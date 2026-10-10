Hạ Le Mans trên sân nhà, Paris Saint Germain vươn lên vị trí thứ 6 Ligue 1

📊 Xem thống kê chi tiết trận Paris Saint Germain 3-1 Le Mans: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Paris Saint Germain3 - 1Le MansKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Paris Saint Germain tiếp đón Le Mans.

13'PSG áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Paris Saint Germain kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ lên tới 82% - 18% trước Le Mans. Dù đã tung ra 3 - 1 cú dứt điểm nhưng cả hai đội vẫn chưa thể tạo ra pha bóng trúng đích nào (0 - 0), khiến tỷ số vẫn đang giằng co ở mốc 0 - 0.

16'VAR xác nhận phạt đền cho Paris Saint Germain

Phút 16, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định công nhận quả phạt đền cho Paris Saint Germain sau tình huống liên quan đến Achraf Hakimi. Quyết định chuẩn xác này mang lại cơ hội cực kỳ thuận lợi để đội chủ nhà tìm kiếm bàn mở tỷ số ngay tại Parc des Princes.

19'Lucas Beraldo sút phạt đền mở tỷ số cho Paris Saint Germain

Phút 19, trên chấm phạt đền, Lucas Beraldo dứt điểm chuẩn xác đưa Paris Saint Germain vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận một chiều trên sân Parc des Princes khi đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 80% so với 20% của Le Mans.

25'Paris Saint Germain áp đảo toàn diện

Sau gần nửa hiệp một, Paris Saint Germain hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70% - 30%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và tạo ra cách biệt dứt điểm vượt trội 5 - 1, trong khi Le Mans gần như chỉ biết lùi sâu phòng ngự và chưa có pha dứt điểm trúng đích nào (1 - 0).

37'PSG áp đảo thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội

Tiến về cuối hiệp một, Paris Saint Germain hoàn toàn làm chủ nhịp độ trận đấu khi kiểm soát bóng tới 66% - 34% so với Le Mans. Đội chủ nhà cũng vượt trội ở số lần dứt điểm với tỷ số 6 - 4 (trúng đích 2 - 1) để duy trì lợi thế dẫn bàn 1-0 trước sức phản kháng yếu ớt của đối thủ.

45'Le Mans điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, bên phía Le Mans có sự thay đổi người khi Dame Gueye được tung vào sân để thế chỗ Habib Diallo. Đội khách đang bị dẫn 0-1 trên sân Parc des Princes và buộc phải tìm kiếm nét tươi mới trên hàng công nhằm xoay chuyển tình thế.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'Dame Gueye nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Dame Gueye bên phía Le Mans đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang gặp rất nhiều khó khăn tại Parc des Princes khi bị dẫn 1-0 và hoàn toàn lép vế trước sức ép lớn từ Paris Saint Germain.

50'PSG áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 50, Paris Saint Germain vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 72% - 28%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và áp đảo về số pha dứt điểm (9 - 4), khiến Le Mans phải gồng mình phòng ngự và phạm lỗi tới 0 - 7 lần để ngăn chặn các đợt lên bóng.

54'Louis Mafouta gỡ hòa 1-1 cho Le Mans

Phút 54, sau khi VAR can thiệp kiểm tra, bàn thắng đã được công nhận cho Le Mans với pha lập công của Louis Mafouta. Dù cầm bóng lép vế, đội khách bất ngờ đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 ngay trên sân Parc des Princes.

54'VAR công nhận bàn thắng gỡ hòa của Louis Mafouta

Sau khi tham khảo công nghệ VAR ở phút 54, trọng tài chính thức công nhận bàn thắng của Louis Mafouta, giúp Le Mans san bằng tỷ số 1-1 ngay trên sân Parc des Princes. Dù Paris Saint Germain kiểm soát bóng tới 71%, đội khách vẫn tận dụng triệt để cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

58'Warren Zaire-Emery vào sân làm mới tuyến giữa

Phút 58, Paris Saint Germain thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Warren Zaire-Emery được tung vào sân thế chỗ của João Neves. Sau khi để đối thủ gỡ hòa 1-1, đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới và cơ động ở khu trung tuyến để lấy lại quyền kiểm soát thế trận.

58'Paris Saint Germain đưa Fabián Ruiz vào sân

Phút 58, Paris Saint Germain thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Fabián Ruiz được tung vào sân thế chỗ cho Dro Fernández. Đội chủ nhà cần làm mới tuyến giữa sau khi để đối thủ gỡ hòa 1-1.

