Theo Sở thú và Vườn bách thảo Cincinnati, sự cố xảy ra khoảng 11 ngày trước đó. Một em nhỏ làm rơi mũ len, khiến cánh quạt trần trong khu vực tham quan thổi chiếc mũ bay qua khe hở rộng khoảng 30 cm phía trên lớp kính quan sát cao 3,6 m, rơi vào chuồng hà mã. Fiona sau đó nuốt chửng dị vật.

Ngay sau khi phát hiện, đội ngũ thú y theo dõi và chăm sóc Fiona 24/24. Tuy nhiên, việc phẫu thuật không khả thi do da hà mã rất dày, phản ứng nguy hiểm với thuốc mê và Fiona nặng tới 1.134 kg.

Các bác sĩ tìm cách giúp Fiona đào thải dị vật tự nhiên bằng truyền dịch, cung cấp thức ăn yêu thích và dùng thuốc. Ngày 17/11, kết quả siêu âm cho thấy ruột non của Fiona có dấu hiệu bị cuộn lại. Nhóm chăm sóc sau đó mượn ống soi dài 2,7 m từ Sở thú Columbus để nội soi đại tràng nhưng không thể tiếp cận vị trí chiếc mũ.

Chú hà mã Fiona, biểu tượng nổi tiếng của thành phố Cincinnati, bang Ohio (Mỹ). ﻿Ảnh: Vườn bách thảo Cincinnati

Ngày 18/11, họ tiếp tục mượn một tấm thảm rung chuyên dụng từ trang trại ngựa địa phương với hy vọng độ rung sẽ giúp dị vật di chuyển trong đường tiêu hóa. Fiona vẫn có thể vận động và bước đầu đáp ứng điều trị, nhưng kích thước chiếc mũ quá lớn khiến cơ thể con vật không thể tự đào thải.

Đến ngày 19/11, do sức khỏe suy kiệt, Fiona đã không qua khỏi.

"Hiện tại chúng tôi vô cùng bàng hoàng và không lường trước được kết quả này. Fiona đã chiến đấu cho đến khi không thể cố thêm được nữa", ông Dave Jenike, Giám đốc Sở thú Cincinnati, chia sẻ.

Fiona chào đời ngày 24/1/2017, sớm 6 tuần so với dự kiến, trở thành cá thể hà mã sinh non nhỏ nhất từng sống sót dưới sự chăm sóc của con người. Khi mới sinh, nó chỉ nặng 13,2 kg, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 25–54 kg của hà mã sơ sinh.

Để duy trì sự sống cho Fiona, nhân viên sở thú phải vắt sữa mẹ và truyền dịch liên tục. Hành trình vượt qua nghịch cảnh của nó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người theo dõi và đưa Fiona trở thành hiện tượng toàn cầu, đồng thời là linh vật không chính thức của thành phố Cincinnati.

Hình ảnh Fiona xuất hiện trong nhiều cuốn sách thiếu nhi, sản phẩm quà tặng, hương vị kem riêng và chương trình truyền hình thực tế "The Fiona Show". Tháng 8/2022, gia đình hà mã tại sở thú đón thêm thành viên mới là Fritz, em trai của Fiona.

Sau tin buồn, nhiều du khách đã vượt quãng đường tới 130 km để mang hoa và thiệp đến đặt bên bức tượng Fiona ở lối vào sở thú. Thị trưởng Cincinnati Aftab Pureval, Thống đốc bang Ohio Mike DeWine cùng bà Usha Vance, phu nhân Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, cũng gửi lời chia buồn.