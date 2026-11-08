Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Chiều tối 7/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phát đi văn bản sửa đổi quy định về an toàn thanh toán, điều chỉnh Quyết định 2345/QĐ-NHNN, trong đó siết yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với tài khoản tổ chức, doanh nghiệp trên hệ thống ngân hàng điện tử. Văn bản ban hành ngày 7/11/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Thời điểm áp dụng trùng với giai đoạn doanh nghiệp dồn dập chi trả cuối năm và đầu năm mới, từ thanh toán công nợ nhà cung cấp, chi lương, thưởng cho tới nộp thuế. Vì vậy, thay đổi trong khâu xác thực sẽ tác động trực tiếp tới cách bộ phận kế toán và ban giám đốc phối hợp duyệt chi trên môi trường số.

Người duyệt chi phải xác thực khuôn mặt trên điện thoại khi lệnh chuyển tiền chạm ngưỡng 300 triệu đồng.

Ngưỡng xác thực khuôn mặt hạ từ 500 triệu xuống 300 triệu đồng

Theo nội dung sửa đổi, ngưỡng chuyển tiền buộc doanh nghiệp xác thực khuôn mặt giảm từ 500 triệu đồng xuống 300 triệu đồng cho mỗi giao dịch. Bên cạnh mức trần theo từng lệnh, NHNN bổ sung điều kiện theo ngày, khi tổng hạn mức giao dịch trong ngày vượt 3 tỷ đồng thì tài khoản doanh nghiệp phải thực hiện xác thực lại.

Điểm mới thứ hai nằm ở lệnh chuyển tiền lô (batch transfer), hình thức doanh nghiệp thường dùng để chi lương cho người lao động hoặc thanh toán cùng lúc cho nhiều đối tác. Văn bản sửa đổi đưa lệnh chuyển tiền lô vào diện bắt buộc xác thực sinh trắc học, thay vì chỉ dựa vào mật khẩu, mã OTP hay thiết bị token như cách nhiều đơn vị vẫn duyệt lệnh lâu nay.

Từ ngày 1/7/2024, khi Quyết định 2345/QĐ-NHNN có hiệu lực, người dùng cá nhân đã quen với thao tác quét khuôn mặt cho giao dịch trên 10 triệu đồng hoặc khi tổng giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên. Với khối doanh nghiệp, ngưỡng 500 triệu đồng giúp phần lớn lệnh chi thường ngày vẫn đi qua quy trình cũ, nay ngưỡng mới kéo nhiều lệnh chi hơn vào diện phải xác thực bằng khuôn mặt người có thẩm quyền.

Quy trình ký duyệt một chạm trên e-banking doanh nghiệp thay đổi

Trên hệ thống e-banking dành cho doanh nghiệp, quy trình phổ biến gồm hai hoặc ba cấp, trong đó kế toán viên lập lệnh, kế toán trưởng kiểm soát và giám đốc hoặc người được ủy quyền phê duyệt. Nhiều đơn vị duy trì thói quen duyệt lệnh ngay trên máy tính văn phòng với một thao tác xác nhận, gọi nôm na là ký duyệt một chạm.

Khi lệnh chi chạm ngưỡng 300 triệu đồng hoặc thuộc dạng chuyển tiền lô, thao tác xác nhận đơn thuần không còn đủ điều kiện hoàn tất giao dịch. Người duyệt phải trực tiếp xác thực khuôn mặt, đồng nghĩa với việc giám đốc, kế toán trưởng cần sẵn sàng thiết bị và có mặt ở thời điểm phê duyệt, thay vì giao lại thao tác cuối cho người khác.

Với doanh nghiệp có lãnh đạo thường xuyên đi công tác, thay đổi trên có thể kéo dài thời gian xử lý lệnh nếu khâu phân quyền và lịch duyệt chi không tính trước. Áp lực dễ tăng vào những tuần cuối tháng 12 và trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi khối lượng lệnh chi lớn và hạn thanh toán sát nhau.

Ở chiều ngược lại, yêu cầu sinh trắc học hướng tới việc hạn chế tối đa rủi ro mã độc tấn công máy tính kế toán. Kẻ gian chiếm quyền điều khiển máy tính hay đánh cắp mật khẩu vẫn khó hoàn tất lệnh chuyển tiền lớn khi hệ thống đòi hỏi khuôn mặt thật của người có thẩm quyền khớp với dữ liệu ngân hàng đã lưu.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước ngày 1/1/2027

Việc đầu tiên doanh nghiệp nên làm trong tháng 11 và tháng 12 là rà soát danh sách người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng và người nhận ủy quyền duyệt chi, đối chiếu xem từng người đã đăng ký dữ liệu sinh trắc học với ngân hàng phục vụ hay chưa. Trường hợp thay đổi nhân sự hoặc ủy quyền mới, doanh nghiệp cần cập nhật sớm để tránh ách tắc khi văn bản có hiệu lực.

Lệnh chuyển tiền lô phải qua lớp xác thực sinh trắc học, giúp hạn chế rủi ro mã độc trên máy tính kế toán.

Tiếp theo, bộ phận tài chính kế toán nên xây dựng lịch thanh toán cuối năm theo hướng chủ động, bố trí người duyệt dự phòng có đủ thẩm quyền và đã hoàn tất đăng ký sinh trắc học. Cách làm giúp dòng tiền chi lương, chi thưởng và trả công nợ không phụ thuộc hoàn toàn vào lịch làm việc của một cá nhân.

Doanh nghiệp cũng cần trao đổi với ngân hàng phục vụ để nắm cách áp dụng cụ thể trên từng kênh, từ ứng dụng di động, trang web e-banking tới các giải pháp kết nối trực tiếp giữa phần mềm kế toán và hệ thống ngân hàng. Mỗi ngân hàng có thể triển khai luồng xác thực khác nhau, do đó việc chạy thử trước khi bước vào cao điểm cuối năm sẽ giúp phát hiện vướng mắc kịp thời.

Song song với lớp xác thực từ phía ngân hàng, doanh nghiệp nên củng cố an toàn thông tin ngay tại phòng kế toán, như tách máy tính dùng cho giao dịch ngân hàng khỏi máy tính sử dụng chung, cập nhật hệ điều hành, cài phần mềm phòng chống mã độc và hạn chế truy cập email, đường dẫn lạ trên thiết bị duyệt chi.

Ngưỡng 300 triệu đồng mỗi giao dịch và mức 3 tỷ đồng tổng hạn mức trong ngày sẽ trở thành mốc kỹ thuật mới cho mọi lệnh chi trên e-banking doanh nghiệp từ ngày 1/1/2027. Khoảng cách gần hai tháng từ ngày ban hành tới ngày hiệu lực cũng là quãng thời gian doanh nghiệp sắp xếp lại quy trình duyệt chi trên nền tảng số.