Hà Nha, An Khê và Đắc Pring sơ kết một năm thực hiện chương trình kết nghĩa

Đảng ủy phường An Khê tặng quà Đảng ủy các xã Hà Nha, Đắc Pring. Ảnh: HỨA MẬN

Đắc Pring là xã miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, nhất là về hạ tầng giao thông. Sau một năm triển khai, các chương trình kết nghĩa được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Thông qua chương trình kết nghĩa giữa phường An Khê và xã Đắc Pring, phường đã hỗ trợ nguồn lực hơn 599 triệu đồng, tập trung vào an sinh xã hội, giáo dục và công trình dân sinh. Nhiều phần quà, học bổng được trao tận tay các hộ khó khăn, học sinh nghèo, cùng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, đoàn viên và hội viên.

Đáng chú ý, tại xã Đắc Pring, công trình cầu dân sinh thôn 49B trị giá 120 triệu đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; hệ thống 20 đèn năng lượng mặt trời tại các thôn 47, 48 và 58 được lắp đặt, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

Đối với chương trình kết nghĩa giữa xã Hà Nha và xã Đắc Pring, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Nha đã trao 100 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình đặc biệt khó khăn; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tặng 30 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, 3 địa phương đánh giá kết quả triển khai các chương trình kết nghĩa qua một năm; trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn xuất phát từ đặc điểm, điều kiện thực tế của từng địa phương.