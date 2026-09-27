Hạ Los Angeles FC, FC Dallas vươn lên thứ tư và cùng đối thủ đi tiếp

📊 Xem thống kê chi tiết trận FC Dallas 1-0 Los Angeles FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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FC Dallas1 - 0Los Angeles FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

FC Dallas tiếp đón Los Angeles FC.

13'FC Dallas áp đảo quyền kiểm soát bóng

Bước sang phút 13, FC Dallas đang hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 77% - 23%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và đã có 2 - 0 pha dứt điểm (trúng đích 1 - 0), trong khi Los Angeles FC vẫn đang gồng mình phòng ngự và chưa tạo ra được tình huống hãm thành nào.

23'Armindo Sieb nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 23, Armindo Sieb bên phía Los Angeles FC phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Toyota Stadium vẫn đang giằng co nghẹt thở với tỷ số hòa 0-0.

25'FC Dallas áp đảo tỷ lệ cầm bóng

Nửa đầu hiệp một chứng kiến ưu thế kiểm soát tuyến giữa của FC Dallas khi họ cầm bóng tới 63% - 37% trước Los Angeles FC. Dù vậy, thế trận giằng co vẫn chưa được khai thông do số cơ hội nguy hiểm không chênh lệch nhiều, với dứt điểm là 4 - 3 và mỗi bên mới chỉ có 1 - 1 lần sút trúng đích.

34'Osaze Urhoghide mở tỷ số cho FC Dallas

Phút 34, thế bế tắc được khai thông khi Osaze Urhoghide tận dụng đường kiến tạo chuẩn xác từ Joaquín Valiente Cioli để ghi bàn đưa FC Dallas vươn lên dẫn 1-0. Bàn mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà với tỷ lệ kiểm soát bóng 62% - 38% cùng vượt trội về số pha dứt điểm 6-3 trước Los Angeles FC.

37'FC Dallas áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau hơn nửa giờ thi đấu, FC Dallas vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khi nắm giữ 62% - 38% thời lượng kiểm soát bóng và dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép với số pha dứt điểm vượt trội 6 - 3, trong khi Los Angeles FC gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phản công và mới chỉ có 1 lần đưa bóng trúng đích.

44'Ryan Porteous nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 44, Ryan Porteous bên phía Los Angeles FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi phản ứng. Trong thế trận đang bị dẫn 1-0 trên sân Toyota Stadium, đội khách tiếp tục gặp khó khăn trong việc giữ bình tĩnh trước giờ nghỉ giải lao.

45'Los Angeles FC thay người ngay trước giờ nghỉ

Phút 45', Los Angeles FC quyết định đưa Sergio Vasquez vào sân để thế chỗ Nkosi Tafari. Đội khách đang bị dẫn 0-1 và cần sớm tìm kiếm sự thay đổi nhằm xoay chuyển tình thế trên sân của FC Dallas.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'FC Dallas nỗ lực duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 49, FC Dallas tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57% - 43% trước Los Angeles FC nhằm bảo toàn tỷ số 1-0. Dù cả hai đội đều có cùng 6 - 6 pha dứt điểm, đại diện chủ nhà tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút về độ chuẩn xác với 2 - 1 lần đưa bóng trúng đích.

61'Los Angeles FC làm mới hàng công

Phút 61, Los Angeles FC có sự thay đổi nhân sự khi Tommy Mihalic được tung vào sân thế chỗ Tyler Boyd. Trong bối cảnh đang bị FC Dallas dẫn trước 1-0, đội khách cần thêm luồng gió mới để gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ hòa.

61'FC Dallas nỗ lực giữ lợi thế mong manh

Bước qua phút 61, FC Dallas vẫn đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 55% - 45% nhằm duy trì lợi thế dẫn bàn 1-0. Dù vậy, thế trận diễn ra tương đối giằng co khi Los Angeles FC cũng không ngừng rình rập, đưa tổng số pha dứt điểm lên mức 9 - 8 và số lần sút trúng đích cân bằng 2 - 2.

71'Herman Johansson nhận thẻ vàng vì phạm lỗi liên tiếp

Phút 71, trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Herman Johansson bên phía FC Dallas do lỗi phạm lỗi có hệ thống. Đội chủ nhà đang phải tăng cường va chạm nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng.

73'FC Dallas nỗ lực bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 73, FC Dallas vẫn đang kiên trì bảo vệ cách biệt 1-0 trong thế trận tương đối giằng co. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 52% - 48%, đồng thời có 10 - 8 lần dứt điểm so với Los Angeles FC nhưng số cú sút trúng đích của đôi bên vẫn đang cân bằng ở mức 2 - 2.

74'VAR từ chối bàn thắng của Armindo Sieb

Phút 74, niềm vui của Los Angeles FC nhanh chóng bị dập tắt khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối pha lập công của Armindo Sieb. Quyết định này khiến đội khách vẫn chưa thể tìm được bàn gỡ hòa và tiếp tục bị dẫn trước trên sân Toyota Stadium.

76'Los Angeles FC làm mới đội hình

Phút 76, ban huấn luyện Los Angeles FC quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Igor Jesus vào sân thế chỗ của Ryan Hollingshead. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới để thay đổi tình hình sau khi bị dẫn trước 0-1 từ hiệp một.

77'FC Dallas làm mới hàng công

Phút 77, FC Dallas thực hiện sự thay đổi nhân sự trên sân khi Samuel Sarver được tung vào thay cho Logan Farrington. Đội chủ nhà tiếp tục có những điều chỉnh nhằm duy trì sức ép và củng cố thế trận dẫn trước 1-0 trong khoảng thời gian nhạy cảm của hiệp hai.

