mục tiêu sản lượng lương thực có hạt đạt 15.510 tấn, gồm 10.769 tấn lúa và 4.741 tấn bắp; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt từ 5 - 6% so với năm 2026.

Xã dự kiến đăng ký chuyển đổi 5ha đất chuyên trồng lúa sang cây trồng hằng năm, ưu tiên những vùng thiếu nước tưới, có điều kiện phù hợp để phát triển bắp, mè, các loại cây họ đậu và cây có đầu ra ổn định.

Cùng với trồng trọt, xã tiếp tục phát triển chăn nuôi gắn với an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh; đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững và hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm OCOP.