59'Vitinha vào sân thay Lucas Beraldo

Phút 59, Paris Saint Germain thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Vitinha được tung vào sân thế chỗ Lucas Beraldo. Sau khi để đối thủ gỡ hòa 1-1, đội chủ sân Parc des Princes đang nỗ lực làm mới tuyến giữa nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

59'Khvicha Kvaratskhelia vào sân làm mới hàng công

Phút 59, Paris Saint Germain quyết định tăng cường sức ép khi tung Khvicha Kvaratskhelia vào sân thay thế cho Mika Godts. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 tại Parc des Princes, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tìm lại thế dẫn bàn.

61'Kvaratskhelia tái lập thế dẫn bàn cho Paris Saint Germain

Phút 61, Khvicha Kvaratskhelia tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn giúp Paris Saint Germain vượt lên dẫn 2-1. Pha lập công này nhanh chóng giải tỏa sức ép cho đội chủ sân Parc des Princes sau khi họ vừa để đối thủ gỡ hòa ít phút trước đó.

62'PSG áp đảo thế trận với tỷ lệ kiểm soát vượt trội

Bước qua phút 62, Paris Saint Germain tiếp tục làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 73% - 27%. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 và liên tục dồn ép đối thủ khi tung ra tổng cộng 10 - 5 cú dứt điểm (trúng đích 4 - 2), buộc Le Mans phải lùi sâu phòng ngự và phạm lỗi tới 1 - 9 lần.

65'Louis Mafouta nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 65, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Louis Mafouta của Le Mans sau lỗi phản ứng. Tiền đạo đội khách không giữ được sự bình tĩnh trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 1-2.

66'Le Mans làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 66, Le Mans tiến hành thay đổi nhân sự khi Bilal Brahimi được tung vào sân thế chỗ Jean Vercruysse. Đang bị Paris Saint Germain dẫn trước 2-1 trên sân Parc des Princes, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm nuôi hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

68'Akliouche nới rộng cách biệt lên 3-1 cho PSG

Phút 68, đón đường chuyền từ Warren Zaire-Emery, Maghnes Akliouche dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-1 cho Paris Saint Germain. Bàn thắng thứ hai liên tiếp trong hiệp hai giúp đội chủ sân Parc des Princes củng cố vững chắc thế dẫn bàn trước Le Mans.

72'Paris Saint Germain rút Achraf Hakimi ra nghỉ

Phút 72, Paris Saint Germain tiến hành thay người khi Désiré Doue được tung vào sân thế chỗ cho Achraf Hakimi. Khi đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-1, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính nhằm giữ sức cho các trụ cột.

72'Le Mans làm mới hàng công tìm hy vọng

Phút 72, Le Mans thực hiện sự thay đổi nhân sự khi William Harhouz được tung vào sân thế chỗ Louis Mafouta. Đang bị dẫn 1-3 tại Parc des Princes, đội khách buộc phải làm mới tuyến đầu nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt trong khoảng thời gian còn lại.

72'Le Mans điều chỉnh nhân sự trên sân

Phút 72, Le Mans thực hiện sự thay đổi người khi Antoine Rabillard được tung vào sân thế chỗ Alexandre Lauray. Trong bối cảnh đang bị Paris Saint Germain dẫn 3-1, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tạo nên đột biến ở những phút còn lại.

74'Paris Saint Germain áp đảo hoàn toàn

Bước sang phút 74, Paris Saint Germain vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 72% - 28%. Đội chủ nhà liên tục hãm thành khi áp đảo về số pha dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 7 - 2), khiến Le Mans gần như chỉ biết gồng mình chống đỡ trong thế bị dẫn 3-1.

77'Le Mans tăng cường nhân sự bên cánh

Phút 77, Le Mans thực hiện sự thay đổi người khi Yasser Larouci được tung vào sân để thế chỗ cho Lucas Calodat. Đang bị Paris Saint Germain dẫn trước với tỷ số 3-1, đội khách cần luồng gió mới nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

86'PSG áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 86, Paris Saint Germain hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo 73% - 27%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi tung ra tới 19 - 10 pha dứt điểm (trúng đích 7 - 3), khiến Le Mans gần như chỉ biết gồng mình chống đỡ trong thế bị dẫn 1-3.

90+2'Rayan Bamba nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Ở phút 90+2', Rayan Bamba của Le Mans đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Sự nôn nóng trong những phút bù giờ khiến các cầu thủ đội khách liên tiếp nhận các án phạt cảnh cáo.

