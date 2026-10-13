📊 Xem thống kê chi tiết trận Arsenal 3-0 Lille: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Arsenal3 - 0LilleKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Arsenal tiếp đón Lille.

13'Thế trận giằng co và thận trọng

Trải qua hơn 10 phút thi đấu đầu trận, đôi bên nhập cuộc khá thận trọng khiến tốc độ trận đấu chưa được đẩy lên cao. Arsenal nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 52% - 48%, nhưng Lille mới là đội tạo ra pha hãm thành đáng chú ý duy nhất khi sở hữu số cú dứt điểm 0 - 1.

25'Thế trận giằng co chặt chẽ

Nửa đầu hiệp một trôi qua với tốc độ vừa phải khi Arsenal nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%). Cả hai đội đều thi đấu thận trọng, chủ nhà có 3 - 2 lần dứt điểm và mới chỉ tạo ra đúng 1 - 0 cú sút trúng đích nhưng chưa đủ để phá vỡ thế bế tắc 0 - 0.

29'Mikel Merino nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 29, tiền vệ Mikel Merino của Arsenal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Emirates Stadium đang diễn ra khá giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0.

37'Thế trận giằng co chặt chẽ

Tiến về những phút cuối hiệp một, trận đấu vẫn diễn ra giằng co khi tỷ lệ kiểm soát bóng khá cân bằng 52% - 48% nghiêng nhẹ về phía Arsenal. Đội chủ sân Emirates nỗ lực gia tăng sức ép với 4 - 2 pha dứt điểm cùng 1 cú sút trúng đích, nhưng hàng thủ Lille vẫn thi đấu kỷ luật để bảo toàn tỷ số hòa 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Arsenal gia tăng sức ép đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, Arsenal tiếp tục nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42% và liên tục dồn ép đối thủ. Đội chủ nhà đã tung ra 7 - 2 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 0) cùng 6 - 0 quả phạt góc, nhưng bàn mở tỷ số vẫn chưa tới khi hàng thủ Lille vẫn đang tập trung cản phá.

62'Arsenal gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 62, Arsenal tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 60% - 40% và liên tục dồn ép đối thủ. Đội chủ nhà áp đảo về số pha dứt điểm (9 - 2, trúng đích 3 - 0) cũng như phạt góc (6 - 0), nhưng hàng thủ Lille vẫn đang chơi tập trung để giữ vững tỷ số hòa 0-0.

64'Jurriën Timber mở tỷ số cho Arsenal

Phút 64, thế bế tắc trên sân Emirates Stadium rốt cuộc cũng bị phá vỡ khi Jurriën Timber dứt điểm chuẩn xác làm tung lưới đối phương sau đường kiến tạo của Noni Madueke. Bàn thắng quý giá giúp Arsenal vươn lên dẫn trước 1-0.

65'Arsenal làm mới hàng công với Kai Havertz

Phút 65, Arsenal có sự điều chỉnh trên hàng công khi Kai Havertz được tung vào sân thay thế cho Viktor Gyökeres. Đội chủ sân Emirates Stadium lập tức làm mới sức ép tuyến đầu ngay sau khi vừa có được bàn mở tỷ số 1-0.

65'Arsenal đưa Martin Odegaard vào sân

Phút 65, Arsenal có sự thay đổi nhân sự khi Martin Odegaard được tung vào sân thế chỗ Mikel Merino. Ngay sau khi mở tỷ số 1-0, đội chủ sân Emirates Stadium quyết định làm mới tuyến giữa để duy trì quyền kiểm soát thế trận.

65'Arsenal đưa Bukayo Saka vào sân làm mới hàng công

Phút 65, ngay sau khi vươn lên dẫn 1-0, Arsenal thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Bukayo Saka được tung vào sân để thay thế Noni Madueke. Sự xuất hiện của ngôi sao chạy cánh này hứa hẹn sẽ tiếp thêm tốc độ và sức ép cho các đợt tấn công của đội chủ nhà.

67'Eberechi Eze nhân đôi cách biệt cho Arsenal

Phút 67, Eberechi Eze lập công chuẩn xác để nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal trước Lille. Bàn thắng chớp nhoáng chỉ ít phút sau pha mở tỷ số tiếp tục cụ thể hóa thế trận áp đảo toàn diện của đội chủ sân Emirates Stadium.

71'Bukayo Saka lập công nới rộng cách biệt 3-0

Phút 71, nhận đường kiến tạo thuận lợi từ Kai Havertz, Bukayo Saka dứt điểm chuẩn xác làm rung mành lưới đối phương, nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal. Bàn thắng thứ ba liên tiếp chỉ trong ít phút giúp Pháo thủ hoàn toàn làm chủ thế trận ngay tại Emirates Stadium.

72'Lille làm mới đội hình ở tuyến giữa

Phút 72, Lille thực hiện sự thay đổi người khi Maurits Kjaergaard được tung vào sân để thế chỗ Ngal'ayel Mukau. Trong bối cảnh đang bị Arsenal dẫn trước 3-0 và chưa có nổi một pha dứt điểm trúng đích nào, đại diện nước Pháp buộc phải tìm kiếm sự tươi mới nhằm cải thiện thế trận.

72'Lille làm mới tuyến giữa khi bị dẫn sâu

Phút 72, Lille tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung Osame Sahraoui vào sân thay thế cho Nabil Bentaleb. Đội khách đang phải trải qua những phút thi đấu vô cùng khó khăn tại Emirates sau khi liên tiếp nhận bàn thua và bị Arsenal dẫn trước 3-0.

