Hà Long đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Long đến các thôn để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của xã Hà Long là mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đạt 100%. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự quan tâm của địa phương đối với chất lượng phục vụ và yêu cầu xây dựng nền hành chính lấy người dân làm trung tâm.

Để đạt được kết quả này, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức giữ vai trò quan trọng. Mỗi cán bộ đã chủ động hướng dẫn, giải thích rõ ràng về thành phần hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết; lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân; không gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ.

Bà Trần Thị Hương, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Long cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn xác định tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Mỗi hồ sơ tiếp nhận đều được hướng dẫn cụ thể về thành phần, quy trình và thời hạn giải quyết; đồng thời, chúng tôi chủ động hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ. Với những hồ sơ có khó khăn, vướng mắc, cán bộ luôn cố gắng giải thích rõ ràng, phối hợp xử lý kịp thời, bảo đảm đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch”.

Xã Hà Long cũng rà soát, cải tiến quy trình giải quyết TTHC trong phạm vi thẩm quyền; tăng cường kiểm tra công vụ, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân, bộ phận. Xã cũng chú trọng duy trì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao, nâng cao tỷ lệ giải quyết trước hạn, giảm tối đa hồ sơ quá hạn và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được công khai đầy đủ tại trung tâm phục vụ hành chính công, trên trang thông tin điện tử và thông qua mã QR để người dân thuận tiện tra cứu; đồng thời công khai thông tin liên hệ, đường dây nóng và các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp phần tăng tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính.

Từ đầu năm đến ngày 28/9, địa phương đã tiếp nhận 3.360 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 2.885 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 466 hồ sơ đúng hạn. Như vậy, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,73%. Căn cứ các chỉ tiêu về “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến” theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay xã Hà Long đạt 94,43 điểm, xếp thứ 3/166 xã, phường của tỉnh.

Cùng với đó, xã Hà Long còn triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động”, hướng đến hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và những người gặp khó khăn khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Các tổ công tác của xã trực tiếp xuống các thôn để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn thực hiện các TTHC thiết yếu. Đối với những trường hợp đủ điều kiện, địa phương tổ chức hỗ trợ trả kết quả tại nhà, nhất là các thủ tục liên quan đến trợ cấp xã hội.

Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Long cho biết: “Cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở việc nâng cao các chỉ số hay thứ hạng mà quan trọng hơn là tạo ra những thay đổi thiết thực trong đời sống hằng ngày của người dân với phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng hoạt động".