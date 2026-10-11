Hạ Monza 3-1, Lazio bám sát ngôi đầu còn đối thủ chìm ở nhóm cuối

📊 Xem thống kê chi tiết trận Lazio 3-1 Monza: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Lazio3 - 1MonzaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Lazio tiếp đón Monza.

3'Nuno Tavares mở tỷ số chớp nhoáng cho Lazio

Ngay ở phút 3, Nuno Tavares đã tỏa sáng để đưa Lazio vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà Stadio Olimpico chiếm trọn lợi thế và tạo đà tâm lý vô cùng thuận lợi trước Monza.

12'Lazio áp đảo sau bàn mở tỷ số

Sớm vươn lên dẫn 1-0, Lazio hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi nắm tới 64% - 36% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 3 - 0 (trúng đích 3 - 0), buộc thủ môn Monza đã phải có 0 - 2 lần cứu thua ngay trong 12 phút đầu trận.

13'Andrea Carboni nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 13, hậu vệ Andrea Carboni bên phía Monza phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Đang bị dẫn trước 1-0 trên sân Stadio Olimpico, việc cầu thủ phòng ngự sớm dính thẻ phạt càng khiến các vị khách gặp thêm nhiều khó khăn.

23'Gustav Isaksen nhân đôi cách biệt cho Lazio

Phút 23, Gustav Isaksen lập công chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Lazio. Đội chủ sân Stadio Olimpico đang áp đảo hoàn toàn Monza với thế trận vượt trội và liên tiếp chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

24'Lazio áp đảo hoàn toàn Monza

Sau hơn nửa hiệp một, Lazio hoàn toàn làm chủ trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 65% - 35%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và áp đảo về số cơ hội dứt điểm với thống kê 7 - 1 (trúng đích 4 - 0), khiến Monza gần như không có cơ hội phản kháng.

35'Lorenzo Lucchesi nhận thẻ đỏ trực tiếp

Khó khăn thêm chồng chất với đội khách khi ở phút 35, Lorenzo Lucchesi nhận thẻ đỏ rời sân. Đang bị dẫn 0-2 và thua thiệt hoàn toàn về thế trận, Monza giờ đây phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại trước Lazio.

36'Monza điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ

Phút 36, Monza buộc phải có sự thay đổi người khi Saba Goglichidze được tung vào sân thế chỗ Cyril Ngonge. Đây là động thái điều chỉnh tuyến phòng ngự ngay sau khi Lorenzo Lucchesi nhận thẻ đỏ rời sân khiến đội khách rơi vào cảnh thiếu người.

36'Lazio áp đảo toàn diện Monza

Nửa sau hiệp một tiếp tục chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của đội chủ nhà khi đang nắm lợi thế dẫn 2-0. Lazio kiểm soát bóng tới 64% - 36% và liên tục bắn phá khung thành đối phương với số pha dứt điểm áp đảo 11 - 4 (trúng đích 4 - 1), khiến Monza gần như chỉ biết căng mình phòng ngự.

45'Monza điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 45, Monza quyết định thực hiện sự thay đổi người khi rút Andrea Carboni ra nghỉ để nhường chỗ cho Yvan Maye. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-2 và đã mất người từ chiếc thẻ đỏ của Lorenzo Lucchesi, đội khách buộc phải có những tính toán nhằm củng cố lại tuyến dưới.

45'Monza điều chỉnh nhân sự ở cuối hiệp một

Phút 45, Monza tiến hành sự thay đổi nhân sự khi Dany Mota được tung vào sân để thế chỗ cho Exequiel Zeballos. Đội khách đang ở vào thế khó khi bị dẫn 1-2 và còn phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ trước đó của Lorenzo Lucchesi.

45'Monza điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Monza tiến hành thay đổi nhân sự khi Foe Ondoa được tung vào sân thế chỗ cho Michael Folorunsho. Đội khách buộc phải có những tính toán chiến thuật nhằm chấn chỉnh đội hình sau khi bị dẫn trước 0-2 và chỉ còn chơi với 10 người.