74'Arsenal áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 74, Arsenal tiếp tục làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 60% - 40% và dẫn trước 3-0. Đại diện nước Anh hoàn toàn bóp nghẹt các đợt lên bóng của Lille khi áp đảo vượt trội về số pha dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 7 - 0), đồng thời hưởng tới 6 - 0 phạt góc.

78'Lille làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 78, Lille thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Calvin Verdonk được tung vào sân để thế chỗ cho Romain Perraud. Trong bối cảnh đang bị Arsenal dẫn trước 3-0 và chưa có nổi cú dứt điểm trúng đích nào, đội khách dường như muốn làm mới cánh nhằm tránh phải nhận thêm bàn thua tại Emirates.

78'Lille đưa Olivier Giroud vào sân tìm bàn gỡ

Phút 78, Lille quyết định làm mới hàng công khi tung Olivier Giroud vào sân thế chỗ Ayase Ueda. Trong bối cảnh đang bị Arsenal dẫn 3-0 và chưa có nổi pha dứt điểm trúng đích nào, đại diện nước Pháp rất cần kinh nghiệm của tiền đạo kỳ cựu này để tìm kiếm bàn danh dự.

78'Arsenal làm mới hàng thủ với Ben White

Phút 78, Arsenal thực hiện sự thay đổi nơi hàng phòng ngự khi Ben White được tung vào sân để thế chỗ cho Jurriën Timber. Đội chủ sân Emirates Stadium lúc này đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 và có những toan tính nhằm giữ sức cho các trụ cột.

81'Thẻ vàng cho Maxima Goffi bên phía Lille

Phút 81, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Maxima Goffi của Lille sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Arsenal dẫn 3-0 trên sân Emirates Stadium, các cầu thủ đội khách bắt đầu cho thấy sự nôn nóng ở những pha tranh chấp.

82'Lille làm mới hàng công khi bị dẫn sâu

Phút 82, Lille thực hiện sự thay đổi người khi Soriba Diaoune được tung vào sân thế chỗ cho Dilane Bakwa. Trong bối cảnh đang bị Arsenal dẫn 3-0 và hoàn toàn bế tắc khi chưa có nổi pha dứt điểm trúng đích nào, điều chỉnh này chủ yếu mang tính thử nghiệm cho những phút cuối trận.

85'Arsenal rút Eze, trao cơ hội cho Max Dowman

Phút 85, Arsenal tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Max Dowman được tung vào sân thế chỗ Eberechi Eze. Với cách biệt dẫn 3-0 cùng thế trận áp đảo hoàn toàn tại Emirates, HLV đội chủ nhà có lý do để rút các trụ cột ra nghỉ dưỡng sức trong những phút cuối.

86'Arsenal áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 86, Arsenal hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với cách biệt 3-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 59% - 41%. Đại diện nước Anh áp đảo tuyệt đối ở các chỉ số tấn công khi tung ra số pha dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 8 - 0) và vượt trội về phạt góc 7 - 0, khiến Lille gần như không có cơ hội phản kháng.

KTKết thúc: Arsenal 3-0 Lille

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:51 14/10/2026

Arsenal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón Lille trên sân Emirates Stadium là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 14/10/2026. Với Arsenal, đây là dịp tiếp tục tích lũy điểm số ở thời điểm mỗi trận đều có thể làm thay đổi bức tranh bảng xếp hạng.

Arsenal: phong độ cao, thứ hạng chưa tương xứng

Arsenal đang đứng thứ 15 với 3 điểm. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội bóng này tốt hơn vị trí trên bảng xếp hạng. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận.

Trận gần nhất của Arsenal là một chiến thắng. Trước đó họ để thua một trận, rồi thắng liên tiếp 3 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng biết cách phục hồi nhanh sau thất bại, và đó là yếu tố quan trọng khi bước vào trận đấu trên sân nhà.

Lille: cần điểm số để thoát khỏi nhóm cuối

Lille đang đứng thứ 22 và chưa có điểm nào. Ở chiều ngược lại, phong độ của đội khách không hề tệ. Họ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng ở những trận mới nhất.

Chuỗi kết quả của Lille khá thất thường. Sau hai trận thắng gần đây, trước đó họ có một trận thua, một trận thắng rồi lại một trận thua. Sự thiếu ổn định này là điểm yếu mà Arsenal có thể khai thác nếu duy trì được nhịp độ trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 7 bậc, nhưng phong độ gần đây lại khá sát nhau. Arsenal có lợi thế sân nhà và mạch thắng 4 trong 5 trận, nên nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận.

Lille đang cần điểm số và vừa có hai chiến thắng liên tiếp. Họ có thể đến Emirates Stadium với tâm lý khá tự tin. Nếu Arsenal không giữ được sự tập trung, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn.

Nhận định

Phong độ gần đây ủng hộ Arsenal. Họ thắng nhiều hơn, thua ít hơn và có mạch kết quả ổn định hơn đối thủ. Dù vậy, Lille không phải đội bóng dễ bị áp đảo khi vừa thắng 2 trận gần nhất.

Với Arsenal, một kết quả tích cực sẽ giúp họ tiến gần hơn nhóm dự cúp châu lục. Với Lille, mỗi điểm số đều quan trọng để rời khỏi vị trí thứ 22. Hai mục tiêu khác nhau ấy hứa hẹn tạo nên một trận đấu có nhiều điểm nhấn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)