Hạ Levante 3-1, Villarreal vươn lên thứ 16 và đẩy đối thủ sát vùng nguy hiểm

📊 Xem thống kê chi tiết trận Villarreal 3-1 Levante: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Villarreal3 - 1LevanteKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Villarreal tiếp đón Levante.

13'Aissa Mandi nhận thẻ vàng sớm

Phút 13, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Aïssa Mandi của Levante sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Estadio de la Cerámica đang diễn ra chặt chẽ khi tỷ số vẫn là 0-0, và chiếc thẻ phạt từ sớm chắc chắn sẽ khiến hậu vệ đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian còn lại.

13'Villarreal chủ động cầm bóng ép sân

Sau những phút đầu trận, Villarreal nhanh chóng làm chủ thế trận khi kiểm soát bóng tới 63% - 37% và hưởng 2 - 0 phạt góc so với Levante. Đội chủ nhà đã có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên (tổng dứt điểm 1 - 0), trong khi Levante vẫn đang tập trung số đông phòng ngự và chưa thể tạo ra pha hãm thành nào.

25'Villarreal áp đảo hoàn toàn sau nửa hiệp một

Trôi qua phút 25, Villarreal đang nắm giữ hoàn toàn thế chủ động với thời lượng cầm bóng lên tới 63% - 37%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 6 - 1 (trúng đích 2 - 0) cùng 3 - 0 phạt góc, buộc Levante phải lùi sâu phòng ngự số đông để bảo toàn tỷ số hòa 0-0.

37'Villarreal áp đảo hoàn toàn thế trận

Tiến về những phút cuối hiệp một, Villarreal vẫn đang tạo ra sức ép nghẹt thở khi áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng 67% - 33%. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành đối phương với số pha dứt điểm vượt trội 10 - 1 (trúng đích 3 - 0), trong khi Levante gần như chỉ biết căng mình phòng ngự để giữ sạch mành lưới.

41'Ayoze Pérez mở tỷ số cho Villarreal

Phút 41, Alberto Moleiro kiến tạo chuẩn xác để Ayoze Pérez lập công, đưa Villarreal vươn lên dẫn 1-0 trước Levante. Bàn thắng phản ánh đúng cục diện lấn lướt của đội chủ sân Estadio de la Cerámica khi họ áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 68% - 32% cùng 13 - 1 cú dứt điểm.

42'Iván Romero lập tức gỡ hòa 1-1 cho Levante

Chỉ đúng một phút sau khi nhận bàn thua, Levante đã có câu trả lời chớp nhoáng ở phút 42 nhờ công của Iván Romero sau đường chuyền từ Jeremy Toljan, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Dù chịu sức ép lớn và để Villarreal lấn lướt về thế trận trên sân Estadio de la Cerámica, đội khách vẫn tận dụng triệt để cơ hội hiếm hoi để quân bình cách biệt.

45+3'Luís Manuel Ferreira de Castro nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 45+3', Luís Manuel Ferreira de Castro bên phía Levante phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Không khí trên sân Estadio de la Cerámica trở nên vô cùng căng thẳng ở những phút bù giờ sau khi tỷ số đang là 1-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Villarreal áp đảo hoàn toàn sau giờ nghỉ

Bước sang phút 50, Villarreal tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở lên phần sân Levante khi kiểm soát bóng tới 67% - 33%. Dù tỷ số vẫn là 1-1, đội chủ nhà cho thấy sự vượt trội tuyệt đối về mặt cơ hội với tổng cộng 14 - 2 lần dứt điểm (trúng đích 4 - 1) cùng 4 - 0 quả phạt góc, đẩy các vị khách vào thế oằn mình chống đỡ.

54'Alberto Moleiro đưa Villarreal vượt lên dẫn 2-1

Phút 54, nhận đường chuyền từ Ilias Akhomach Chakkour, Alberto Moleiro dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Villarreal. Bàn thắng phản ánh đúng sức ép vượt trội của đội chủ nhà khi họ đang hoàn toàn áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 68% - 32% trước Levante.

62'Villarreal áp đảo toàn diện sau hơn một giờ thi đấu

Bước sang phút 62, Villarreal tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở lên phần sân của Levante nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 65% - 35%. Đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thế trận một chiều, thể hiện rõ qua chênh lệch dứt điểm lên tới 16 - 3 và được hưởng tới 6 - 0 phạt góc, khiến đối thủ chỉ biết căng mình chống đỡ.

63'Levante làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 63, Levante tiến hành thay đổi nhân sự khi Yanis Musuayi được tung vào sân thế chỗ Iván Romero. Đang bị dẫn 1-2 và lép vế về thế trận, đội khách cần luồng gió mới trên hàng công để hy vọng lật ngược tình thế.

63'Levante làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 63, Levante thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Víctor García được tung vào sân để thế chỗ cho Thiago Cruz Fernandez. Đang bị dẫn 1-2 và lép vế hoàn toàn trước Villarreal về thế trận, đội khách cần luồng gió mới để hy vọng cải thiện sức ép và tìm kiếm bàn san bằng cách biệt.

63'Levante làm mới đội hình khi bị dẫn bàn

Phút 63, Levante tiến hành thay đổi nhân sự khi Ifeanyi Ndukwe được tung vào sân thế chỗ Aïssa Mandi. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế trong bối cảnh bị Villarreal dẫn 2-1.

67'Gerard Moreno vào sân tăng cường hàng công Villarreal

Phút 67, Villarreal thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tiền đạo Gerard Moreno được tung vào sân thế chỗ Ilias Akhomach Chakkour. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-1 cùng thế trận áp đảo, sự xuất hiện của Moreno được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép để sớm định đoạt trận đấu.

67'Villarreal làm mới hàng công

Phút 67, Villarreal có sự điều chỉnh trên hàng tấn công khi Georges Mikautadze được tung vào sân để thế chỗ Ayoze Pérez. Đội chủ nhà đang dẫn trước 2-1 và việc bổ sung nhân tố mới hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sức ép lên khung thành Levante trong phần còn lại của trận đấu.

72'Levante làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 72, Levante có sự điều chỉnh nhân sự khi Daniel Requena Sánchez được tung vào sân thay cho Enzo Bardeli. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm xoay chuyển tình thế khi vẫn đang bị dẫn 1-2 trên sân Estadio de la Cerámica.

74'Villarreal áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 74, Villarreal tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở lên phần sân của Levante nhằm bảo toàn và gia tăng lợi thế dẫn 2-1. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 66% - 34% và tạo ra cách biệt vượt trội về số pha dứt điểm với 16 - 3 (trúng đích 5 - 1), buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự chống đỡ.

79'Tajon Buchanan nhận thẻ vàng ở phút 79

Phút 79, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Tajon Buchanan bên phía Villarreal sau pha phạm lỗi với đối phương. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang dẫn trước 2-1 và chịu nhiều sức ép cuối trận, pha vào bóng này đã khiến cầu thủ chạy cánh phải trả giá bằng một án phạt cá nhân.

79'Nicolas Pépé vào sân tiếp sức cho Villarreal

Phút 79, Villarreal tiến hành thay đổi nhân sự khi Nicolas Pépé được tung vào sân để thay thế Tajon Buchanan. Đội chủ nhà đang dẫn trước 2-1 và việc bổ sung đôi chân giàu năng lượng có thể giúp họ duy trì sức ép nhằm bảo toàn trọn vẹn 3 điểm trên sân Estadio de la Cerámica.

79'Villarreal điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 79, Villarreal quyết định làm mới đội hình khi rút Pau Navarro ra nghỉ và đưa Álvaro Santiago Mouriño González vào sân. Trong bối cảnh đang dẫn 2-1 trên sân Estadio de la Cerámica, sự thay đổi này có thể nhằm củng cố sự chắc chắn để bảo toàn lợi thế mong manh.

84'Levante tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 84, Levante tiến hành thay đổi nhân sự khi Petar Ratkov được tung vào sân thế chỗ của Oriol Rey. Trong bối cảnh đang bị Villarreal dẫn 2-1 và thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, đội khách buộc phải làm mới phương án tấn công nhằm hy vọng giật lại 1 điểm.

86'Mikautadze gia tăng cách biệt lên 3-1

Phút 86, nhận đường kiến tạo từ Alberto Moleiro, Georges Mikautadze dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-1 cho Villarreal. Bàn thắng muộn này giúp "Tàu ngầm vàng" nới rộng cách biệt và tiến rất gần tới chiến thắng ngay tại Estadio de la Cerámica.

86'Villarreal áp đảo và bảo toàn lợi thế

Bước sang phút 86, Villarreal tiếp tục duy trì thế chủ động và kiểm soát trận đấu khi nắm giữ tới 65% - 35% thời lượng cầm bóng. Tỷ số dứt điểm vượt trội 19 - 5 (trúng đích 5 - 1) cùng 7 - 1 phạt góc phản ánh sức ép liên tục của đội chủ nhà, khiến Levante gần như không thể đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ.

87'Villarreal rút Pape Gueye rời sân

Phút 87, Villarreal quyết định rút Pape Gueye ra nghỉ và đưa Carlos Macià vào sân nhằm duy trì sự chắc chắn nơi tuyến giữa. Với tỷ số đang là 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà, đây là sự điều chỉnh hợp lý để khép lại những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

KTKết thúc: Villarreal 3-1 Levante

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 01:24 21/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Villarreal và Levante diễn ra vào lúc 23h30 ngày 20/09 trên sân vận động Estadio de la Cerámica. Bước vào trận đấu này, Villarreal sở hữu lợi thế tinh thần to lớn nhờ thành tích đối đầu hoàn toàn vượt trội trước đối thủ, bất chấp việc cả hai câu lạc bộ đang ở vị trí sát nhau trên bảng tổng sắp.

Ưu thế đối đầu áp đảo của đội chủ nhà

Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn chính là sự lấn lướt của Villarreal trong những lần chạm trán trực tiếp. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng Villarreal đã giành tới 4 chiến thắng, hòa 0 và không để thua bất kỳ trận nào trước Levante.

Thành tích bất bại này là điểm tựa vững chắc cho Villarreal khi được thi đấu tại thánh địa Estadio de la Cerámica. Sự tự tin từ quá khứ đối đầu sẽ giúp đội bóng áo vàng làm chủ nhịp độ, đồng thời tạo ra áp lực tâm lý đáng kể lên phía đối thủ ngay từ những phút đầu trận.

Tương quan phong độ và cục diện bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng hiện tại, hai đội đang bám đuổi nhau rất sít sao. Villarreal đang đứng ở vị trí thứ 15 với 5 điểm, trong khi Levante xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 16 cũng với 5 điểm. Khoảng cách sít sao này khiến màn đối đầu trực tiếp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Về mặt phong độ, Villarreal đang trải qua chuỗi trận không mấy bằng phẳng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 3 thất bại. Việc có được một kết quả hòa ở trận đấu gần nhất phần nào giúp họ chặn lại chuỗi kết quả bất lợi trước đó.

Ở bên kia chiến tuyến, Levante cũng chưa thể hiện được sự ổn định rõ nét trong lối chơi. Trong 5 lần ra sân gần đây, đội khách giành 1 chiến thắng, có 2 trận hòa và để thua 2 trận. Trận đấu gần nhất của Levante đã khép lại với một kết quả thất bại, đặt ra nhiều thử thách cho chuyến làm khách sắp tới.

Nhận định xu hướng trận đấu

Dù cả hai đội đều có cùng số điểm và đang tìm kiếm sự ổn định về mặt phong độ, Villarreal vẫn nắm giữ lợi thế đáng kể. Điểm tựa sân nhà Estadio de la Cerámica kết hợp cùng lịch sử đối đầu vượt trội với 4 chiến thắng sau 5 lần chạm trán gần nhất sẽ là bệ phóng quan trọng giúp Villarreal hướng đến việc định đoạt thế trận trước Levante.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)