45+2'Danilho Doekhi nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Ở phút 45+2', Danilho Doekhi bên phía Lazio phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Dù nắm giữ lợi thế dẫn trước 2-0 và chơi hơn người trên sân Stadio Olimpico, đội chủ nhà vẫn cần giữ cái đầu lạnh để tránh những án phạt không đáng có trước giờ nghỉ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Saba Goglichidze thắp lại hy vọng cho Monza

Ngay ở phút 46, Saba Goglichidze đã lập công để giúp Monza rút ngắn cách biệt xuống còn 2-1. Bàn thắng quý giá này mở ra cơ hội ngược dòng cho đội khách, bất chấp việc họ đang phải thi đấu thiếu người trên sân Stadio Olimpico.

49'Lazio áp đảo thế trận đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Lazio tiếp tục làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63% - 37%. Đội chủ nhà tạo ra sức ép nghẹt thở khi tung ra tổng cộng 10 - 7 cú dứt điểm, trong đó vượt trội về độ chuẩn xác với 4 - 1 lần đưa bóng trúng đích để bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-1.

53'Lazio điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 53, Lazio thực hiện quyền thay người khi đưa Diogo Leite vào sân thế chỗ Danilho Doekhi. Động thái này nhiều khả năng nhằm đảm bảo sự an toàn cho tuyến dưới khi Doekhi đã phải nhận một thẻ vàng trước đó, đồng thời giúp đội chủ nhà bảo vệ cách biệt 2-1.

55'Oliver Provstgaard nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Oliver Provstgaard bên phía Lazio sau một pha phạm lỗi. Dù đang dẫn 2-1 và chơi hơn người trên sân Stadio Olimpico, đội chủ nhà vẫn phải hết sức thận trọng trước nỗ lực dâng cao của Monza.

60'Lazio làm mới tuyến giữa với Dele-Bashiru

Phút 60, Lazio có sự thay đổi nhân sự khi Fisayo Dele-Bashiru được tung vào sân để thay thế Davide Frattesi. Đội chủ sân Stadio Olimpico đang dẫn trước 2-1 và quyết định làm mới khu trung tuyến nhằm duy trì thế chủ động trước Monza.

60'Lazio rút Provstgaard rời sân sau thẻ phạt

Phút 60, ban huấn luyện Lazio quyết định đưa Josip Šutalo vào sân để thế chỗ Oliver Provstgaard. Đây là động thái điều chỉnh nhân sự an toàn nơi tuyến dưới trong bối cảnh Provstgaard vừa phải nhận thẻ vàng ít phút trước đó khi đội chủ nhà đang dẫn 2-1.

61'Lazio kiểm soát bóng tốt hơn nhưng Monza tích cực dứt điểm

Sau hơn một giờ thi đấu, Lazio vẫn bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 nhờ khả năng kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng áp đảo 64% - 36%. Dẫu vậy, Monza không hề chịu trận khi tích cực bắn phá khung thành đối phương với số pha dứt điểm nhỉnh hơn 10 - 12 (trúng đích 4 - 4) cùng 2 - 6 quả phạt góc.

68'Diogo Leite nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 68, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Diogo Leite sau pha phạm lỗi không đáng có. Lazio đang dẫn 2-1 nhưng liên tiếp phải nhận thẻ phạt trong hiệp hai khi đối thủ nỗ lực gây sức ép.

70'Monza làm mới cánh với Adam Bakoune

Phút 70, Monza quyết định làm mới nhân sự khi rút Ricardo Mangas ra nghỉ để nhường chỗ cho Adam Bakoune. Đang bị Lazio dẫn 2-1 và phải thi đấu thiếu người, đội khách buộc phải tính toán kỹ lưỡng nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong phần còn lại của trận đấu.

73'Lazio kiểm soát bóng vượt trội trước Monza

Bước sang phút 73, Lazio duy trì lợi thế dẫn 2-1 và kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ 66% - 34%. Dù vậy, Monza vẫn miệt mài dâng cao tìm bàn gỡ và thậm chí nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm (11 - 12, trúng đích 4 - 4) cũng như phạt góc (3 - 6).

