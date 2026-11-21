Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hồ Như Ý, người được nhiều khán giả nhận xét có ngoại hình và giọng hát khá giống cố ca sĩ Phi Nhung. Từ những so sánh ban đầu, hàng loạt đồn đoán, thậm chí thuyết âm mưu liên quan đến nữ ca sĩ bắt đầu lan truyền, khiến câu chuyện trở nên ồn ào hơn.

Hình ảnh so sánh ca sĩ Hồ Như Ý với Phi Nhung gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Trước những ý kiến trái chiều và sự công kích nhắm vào bản thân lẫn gia đình, Hồ Như Ý đã chính thức lên tiếng, chia sẻ về xuất thân, cơ duyên đến với ca hát cũng như lý do khiến cô có nhiều nét tương đồng với giọng ca Phi Nhung.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Hồ Như Ý gửi lời chào đến khán giả và cho biết cô đã cân nhắc nhiều ngày trước khi quyết định lên tiếng. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân không muốn bị cho là cố tình tạo sự chú ý giữa lúc mạng xã hội đang bàn tán, nhưng những lời công kích tinh thần khiến cô không thể tiếp tục im lặng.

Hồ Như Ý cho biết cô sinh ra và lớn lên tại An Giang, trong một gia đình bình thường, cuộc sống chủ yếu xoay quanh công việc nội trợ và những lo toan thường nhật. Ca hát vốn không phải con đường cô nghĩ mình sẽ theo đuổi, nhưng lại là ước mơ dang dở của người cha quá cố.

Sau khi cha qua đời, Hồ Như Ý mới có cơ hội tiếp tục thực hiện tâm nguyện ấy. Câu chuyện về người cha và ước mơ được nối dài thông qua âm nhạc cũng là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Thế Hùng sáng tác riêng cho cô ca khúc "Mộng Cha" vào năm 2025.

Hồ Như Ý quyết định lên tiếng làm rõ sự thật về những nghi vấn thời gian qua.

Chia sẻ về việc thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với Phi Nhung, Hồ Như Ý khẳng định cô không có ý định bắt chước cố ca sĩ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đã nghe nhạc Phi Nhung từ nhỏ, yêu thích giọng hát và những ca khúc của đàn chị trong thời gian dài. Cô cho rằng sự ảnh hưởng ấy có thể đã ít nhiều hình thành trong cách hát của mình theo năm tháng.

Hồ Như Ý cũng nhìn nhận việc được khán giả nhận xét có nét tương đồng với Phi Nhung là điều may mắn, song cô chưa bao giờ tự nhận mình giống đàn chị. Theo nữ ca sĩ, những so sánh này xuất phát từ cảm nhận của người nghe, thay vì là điều cô chủ động xây dựng để gây chú ý.

Đứng trước những bình luận cho rằng đang cố gắng sao chép hình ảnh Phi Nhung, Hồ Như Ý bày tỏ mong muốn khán giả có thể nhìn nhận câu chuyện một cách nhẹ nhàng hơn. Cô cho biết bản thân đang cố gắng làm nghề, chăm lo cho gia đình, mẹ già và con nhỏ, đồng thời mong được góp ý bằng thái độ tử tế thay vì những lời lẽ gây tổn thương.

Nữ ca sĩ cũng gửi lời mong khán giả đặt mình vào hoàn cảnh của cô để thấu hiểu những áp lực đang phải đối mặt. Với Hồ Như Ý, việc theo đuổi ca hát không chỉ là thực hiện đam mê mà còn gắn liền với trách nhiệm dành cho những người thân yêu.

Hồ Như Ý khẳng định mình và ca sĩ Phi Nhung không có liên quan, cô chỉ nghe nhạc Phi Nhung từ nhỏ nên ít nhiều bị ảnh hưởng phong cách và giọng hát.

Cuối chia sẻ, Hồ Như Ý cho biết cô xin phép không bàn luận thêm về những ồn ào đang diễn ra. Lời giãi bày của nữ ca sĩ nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng, bên cạnh nhiều ý kiến bày tỏ đồng cảm trước áp lực mà cô đang trải qua. Câu chuyện cũng mở ra những góc nhìn khác nhau về ranh giới giữa sự tương đồng trong giọng hát, ảnh hưởng từ thần tượng và việc bị đặt vào những cuộc so sánh không mong muốn.