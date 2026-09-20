Hạ Malaga ở phút 85, Getafe thoát hiểm đẩy đối thủ chìm dưới đáy bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Getafe 1-0 Malaga: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Getafe1 - 0MalagaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Getafe tiếp đón Malaga.

13'Malaga cầm bóng áp đảo nhưng Getafe dứt điểm

Sau gần 15 phút đầu, Malaga áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với con số 26% - 74% và kiếm về phạt góc 0 - 2. Tuy nhiên, Getafe mới là bên tạo ra đột biến ở khâu hãm thành khi dẫn dứt điểm 2 - 0 cùng 1 lần trúng đích khiến thủ môn đối phương phải cứu thua.

21'Thẻ vàng đầu tiên cho Johan Mojica bên phía Getafe

Phút 21, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Johan Mojica sau một pha phạm lỗi nguy hiểm. Trận đấu trên sân Coliseum Alfonso Pérez đang diễn ra với thế trận giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0, buộc các cầu thủ Getafe phải chơi quyết liệt để ngăn chặn đối phương.

25'Getafe dứt điểm sắc bén dù cầm bóng ít

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Malaga vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 66% so với 34% của đối thủ, nhưng Getafe mới là bên tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Đội chủ nhà đã tung ra 4 - 2 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 1), buộc thủ môn đối phương phải có tới 3 lần cứu thua để giữ vững tỷ số 0-0.

37'Malaga cầm bóng áp đảo nhưng bế tắc

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37', Malaga vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 38% - 62%, song thế trận tấn công lại không mang lại nhiều đột biến. Dù tổng số cú dứt điểm hai bên đang cân bằng 4 - 4, Getafe mới là đội tạo ra sự nguy hiểm rõ nét hơn với 3 cú sút trúng đích so với 1 của đối thủ, buộc thủ môn đội khách đã phải có tới 3 lần cứu thua.

39'Eneko Jauregi nhận thẻ vàng vì phạm lỗi liên tục

Phút 39, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Eneko Jauregi bên phía Malaga sau những tình huống phạm lỗi liên tiếp nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu. Trận đấu trên sân Coliseum Alfonso Pérez vẫn đang giằng co quyết liệt với tỷ số 0-0, buộc các cầu thủ phải liên tục va chạm để tranh chấp bóng.

45'Malaga điều chỉnh hàng công trước giờ nghỉ

Phút 45, Malaga quyết định làm mới hàng công khi tung Adrian Nino vào sân thay thế Eneko Jauregi, người trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Đội khách đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 61% nhưng vẫn chưa thể tìm được bàn mở tỷ số trước Getafe.

45+5'David Larrubia nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Ở phút bù giờ 45+5', David Larrubia bên phía Malaga đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Tình huống diễn ra ngay trước giờ nghỉ giải lao, trong bối cảnh hai đội vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Malaga cầm bóng áp đảo nhưng chưa có bàn

Bước sang những phút đầu hiệp hai, Malaga vẫn là đội kiểm soát cuộc chơi với thời lượng cầm bóng lấn lướt 61% so với 39% của Getafe. Dẫu vậy, đội chủ nhà cho thấy sự sắc bén trong các đợt phản công khi dẫn trước về tổng số cú dứt điểm 8 - 7 và đưa bóng trúng đích 3 - 2, khiến thế trận vẫn ở thế giằng co không bàn thắng.

54'Nemanja Gudelj nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 54, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Nemanja Gudelj bên phía Getafe sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Coliseum Alfonso Pérez đang diễn ra vô cùng căng thẳng với tỷ số 0-0, khi cả hai đội đều chịu áp lực lớn ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

58'Francho Serrano Gracia nhận thẻ vàng

Phút 58, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Francho Serrano Gracia sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Coliseum Alfonso Pérez đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi đôi bên liên tục phải nhận thẻ phạt trong thế trận hòa 0-0.

61'Getafe gia tăng sức ép tìm bàn mở tỷ số

Bước qua phút 60, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nhưng Getafe đang tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đối phương. Dù chỉ kiểm soát bóng 46% - 54%, đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở khâu hãm thành với số pha dứt điểm áp đảo 13 - 7 (trúng đích 5 - 2), buộc thủ môn Malaga phải có tới 5 pha cứu thua để giữ sạch lưới.

65'Getafe đưa Orel Mangala vào sân

Phút 65, Getafe có sự điều chỉnh nhân sự khi Orel Mangala được tung vào sân thế chỗ Dakonam Ortega Djené. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới để khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

67'Malaga làm mới đội hình với Pablo Martínez Andrés

Phút 67, Malaga quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Dani Lorenzo được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Pablo Martínez Andrés vào sân với hy vọng đem lại làn gió mới cho lối chơi của đội khách.

67'Malaga làm mới hàng công

Phút 67, Malaga quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi rút Joaquín Muñoz ra nghỉ và trao cơ hội cho Carlos Ruiz Rubio. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới cho các pha lên bóng trong nửa cuối hiệp hai.

68'Ramón Terrats nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 68, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ramón Terrats bên phía Getafe sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Coliseum Alfonso Pérez đang diễn ra vô cùng căng thẳng với liên tiếp các pha can thiệp từ trọng tài khi tỷ số vẫn giằng co 0-0.

73'Getafe dồn ép tìm bàn khai thông bế tắc

Bước sang phút 73, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng dù Getafe đang tạo ra sức ép vượt trội về số cơ hội. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm với 17-8 (trúng đích 6-2), buộc thủ thành Malaga phải có tới 6 lần cứu thua để giữ vững tỷ số 0-0.

