Hạ MU, sao trẻ Argentina gợi liên tưởng đến Messi

Nico Paz tỏa sáng trước MU. Ảnh: Reuters.

Como gây tiếng vang lớn khi thắng đậm MU tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trong đội bóng do HLV Cesc Fabregas dẫn dắt, Nico Paz là nhân tố nổi bật nhất, trực tiếp tham gia vào 3 bàn của đội chủ nhà (2 bàn, 1 kiến tạo).

Theo thống kê của Opta, Paz (22 tuổi 43 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất vừa ghi bàn, vừa kiến tạo trong một trận đấu Champions League trước MU, kể từ Alan Dzagoev. Tiền vệ CSKA Moscow từng lập thành tích tương tự vào tháng 11/2009 khi mới 19 tuổi 139 ngày.

Ngoài ra, Paz còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Nam Mỹ trẻ thứ hai ghi bàn vào lưới MU tại Champions League. Người duy nhất xếp trên anh trong thống kê này là đàn anh Lionel Messi, người ghi bàn vào lưới đại diện nước Anh trong trận chung kết Champions League năm 2009 khi 21 tuổi 337 ngày.

Nico Paz chơi tự tin trước MU. Ảnh: Reuters.

Goal giật tít "Paz tạo lịch sử trong hình hài Messi và vùi dập MU". Trong số những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Argentina, Paz nhận được kỳ vọng sẽ tiếp bước đàn anh Messi để tỏa sáng tại tuyển quốc gia. Những so sánh với siêu sao đồng hương càng trở nên đáng chú ý khi Paz tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng dưới màu áo Como.

Được Real Madrid bán cho đội bóng Italy vào năm 2024, Paz đang dần khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ đáng xem tại Serie A lẫn châu Âu. Kể từ đầu tháng 9, Paz có số lần trực tiếp tham gia vào bàn thắng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Serie A trên mọi đấu trường. Riêng màn trình diễn trước MU giúp anh nâng thành tích lên 9 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 8 lần ra sân, gồm 4 pha lập công và 5 đường kiến tạo.

Đáng chú ý, Paz cũng trở thành cầu thủ Argentina trẻ nhất tham gia trực tiếp vào 3 bàn trong một trận Champions League kể từ thời Messi. Ngôi sao của Barcelona từng đạt cột mốc này trong cuộc đối đầu Bayern Munich vào tháng 4/2009.

Chứng kiến màn trình diễn của tiền vệ 22 tuổi, nhà báo Lars Sivertsen dành lời khen cho khả năng hoạt động và phong cách thi đấu của anh trên chương trình "Champions League Match of the Day". “Nico thực sự chạy rất nhiều và bao quát một phạm vi hoạt động rộng. Cậu ấy kết hợp phong cách sáng tạo của một "số 10 Argentina" cổ điển với những yêu cầu thể lực của bóng đá hiện đại”, Sivertsen nhận xét.

Từ một tài năng trưởng thành tại Real Madrid, Paz đang trở thành biểu tượng cho tham vọng mới của Como. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, tiền vệ người Argentina hoàn toàn có thể vươn lên một tầm cao mới, trong khi chiến thắng 4-1 trước MU sẽ được nhớ đến như một trong những đêm đáng nhớ nhất của đội bóng Italy.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.