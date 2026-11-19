Từ vùng đất kỳ quan, Hạ Long Sapphire mang theo câu chuyện về niềm tự hào quê hương và chất bia đã làm nên dấu ấn riêng. Câu chuyện ấy được tiếp nối qua diện mạo hiện đại hơn và thêm lựa chọn lon 250 ml, trong khi tinh thần “Vị êm huyền thoại” vẫn hiện diện trong trải nghiệm.

Từ vùng đất kỳ quan đến bản sắc “Vị êm huyền thoại”

Qua hàng triệu năm kiến tạo, thiên nhiên ban tặng cho Hạ Long vẻ đẹp kỳ vĩ với dãy núi đá vươn mình giữa biển trời bao la. Mang tầm vóc của di sản thiên nhiên thế giới, vùng đất này trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp đất nước và niềm tự hào của Việt Nam.

Khởi nguồn từ chính vùng đất ấy vào năm 1988, Bia Hạ Long mang khát vọng tạo nên sản phẩm chất lượng, xứng đáng với giá trị của quê hương. Trải qua gần 4 thập kỷ, tinh thần ấy vẫn được gìn giữ, trở thành nền tảng để thương hiệu không ngừng phát triển và khẳng định vị thế.

Khởi nguồn từ vùng đất kỳ quan, Hạ Long Sapphire mang trong mình niềm tự hào quê hương cùng bản sắc “Vị êm huyền thoại”.

Trên hành trình ấy, Hạ Long Sapphire ra đời như dấu ấn trong nỗ lực theo đuổi chất lượng của Bia Hạ Long. Được kết tinh từ kinh nghiệm và tâm huyết làm bia, dòng sản phẩm sở hữu chất bia Pure Smooth Lager dễ uống, mang đến phong cách thưởng thức riêng biệt.

Từ sự giao thoa giữa niềm tự hào quê hương và nghệ thuật làm bia, câu chuyện “Vị êm huyền thoại” được hình thành. Trong đó, “huyền thoại” gợi nhắc tầm vóc cùng vẻ đẹp trường tồn của vùng đất kỳ quan, còn “vị êm” thể hiện đặc trưng của dòng bia Pure Smooth Lager được tạo nên từ sự chọn lọc nguyên liệu và kỹ thuật làm bia tỉ mỉ. Hai giá trị hòa quyện, tạo nên bản sắc Hạ Long Sapphire.

Pure Smooth Lager - gìn giữ vị êm làm nên dấu ấn Hạ Long Sapphire

Chất bia Pure Smooth Lager là yếu tố định hình phong cách thưởng thức đặc trưng của Hạ Long Sapphire. Với đặc tính nhẹ, êm mượt và dễ uống, chất bia mang đến sự cân bằng, hài hòa trong hương vị, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của dòng sản phẩm. Vì vậy, trong hành trình tái nhận diện, Bia Hạ Long tiếp tục gìn giữ Pure Smooth Lager như giá trị cốt lõi, lấy chất lượng đã được khẳng định làm nền tảng cho bước chuyển mình.

Sức hấp dẫn của “vị êm” còn được cảm nhận qua sự nhẹ nhàng, dễ chịu trong từng ngụm bia. Dù là phút giây thư giãn cùng bạn bè, khoảng lặng dành riêng cho bản thân hay cuộc gặp gỡ thân tình, Hạ Long Sapphire đều góp phần mang đến trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn và thư thái.

Giữa chuyển biến của thị hiếu và phong cách sống, Pure Smooth Lager tiếp tục là dấu ấn hương vị giúp Hạ Long Sapphire duy trì mối gắn kết với người tiêu dùng. Từ đó, dòng bia tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, mang tinh thần “Vị êm huyền thoại” đến gần hơn với nhịp sống hiện đại qua diện mạo thời thượng.

Diện mạo thời thượng

Bước vào giai đoạn phát triển mới với thông điệp “Diện mạo thời thượng, tuyệt tác vị êm”, Hạ Long Sapphire đánh dấu sự chuyển mình trong hành trình nâng tầm hình ảnh, làm mới diện mạo theo phong cách hiện đại nhưng vẫn đậm dấu ấn của thương hiệu.

Khoác lên mình chiếc áo mới, câu chuyện về nguồn cội của Hạ Long Sapphire tiếp tục được kể qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Ba gam màu đặc trưng trắng, bạc và xanh sapphire đậm được phối hợp trong bố cục tinh giản, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng và mang hơi thở thời thượng.

Điểm nhấn trên bao bì là bộ nhận diện mới của Bia Hạ Long với biểu tượng chữ H cách điệu, họa tiết bông đại mạch cùng dấu mốc 1988 gợi nhắc giá trị được vun đắp qua thời gian. Kết hợp cùng cụm chữ “HALONG SAPPHIRE” được tinh chỉnh nổi bật, từng chi tiết góp phần kết nối di sản thương hiệu với tinh thần đổi mới, tạo nên diện mạo gần gũi và mang dấu ấn riêng.

Bên cạnh quy cách 330 ml quen thuộc, Hạ Long Sapphire bổ sung phiên bản lon 250 ml nhỏ gọn, mở rộng lựa chọn cho nhu cầu và dịp thưởng thức khác nhau. Cả hai dung tích đều có thiết kế đồng bộ, tạo sự thống nhất về hình ảnh và mang đến trải nghiệm sản phẩm nhất quán.

Lần tái nhận diện đánh dấu chặng đường phát triển mới của Hạ Long Sapphire khi giá trị gắn liền với nguồn cội được tiếp nối qua thiết kế đương đại, song hành cùng chất bia Pure Smooth Lager nhẹ, êm mượt và dễ uống. Với thông điệp “Diện mạo thời thượng, tuyệt tác vị êm”, Hạ Long Sapphire viết tiếp câu chuyện “Vị êm huyền thoại” - nơi di sản từ vùng đất kỳ quan được gìn giữ trong hương vị và thể hiện bằng diện mạo mang dấu ấn thời đại.

Độc giả khám phá diện mạo mới và cảm nhận trọn vẹn tinh thần “Vị êm huyền thoại” của Hạ Long Sapphire tại: https://biahalong.com/ Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia