Hạ Levski Sofia trên sân khách, Red Bull Salzburg khởi đầu thuận lợi tại Europa League

📊 Xem thống kê chi tiết trận Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzburg: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Levski Sofia0 - 1Red Bull SalzburgKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Levski Sofia tiếp đón Red Bull Salzburg.

12'Thế trận giằng co trong những phút đầu

Sau hơn 10 phút thi đấu, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng với tỷ số 0-0 khi hai đội chơi thận trọng để thăm dò đối thủ. Tỷ lệ kiểm soát bóng giữa Levski Sofia và Red Bull Salzburg khá sít sao ở mức 48% - 52%, trong khi số pha phạt góc cũng đang ngang ngửa với 1 - 1.

26'Thế trận giằng co nghèo nàn cơ hội

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Red Bull Salzburg nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 57% so với 43% của Levski Sofia nhưng trận đấu vẫn thiếu đột biến. Cả hai đội mới tung ra tổng cộng vài pha hãm thành với tỷ lệ dứt điểm 2-1, thậm chí chưa bên nào đưa được bóng đi trúng đích (0-0).

38'Thế trận giằng co chặt chẽ

Tiến về những phút cuối hiệp một, trận đấu vẫn diễn ra rất chặt chẽ khi Red Bull Salzburg nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52%. Hai bên tỏ ra thận trọng khiến cơ hội thực sự nguy hiểm khá hiếm hoi, phản ánh qua số cú dứt điểm còn rất hạn chế ở mức 3 - 2 và tỷ số vẫn đang là 0-0.

39'Haris Tabaković mở tỷ số cho Red Bull Salzburg

Phút 39, Haris Tabaković đã tỏa sáng để ghi bàn phá vỡ thế bế tắc, đưa Red Bull Salzburg vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân National Stadium Vasil Levski. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh sự hiệu quả vượt trội của đội khách khi họ đã tận dụng thành công cơ hội trúng đích hiếm hoi trong thế trận kiểm soát bóng 48% - 52% khá cân bằng.

41'Sota Kitano nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 41, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Sota Kitano bên phía Red Bull Salzburg sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 nhưng cần duy trì sự tập trung để bảo toàn lợi thế trước khi hiệp một khép lại.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Red Bull Salzburg duy trì ưu thế dẫn bàn

Bước sang phút 50, Red Bull Salzburg vẫn giữ vững lợi thế dẫn 0-1 nhờ sự sắc bén vượt trội trong các pha dứt điểm trúng đích (0-3), dù thế trận diễn ra khá giằng co khi Levski Sofia nỗ lực tấn công với 4-2 phạt góc.

55'Álex Centelles nhận thẻ vàng

Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Álex Centelles bên phía Levski Sofia sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ khi bị Red Bull Salzburg dẫn 0-1.

56'Haris Tabaković nhận thẻ vàng ở phút 56

Phút 56, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Haris Tabaković bên phía Red Bull Salzburg sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân đang nóng lên rõ rệt khi cả hai đội liên tục có những tình huống tranh chấp quyết liệt trong bối cảnh đội khách vẫn duy trì lợi thế dẫn trước 0-1.

58'Levski Sofia làm mới đội hình khi đang bị dẫn 0-1

Phút 58', Levski Sofia tiến hành điều chỉnh nhân sự khi David Kusso được tung vào sân thế chỗ Álex Centelles. Trong bối cảnh đang bị Red Bull Salzburg dẫn trước 0-1 và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm làn gió mới để thay đổi cục diện.

60'Thẻ vàng cho Bartosz Mazurek bên phía Red Bull Salzburg

Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Bartosz Mazurek sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ ba của Red Bull Salzburg trong trận đấu mà họ đang tạm dẫn trước 0-1 trên sân khách.

62'Salzburg duy trì sức ép và độ chuẩn xác

Bước qua phút 62, Red Bull Salzburg vẫn nắm thế chủ động với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 6 - 10, trong đó có tới 0 - 6 cú sút trúng đích so với đối thủ. Dù Levski Sofia nỗ lực tranh chấp ở khu trung tuyến với tỷ lệ cầm bóng 49% - 51%, họ vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội khách.

63'Red Bull Salzburg rút Sota Kitano rời sân

Phút 63, Red Bull Salzburg thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Damir Redzic được tung vào sân thế chỗ Sota Kitano. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và quyết định này có thể nhằm làm mới đội hình để duy trì lợi thế dẫn bàn.

65'Thẻ vàng cho Yorbe Vertessen

Phút 65, tiền đạo Yorbe Vertessen bên phía Red Bull Salzburg phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Đội khách đang dẫn 0-1 nhưng đã phải nhận liên tiếp nhiều thẻ phạt trong nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

69'Red Bull Salzburg làm mới hàng công

Phút 69, Red Bull Salzburg thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Karim Konate được tung vào sân thế chỗ Yorbe Vertessen. Đội khách đang dẫn trước 0-1 và việc đưa chân sút mới vào sân có thể nhằm duy trì sức ép và tìm kiếm thêm bàn thắng gia tăng cách biệt.

74'Salzburg bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 74, Levski Sofia nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 12 - 9, nhưng tính hiệu quả lại thuộc về Red Bull Salzburg khi đội khách vượt trội hoàn toàn về số lần bắn phá trúng đích (0 - 6). Để bảo vệ cách biệt 0-1 mong manh, đại diện nước Áo không ngần ngại phạm lỗi với 4 - 17 lần nhằm bẻ gãy các đợt lên bóng của đối phương.

76'Levski Sofia làm mới hàng công

Phút 76, Levski Sofia tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Juan Esteban Perea Sanchez được tung vào sân để thay thế cho Reinaldo Nascimento Satorno. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm thay đổi cục diện khi vẫn đang bị dẫn 0-1.

77'Levski Sofia làm mới hàng công ở phút 77

Phút 77, Levski Sofia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mazire Soula được tung vào sân thế chỗ Armstrong Oko-Flex. Đang bị Red Bull Salzburg dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà, đội bóng Bulgaria buộc phải tăng cường sinh khí cho mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại.

86'Red Bull Salzburg bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 86, Red Bull Salzburg vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước 0-1 dù thế trận diễn ra khá giằng co với thời lượng kiểm soát bóng 49% - 51%. Levski Sofia nỗ lực dứt điểm tới 13 - 11 nhưng hoàn toàn bế tắc về độ chuẩn xác khi chưa có pha trúng đích nào (0 - 7), trong khi đội khách sẵn sàng phạm lỗi 7 - 19 để ghìm bớt hưng phấn của đối thủ.

88'Levski Sofia làm mới hàng công ở phút cuối

Phút 88, Levski Sofia thực hiện sự thay đổi người khi Francisco Everton Mota de Castro rời sân nhường chỗ cho Steven Stoyanchov. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh bị Red Bull Salzburg dẫn trước 0-1 khi thời gian thi đấu chính thức sắp cạn kiệt.

88'Levski Sofia điều chỉnh nhân sự muộn màng

Phút 88, Levski Sofia thực hiện quyền thay người khi Asen Mitkov được tung vào sân thế chỗ Christian Makoun. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

89'Red Bull Salzburg gia cố đội hình ở phút cuối

Phút 89, Red Bull Salzburg tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Frans Kratzig được tung vào sân để thay thế cho Edmund Baidoo. Đội khách dường như đang chủ động làm mới lực lượng nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trước sức ép muộn màng của Levski Sofia.

90+3'Barry nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 90+3, tiền vệ Abubakr Barry bên phía Red Bull Salzburg phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước Levski Sofia trong những phút bù giờ căng thẳng.

KTKết thúc: Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzburg

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:36 18/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Levski Sofia và Red Bull Salzburg lúc 23h45 ngày 17/09/2026 trên sân vận động National Stadium Vasil Levski hứa hẹn mang đến 90 phút tranh tài đầy hấp dẫn. Cả hai đội bóng bước vào màn đọ sức này với tâm lý hưng phấn khi cùng sở hữu điểm rơi phong độ ấn tượng, sẵn sàng tạo nên thế trận cởi mở và sòng phẳng ngay từ những phút đầu tiên.

Cục diện bảng xếp hạng và điểm tựa sân bãi

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Levski Sofia tạm thời đứng ở vị trí thứ 20 khi chưa có điểm số nào, trong khi Red Bull Salzburg xếp ở vị trí thứ 26 cũng với 0 điểm. Thứ hạng này phản ánh giai đoạn khởi đầu mà mọi khoảng cách điểm số đều chưa được định hình rõ nét. Vì vậy, màn đối đầu trực tiếp trên sân National Stadium Vasil Levski mang ý nghĩa bản lề để đôi bên tìm kiếm những bước tiến cụ thể.

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là lợi thế không nhỏ đối với Levski Sofia. Phong độ ổn định và tinh thần lên cao thời gian qua giúp đại diện Bulgaria có thêm sự tự tin khi đối đầu một đối thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Khả năng tận dụng triệt để không gian sân nhà và duy trì cường độ tranh chấp sẽ là chìa khóa để họ gây áp lực lên lối chơi của đối phương.

Sự ổn định và phong độ thăng hoa của Red Bull Salzburg

Bên kia chiến tuyến, Red Bull Salzburg hành quân đến Bulgaria với hành trang là sự tự tin rất lớn. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng nước Áo duy trì chuỗi trận bất bại với thành tích ấn tượng gồm 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng chuyển đổi trạng thái mượt mà cùng hiệu suất thi đấu ổn định giúp họ trở thành một tập thể gắn kết và rất khó bị đánh bại vào lúc này.

Lối chơi của Red Bull Salzburg luôn dựa trên nền tảng pressing tầm cao và tốc độ trong các pha tấn công. Sự hưng phấn sau chuỗi kết quả thuận lợi tạo điều kiện cho các cầu thủ triển khai phương án tiếp cận trận đấu một cách chủ động. Dù phải thi đấu trên sân khách, đại diện nước Áo vẫn có đủ bản lĩnh để áp đặt nhịp độ quen thuộc nếu kiểm soát tốt khu vực trung tuyến.

Cuộc đối đầu của hai tập thể đang vào phom

Điểm chung lớn nhất ở màn so tài này là cả Levski Sofia lẫn Red Bull Salzburg đều đang đạt trạng thái thi đấu rất tốt. Khi hai đội bóng cùng sở hữu phong độ cao gặp nhau, trận đấu thường diễn ra với nhịp độ dồn dập, nơi các mắt xích chiến thuật và khả năng hạn chế sai lầm cá nhân sẽ mang tính quyết định.

Levski Sofia chắc chắn muốn tận dụng tối đa lợi thế sân bãi để đẩy cao đội hình nhằm áp đặt thế trận, trong khi Red Bull Salzburg với kinh nghiệm và mạch trận bất bại sẵn sàng đáp trả bằng những pha phản công sắc bén. Đây hứa hẹn là một cuộc so tài cân não giữa sự hưng phấn của đội chủ nhà và bản lĩnh thi đấu kỷ luật của các vị khách.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)