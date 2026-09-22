Hà Nha bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa II

Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha Nguyễn Thành Thuận tặng hoa chúc mừng ông Trần Quốc Đạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Hà Nha khóa II.

Tại kỳ họp, HĐND xã Hà Nha tiến hành các bước theo quy định để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã. Kết quả, ông Trần Quốc Đạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Hà Nha khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quốc Đạt cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu HĐND xã; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, gần dân, sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.