74'Malaga làm mới nhân sự tìm kiếm bàn thắng

Phút 74, Malaga thực hiện quyền thay người khi đưa Ramón Enríquez vào sân thế chỗ cho Rafael Rodríguez Ruiz. Trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0 và đội bóng đang xếp cuối bảng, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến ở những phút thi đấu then chốt còn lại.

85'Iván Azón mở tỷ số muộn cho Getafe

Phút 85, bước ngoặt của trận đấu đã xuất hiện khi Martin Satriano kiến tạo thuận lợi để Iván Azón dứt điểm chuẩn xác, khai thông thế bế tắc và đưa Getafe vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng quý như vàng đến ở thời điểm cuối trận, phần nào phản ánh nỗ lực hãm thành của đội chủ nhà với 18 cú dứt điểm kể từ đầu trận.

85'Getafe duy trì sức ép cuối trận

Bước sang phút 85, Getafe vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 và tạo ra sức ép vượt trội về số cơ hội tạo ra. Dù cầm bóng khiêm tốn hơn với 46% - 54%, đội chủ nhà lại áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm với 17 - 8 (trúng đích 6 - 2), buộc thủ thành Malaga phải có tới 2 - 6 pha cứu thua để ngăn cách biệt bị nới rộng.

89'Malaga tăng viện hàng công tìm bàn gỡ

Phút 89, Malaga đưa Juan Cruz vào sân thế chỗ Juan Berrocal nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong những phút cuối. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và nếu giữ tỷ số này, họ tạm đứng cuối bảng xếp hạng với 3 điểm sau 6 trận khi cuộc đua vẫn chưa chốt hạ.

89'Getafe thay người nhằm bảo toàn cách biệt mong manh

Phút 89, Getafe có sự điều chỉnh nhân sự khi Saba Sazonov được tung vào sân thế chỗ cho Iván Azón. Đội chủ nhà dường như muốn gia cố sự chắc chắn nơi đội hình để bảo vệ tỷ số 1-0 quý giá ở những phút thi đấu cuối cùng.

90+4'Getafe thay người để câu giờ cuối trận

Phút 90+4', Getafe thực hiện quyền thay người chiến thuật nhằm bảo toàn lợi thế khi David Cordón Mancha được tung vào sân thế chỗ Martin Satriano. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo vệ cách biệt mong manh 1-0 trước Malaga ở những giây bù giờ cuối cùng.

KTKết thúc: Getafe 1-0 Malaga

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 21:04 20/09/2026

Getafe và Malaga bước vào màn so tài lúc 19:00 ngày 20/09/2026 tại sân vận động Coliseum Alfonso Pérez với chung một mục tiêu bức thiết: tìm kiếm một kết quả tích cực sau quãng thời gian thi đấu chưa như ý muốn. Cả hai câu lạc bộ đều đang chật vật ở khu vực cuối bảng xếp hạng và chịu áp lực lớn phải cải thiện màn trình diễn để giải tỏa tâm lý.

Áp lực điểm số đè nặng đôi bên

Sau những vòng đấu đã qua, tình cảnh của hai đội bóng đang ở mức đáng báo động. Getafe hiện đứng ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 5 điểm, trong khi Malaga thậm chí còn khó khăn hơn khi chôn chân ở vị trí thứ 20 với chỉ 3 điểm tích lũy được.

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, đồng nghĩa với việc kết quả của cuộc chạm trán trực tiếp này sẽ tác động mạnh mẽ đến vị thế của cả hai. Được chơi trên sân nhà Coliseum Alfonso Pérez, Getafe có cơ hội nới rộng cách biệt, trong khi Malaga buộc phải nỗ lực tối đa để không bị tụt lại quá sâu.

Phong độ thiếu ổn định của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của cả Getafe lẫn Malaga đều bộc lộ nhiều hạn chế cần nhanh chóng khắc phục.

Với Getafe, đội bóng này chỉ giành được 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm sáng duy nhất đối với họ là chiến thắng vừa có được ở trận đấu gần nhất, mang lại luồng sinh khí mới sau chuỗi trận trước đó chỉ biết hòa và thất bại.

Bên phía đối diện, tình hình của Malaga có phần ảm đạm hơn rất nhiều. Đại diện làm khách trải qua 5 trận gần nhất mà không một lần ca khúc khải hoàn, khi phải nhận 3 trận hòa và 2 trận thua. Trận hòa ở vòng đấu vừa qua chỉ giúp họ ngắt mạch thất bại nhưng chưa đủ để xua tan cơn khát chiến thắng kéo dài.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Lịch sử chạm trán gần đây đang đem lại đôi chút lợi thế tinh thần cho đội chủ sân Coliseum Alfonso Pérez. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Getafe đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Malaga thắng 2 trận và hai đội không có trận hòa nào.

Thống kê đối đầu cho thấy những màn đối đầu giữa Getafe và Malaga thường diễn ra với thế trận quyết liệt, không có sự chia điểm. Sự nhỉnh hơn về thành tích đối đầu cùng lợi thế địa lợi sẽ là điểm tựa để Getafe tự tin nhập cuộc.

Kịch bản chặt chẽ và thận trọng

Trước tính chất căng thẳng của một trận cầu giữa hai đội ở nhóm dưới bảng xếp hạng, sự thận trọng chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu. Cả Getafe và Malaga đều hiểu rằng một sai lầm nhỏ vào lúc này có thể khiến họ phải trả giá đắt.

Getafe nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà và cú hích từ thắng lợi gần nhất. Ngược lại, Malaga sẽ tập trung gia cố hàng phòng ngự nhằm chấm dứt chuỗi trận không thắng, đồng thời tìm kiếm cơ hội chắt chiu từ những tình huống phản công.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)