81'FC Dallas củng cố tuyến giữa ở phút 81

Phút 81, FC Dallas tiến hành thay đổi nhân sự khi Patrickson Delgado được tung vào sân để thế chỗ Santiago Moreno. Đội chủ sân Toyota Stadium đang nỗ lực bảo vệ cách biệt mong manh 1-0 trong những phút cuối để củng cố vị trí trong top đầu.

81'FC Dallas điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 81, FC Dallas quyết định làm mới đội hình khi rút Joaquín Valiente Cioli ra nghỉ để nhường chỗ cho Daniel Job. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trước Los Angeles FC trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

84'Marky Delgado nhận thẻ vàng ở phút 84

Phút 84, tiền vệ Marky Delgado bên phía Los Angeles FC phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trận đấu trôi về những phút cuối với bầu không khí ngày càng nóng và quyết liệt trên sân Toyota Stadium(Texas).

85'FC Dallas nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh

Bước sang phút 85, FC Dallas vẫn đang chiếm ưu thế nhẹ về quyền kiểm soát bóng với 53% - 47% nhằm ghìm tốc độ trận đấu và bảo vệ tỷ số 1-0. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (11 - 9), nhưng sự quyết liệt cũng khiến họ phạm lỗi tới 15 - 9 để bẻ gãy các đợt lên bóng của Los Angeles FC.

86'Los Angeles FC thay người tìm bàn gỡ

Phút 86, Los Angeles FC tăng cường nhân sự khi tung Marius Aiyenero vào sân thế chỗ Jeremy Ebobisse. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và phải nỗ lực gia tăng sức ép trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

86'Los Angeles FC thay người tìm bàn gỡ

Phút 86, Los Angeles FC có sự điều chỉnh nhân sự khi Ryan Raposo được tung vào sân thế chỗ Marky Delgado. Đội khách đang nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi vẫn đang bị dẫn 1-0.

90+2'nolan norris nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 90+2', nolan norris bên phía FC Dallas phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do hành vi câu giờ nhằm bảo toàn lợi thế mong manh. Đội chủ nhà đang nỗ lực tối đa để giữ vững tỷ số 1-0 trước sức ép muộn màng từ Los Angeles FC.

90+3'Thẻ vàng cho Ryan Raposo ở phút bù giờ

Phút 90+3', Ryan Raposo bên phía Los Angeles FC phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 1-0 ở những phút bù giờ cuối cùng, sự nóng vội đã khiến cầu thủ này không giữ được bình tĩnh.

KTKết thúc: FC Dallas 1-0 Los Angeles FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 09:34 27/09/2026

Los Angeles FC đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách trên sân vận động Toyota Stadium (Texas) của FC Dallas vào lúc 07h30 ngày 27/9. Trận đấu này trở thành tâm điểm chú ý khi hai đội bóng đang bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng.

Cục diện bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi

Bước vào vòng đấu này, FC Dallas đang nắm giữ vị trí thứ 4 với 44 điểm. Đội chủ sân Toyota Stadium đã xây dựng được một vị trí tương đối vững chắc trong nhóm dẫn đầu nhờ lối chơi kỷ luật và khả năng tích lũy điểm số đều đặn.

Trong khi đó, Los Angeles FC đứng ở vị trí thứ 6 với 41 điểm. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ bằng đúng một trận thắng. Việc đang bám sát nhóm dự cúp châu lục tạo ra động lực rất lớn cho đội khách, bởi bất kỳ sự sảy chân nào vào lúc này cũng có thể khiến họ bị nhóm trên gia tăng cách biệt.

Phong độ ấn tượng của FC Dallas

Điểm tựa lớn nhất của FC Dallas trong màn so tài này chính là chuỗi phong độ ổn định thời gian qua. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng bang Texas đã thể hiện sự chắc chắn khi giành 3 chiến thắng và có 2 trận hòa, hoàn toàn bất bại.

Sự ổn định ở cả mặt trận phòng ngự lẫn khả năng tận dụng cơ hội giúp FC Dallas luôn biết cách kiểm soát nhịp độ thi đấu. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc tại Toyota Stadium, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ tiếp tục triển khai lối đá chặt chẽ nhằm duy trì lợi thế điểm số trước kẻ bám đuổi.

Cán cân đối đầu nghiêng về phía Los Angeles FC

Dù phải thi đấu trên sân khách, Los Angeles FC lại sở hữu yếu tố tâm lý thuận lợi từ lịch sử chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, đội bóng đến từ Los Angeles đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại trước FC Dallas.

Thành tích đối đầu vượt trội cho thấy Los Angeles FC thường xuyên tìm ra giải pháp để hóa giải cách vận hành chiến thuật của đối thủ. Sự tự tin trong các lần đối đầu trước đây sẽ là vũ khí tinh thần quan trọng cho Los Angeles FC trong mục tiêu thu hẹp khoảng cách điểm số.

Dự báo thế trận tại Toyota Stadium

Tính chất cạnh tranh của nhóm trên khiến cuộc đọ sức tại Texas mang ý nghĩa bản lề về mặt chiến lược. FC Dallas nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà, tận dụng khả năng chuyển trạng thái nhanh để khai thác những khoảng trống khi đối phương đẩy cao tìm kiếm điểm số.

Ngược lại, Los Angeles FC trong tình thế cần điểm để áp sát nhóm trên sẽ phải chủ động tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Với việc hai đội đều có những ưu thế riêng về phong độ và lịch sử đối đầu, trận đấu tại Toyota Stadium hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính về mặt chiến thuật.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)