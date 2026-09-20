Hạ Lille 2-1, Nice tìm lại niềm vui còn đối thủ lỡ đà bứt phá ở tốp đầu

📊 Xem thống kê chi tiết trận Nice 2-1 Lille: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-nice-2-1-lille-mohamed-amoura-toa-sang-nice-gianh-tron-3-diem-465788.html

Nice2 - 1LilleKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Nice tiếp đón Lille.

5'Mohamed Abdelmoneim nhận thẻ vàng cảnh cáo từ sớm

Ngay ở phút thứ 5, trung vệ Mohamed Abdelmoneim bên phía Nice đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Việc trụ cột hàng thủ sớm dính án phạt sẽ là bất lợi lớn cho đội chủ nhà trong phần còn lại của trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

12'Lille kiểm soát bóng vượt trội

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Lille đang chiếm ưu thế về thời lượng giữ bóng với tỷ lệ 56% - 44%. Dẫu vậy, Nice lại là đội có nỗ lực uy hiếp cầu môn duy nhất cho tới lúc này với số pha dứt điểm là 1 - 0, đồng thời liên tục phạm lỗi để ngắt nhịp thi đấu của đối phương.

22'Nathan Ngoy phản lưới nhà giúp Nice dẫn trước

Phút 22, bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra khi Nathan Ngoy lóng ngóng đá phản lưới nhà, giúp Nice vươn lên dẫn trước 1-0 ngay trên sân Allianz Riviera. Dù Lille kiểm soát bóng nhỉnh hơn (42% - 58%), sai lầm tai hại nơi hàng thủ đã khiến đội khách phải nhận bàn thua đau đớn.

24'Lille dồn ép tìm bàn gỡ

Nửa đầu hiệp một trôi qua với nỗ lực đẩy cao đội hình của Lille nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội khách đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 42% - 58% và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (2 - 3), nhưng Nice vẫn chủ động lùi sâu phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn lợi thế dẫn 1-0.

36'Lille kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Nice vẫn dẫn trước

Vượt lên dẫn trước 1-0, Nice chủ động nhường thế trận khi tỷ lệ cầm bóng chỉ đạt 45% - 55% nghiêng về Lille. Dù cầm bóng vượt trội, đội khách chưa tạo ra sức ép đủ lớn khi chỉ có 4 lần dứt điểm so với 5 của Nice, và cả hai đội đều mới có đúng 1 - 1 cú sút trúng đích.

45+1'Xavier Mandza nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một

Phút 45+1', Xavier Mandza bên phía Nice phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà trong hiệp một, trong bối cảnh họ đang phải nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước sức ép kiểm soát bóng vượt trội từ Lille.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Lille chủ động đẩy cao đội hình

Bước sang phút 48, Lille gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng 59% và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (7-5). Tuy nhiên, Nice vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 nhờ hàng thủ chơi tập trung và sự chắc chắn của thủ thành đội nhà với 2 lần cứu thua.

55'Lille tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 55, Lille tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung Dilane Bakwa vào sân để thay thế Ethan Mbappe. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0 trên sân của Nice, đội khách buộc phải làm mới phương án tấn công nhằm tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.

57'Mohamed Amoura nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 57, Mohamed Amoura của Nice phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Đây là chiếc thẻ vàng thứ ba của đội chủ nhà trong trận đấu, phản ánh nỗ lực quyết liệt nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước Lille.

58'Nice điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 58, Nice quyết định rút Youssouf Ndayishimiye ra nghỉ để nhường chỗ cho Alidu Seidu. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 nhưng phải chịu sức ép lớn khi Lille nắm tới 58% thời lượng kiểm soát bóng, do đó sự thay đổi này có thể nhằm tăng cường chất thép bảo toàn lợi thế.

60'Lille dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 60, Lille chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng 58% và vượt trội ở số lần dứt điểm với 10 - 7 (trúng đích 4 - 2). Dẫu vậy, Nice vẫn duy trì được thế dẫn trước 1-0 nhờ sự tập trung của hàng thủ cùng 4 lần cứu thua chuẩn xác.

64'Lille làm mới hàng công với Osame Sahraoui

Phút 64, Lille thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Osame Sahraoui được tung vào sân để thay thế Basar Onal. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm đột biến trên mặt trận tấn công nhằm thay đổi cục diện trận đấu.

64'Lille điều chỉnh tuyến giữa ở phút 64

Phút 64, Lille thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Maurits Kjaergaard được tung vào sân để thế chỗ Benjamin André. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới nơi tuyến giữa nhằm xoay chuyển cục diện sau khi để Nice dẫn 1-0 từ hiệp một.

64'Lille làm mới hàng công với Olivier Giroud

Phút 64, Lille quyết định có sự thay đổi nhân sự trên mặt trận tấn công khi tung Olivier Giroud vào sân để thay thế Hákon Arnar Haraldsson. Đội khách kỳ vọng kinh nghiệm của tiền đạo kỳ cựu này sẽ giúp họ tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị dẫn trước 0-1.

67'Mohamed Amoura nhân đôi cách biệt cho Nice

Phút 67, Mohamed Amoura tỏa sáng với pha dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Nice. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ nhà tạo khoảng cách an toàn trước Lille dù đối thủ nắm quyền kiểm soát bóng tốt hơn.

72'Lille gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 72, Lille đang nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (56% so với 44%) cùng số quả phạt góc áp đảo 6-3. Dù các vị khách đã tung ra 12 pha dứt điểm (5 lần trúng đích), Nice vẫn phòng ngự tập trung để bảo toàn cách biệt 2-0.