75'Lazio làm mới biên trái khi dẫn Monza 2-1

Phút 75, Lazio thực hiện điều chỉnh nhân sự khi Alfonso Pedraza được tung vào sân thay cho Nuno Tavares. Đội chủ sân Stadio Olimpico đang dẫn trước 2-1 và quyết định này có thể nhằm bổ sung thể lực để bảo toàn lợi thế trong khoảng thời gian còn lại.

75'Lazio làm mới hàng công với Pinamonti

Phút 75, Lazio quyết định đưa Andrea Pinamonti vào sân thế chỗ Tijjani Noslin trên hàng tấn công. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 2-1 và việc bổ sung nhân sự sung sức có thể giúp họ gia tăng sức ép nhằm giữ vững lợi thế trong khoảng thời gian cuối trận.

79'Ivan Juric dính thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 79, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ivan Juric bên phía Monza do lỗi phản ứng. Đội khách đang nỗ lực tìm bàn gỡ hòa khi bị dẫn 1-2 trên sân Stadio Olimpico trong thế chơi thiếu người.

86'Lazio kiểm soát bóng vượt trội cuối trận

Bước sang phút 86, Lazio vẫn đang làm chủ thế trận khi nắm quyền kiểm soát bóng áp đảo lên tới 67% - 33% để bảo toàn cách biệt 2-1. Dù vậy, Monza cho thấy nỗ lực bám đuổi rất lớn với số pha dứt điểm ngang ngửa 13 - 13 (trúng đích 6 - 5), khiến những phút cuối trận vẫn tiềm ẩn nhiều kịch tính.

88'Pinamonti ấn định cách biệt cho Lazio

Phút 88, Andrea Pinamonti ghi bàn nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Lazio. Pha lập công quý giá ở những phút cuối gần như dập tắt hy vọng có điểm của Monza, nhất là khi đội khách phải chơi thiếu người từ hiệp một.

KTKết thúc: Lazio 3-1 Monza

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 21:54 11/10/2026

Cuộc so tài giữa Lazio và Monza tại sân vận động Stadio Olimpico diễn ra vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026 mang ý nghĩa quan trọng với tham vọng của đội chủ nhà. Với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng 13 điểm hiện có, Lazio đang đứng trước thời cơ thuận lợi để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu cuộc đua.

Cơ hội bám đuổi ngôi đầu của Lazio

Lazio bước vào màn so tài này với phong độ rất thuyết phục. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng thủ đô duy trì thành tích bất bại đầy ấn tượng khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận.

Sự ổn định về mặt kết quả giúp đội chủ sân Stadio Olimpico tích lũy được 13 điểm, giữ vững vị trí thứ 3. Việc duy trì nhịp độ chiến thắng ở giai đoạn này là yếu tố then chốt để Lazio tạo áp lực trực tiếp lên ngôi đầu bảng.

Thách thức lớn đối với Monza

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Monza đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối chật vật. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm.

Phong độ thi đấu của Monza trong thời gian gần đây cũng bộc lộ nhiều điểm bất ổn. Cụ thể, ở 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về đội chủ nhà

Không chỉ sở hữu phong độ hiện tại vượt trội, Lazio còn nắm giữ ưu thế rõ rệt khi xét đến các thông số đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Lazio giành tới 3 chiến thắng và có 2 trận hòa.

Bên kia chiến tuyến, Monza vẫn chưa thể một lần đánh bại đối thủ trong chuỗi trận này khi nhận 0 chiến thắng. Sự áp đảo về thành tích quá khứ tiếp tục mang lại lợi thế tâm lý lớn cho đội bóng thành Rome trước giờ bóng lăn.

Nhận định cục diện

Xét trên tương quan phong độ, điểm số lẫn thành tích chạm trán, Lazio đang hội tụ đầy đủ những yếu tố vượt trội so với Monza. Khoảng cách giữa vị trí thứ 3 và thứ 15 phản ánh sự chênh lệch đáng kể về mặt màn trình diễn từ đầu mùa.

Được thi đấu trên sân nhà Stadio Olimpico, cuộc tiếp đón đối thủ đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng chính là cơ hội rõ ràng để Lazio hiện thực hóa mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)