73'Nice điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 73, Nice tiến hành thay đổi đội hình khi Everton Pereira được tung vào sân thế chỗ cho Djibril Coulibaly. Đang dẫn trước 2-0 trên sân nhà Allianz Riviera, quyết định làm mới nhân sự này có thể giúp Nice tiếp tục duy trì sự an toàn và kiểm soát thế trận.

74'Nice làm mới hàng công với Sofiane Diop

Phút 74, Nice tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Sofiane Diop được tung vào sân thế chỗ Sepe Elye Wahi. Với lợi thế dẫn 2-0 trên sân nhà, đội bóng áo sọc đỏ đen chủ động bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì sức ép và bảo toàn cách biệt.

77'Lille làm mới tuyến giữa với Mukau

Phút 77, Lille quyết định đưa ra sự điều chỉnh nhân sự khi Ngal'ayel Mukau được tung vào sân thế chỗ Nabil Bentaleb. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới để thay đổi tình hình sau khi bị dẫn trước 2-0.

77'Nice làm mới hàng công với Ngoumou

Phút 77, Nice tiến hành điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi Nathan Ngoumou được tung vào sân thế chỗ cho Mohamed Amoura. Đội chủ nhà chủ động làm mới tuyến đầu nhằm duy trì áp lực và bảo toàn lợi thế dẫn 2-0.

78'Nice làm mới hành lang cánh

Phút 78, Nice tiến hành thay đổi nhân sự khi Ali Abdi được tung vào sân thế chỗ của Niels Nkounkou. Với lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Allianz Riviera, động thái này có thể nhằm bổ sung thể lực để đội chủ nhà bảo toàn thế trận vững chắc trong khoảng thời gian còn lại.

79'Ayase Ueda nhen nhóm hy vọng cho Lille

Phút 79, Ayase Ueda tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Lille. Bàn thắng quý giá này tiếp thêm tinh thần cho đội khách trong nỗ lực tìm kiếm điểm số ở những phút cuối trận.

84'Lille dồn ép tìm bàn gỡ cuối trận

Bước sang phút 84, Lille đang gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 57% và vượt trội về số pha dứt điểm với 10 - 16 (trúng đích 4 - 7). Trong khi đó, Nice chủ động lùi sâu bảo toàn cách biệt mong manh 2-1, buộc thủ môn của họ phải có tới 5 lần cứu thua để hóa giải các đợt tấn công từ đội khách.

90+1'Thẻ vàng cho Maurits Kjaergaard

Phút 90+1', Maurits Kjaergaard bên phía Lille phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Đội khách đang bị Nice dẫn 2-1 và nỗ lực gia tăng sức ép trong thời gian bù giờ nhưng sự nóng vội đã khiến họ chịu thêm bất lợi.

KTKết thúc: Nice 2-1 Lille

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:12 21/09/2026

Cuộc so tài giữa Nice và Lille diễn ra vào lúc 22:15 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Allianz Riviera mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đội chủ nhà. Đoàn quân áo sọc đỏ đen đang bước vào giai đoạn đầy thử thách khi rất cần một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực và tạo bước ngoặt tinh thần.

Khát khao tìm lại cảm giác chiến thắng của Nice

Đội chủ nhà Nice đang trải qua quãng thời gian thi đấu không như mong đợi. Trong 4 trận đấu gần nhất, họ chưa thể giành nổi một chiến thắng nào khi phải nhận 2 trận hòa xen kẽ 2 thất bại. Chuỗi phong độ nghèo nàn này khiến Nice tụt xuống vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 2 điểm tích lũy được.

Được trở về sân vận động Allianz Riviera, mục tiêu cao nhất của Nice là chấm dứt chuỗi trận không thắng vừa qua. Dù vậy, để hiện thực hóa tham vọng đó, các cầu thủ chủ nhà cần cải thiện rõ rệt khả năng chuyển hóa cơ hội cũng như gia cố sự tập trung ở hàng phòng ngự.

Thử thách cực đại mang tên Lille

Bên kia chiến tuyến, Lille lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Đại diện phía bắc đang có được sự hưng phấn tột độ với chuỗi thành tích ấn tượng gồm 3 trận thắng và 1 trận hòa sau 4 trận ra sân gần đây. Thành tích thuyết phục này giúp họ bay cao ở vị trí thứ 4 với 10 điểm trong tay.

Sự ổn định về mặt lối chơi cùng hiệu quả thi đấu đáng nể biến Lille thành thử thách đầy cam go đối với bất kỳ đội bóng nào ở thời điểm hiện tại. Phong độ thăng hoa giúp các vị khách tràn đầy tự tin khi hành quân đến miền nam nước Pháp.

Tương quan cân bằng và kịch bản giằng co

Dù có sự chênh lệch đáng kể về điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng, lịch sử đối đầu lại cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai đội bóng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Nice giành 1 chiến thắng, hòa 3 trận và Lille cũng chỉ có được 1 lần ca khúc khải hoàn.

Thành tích đối đầu bất phân thắng bại đó là điểm tựa tinh thần to lớn cho Nice. Khi điểm tựa Allianz Riviera được phát huy tối đa cùng quyết tâm chặn đứng chuỗi ngày ảm đạm, Nice hoàn toàn có thể tạo nên thế trận giằng co và gây ra nhiều khó khăn cho một Lille đang thăng hoa.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)