90+2'Bilal Brahimi nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 90+2', Bilal Brahimi bên phía Le Mans phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Đội khách đang liên tiếp bộc lộ sự ức chế tâm lý trong những phút bù giờ cuối trận.

90+3'Désiré Doue bỏ lỡ quả phạt đền

Phút 90+3, Désiré Doue không tận dụng thành công cơ hội trên chấm 11m để mang về bàn thắng thứ tư cho Paris Saint Germain. Dù vậy, pha hỏng ăn này không ảnh hưởng nhiều tới cục diện khi đội chủ sân Parc des Princes vẫn giữ vững tỷ số 3-1 ở những phút bù giờ cuối trận.

90+3'Noa Boissé nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+3', cầu thủ Noa Boissé bên phía Le Mans phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Những phút bù giờ diễn ra vô cùng căng thẳng với đội khách khi họ liên tiếp phải nhận các án phạt và đang bị Paris Saint Germain dẫn 3-1.

90+5'VAR can thiệp hủy phạt đền của Vitinha

Phút 90+5, công nghệ VAR vào cuộc can thiệp khiến quả phạt đền dành cho Vitinha bên phía Paris Saint Germain bị hủy bỏ. Dẫu vậy, với tỷ số 3-1 được duy trì tới những phút bù giờ cuối cùng, đội chủ sân Parc des Princes vẫn nắm chắc chiến thắng trong tay.

KTKết thúc: Paris Saint Germain 3-1 Le Mans

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:46 11/10/2026

Paris Saint Germain bước vào màn so tài cùng Le Mans với nhiệm vụ tối quan trọng là tích lũy điểm số nhằm tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Lợi thế sân nhà Parc des Princes vào rạng sáng 11/10/2026 sẽ là điểm tựa lớn để đại diện thủ đô cụ thể hóa quyết tâm giữ vững nhịp độ trong cuộc đua ở nửa trên bảng xếp hạng.

Tương quan vị trí và khoảng cách điểm số sít sao

Trên bảng tổng sắp hiện tại, Paris Saint Germain đang tạm chiếm lĩnh vị trí thứ 6 với 8 điểm sau những vòng đấu đã qua. Mục tiêu hiện diện ở khu vực tham dự đấu trường cúp châu lục đang đòi hỏi đội bóng này phải chắt chiu từng điểm số để không bị các đối thủ xếp trên nới rộng khoảng cách.

Ở bên kia chiến tuyến, Le Mans đang xếp ở vị trí thứ 10 với 6 điểm. Cách biệt giữa hai câu lạc bộ lúc này chỉ vỏn vẹn 2 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán tại sân Parc des Princes trở nên đặc biệt căng thẳng, khi kết quả trực tiếp sẽ ảnh hưởng đáng kể tới tương quan giữa hai bên trên bảng xếp hạng.

Dấu hiệu chững lại trong phong độ của hai câu lạc bộ

Xét về màn trình diễn thực tế, phong độ của Paris Saint Germain trong 5 trận gần nhất đang có dấu hiệu chững lại. Đội bóng giành được 2 chiến thắng, sau đó nhận 1 thất bại và vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp ở những lần ra sân gần đây nhất. Việc liên tục chia điểm cho thấy đội chủ nhà đang gặp phải những thách thức nhất định trong khâu giải quyết trận đấu.

Trong khi đó, Le Mans cũng không có được chuỗi phong độ thực sự bùng nổ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ sở hữu vỏn vẹn 1 chiến thắng, hòa tới 3 trận và phải nhận 1 thất bại. Tần suất chia điểm cao phản ánh lối đá có phần thận trọng nhưng lại thiếu tính đột biến để định đoạt kết quả của tập thể này.

Lợi thế đối đầu vượt trội nghiêng về phía Paris Saint Germain

Dù phong độ thời gian gần đây chưa đạt mức tối đa, Paris Saint Germain vẫn nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn nhờ thành tích đối đầu áp đảo. Cụ thể, trong 3 lần so tài gần nhất giữa hai bên, đại diện thủ đô đã giành trọn vẹn 3 chiến thắng, không cho Le Mans có bất kỳ cơ hội nào để cầm hòa hay giành thắng lợi.

Thành tích toàn thắng trong các cuộc đụng độ trước đó khẳng định sự vượt trội về bản lĩnh của Paris Saint Germain trước đối thủ. Khi được trở lại thánh địa Parc des Princes, ưu thế từ tiếng nói lịch sử sẽ tiếp thêm niềm tin để đội chủ nhà làm chủ cục diện.

Nhận định thế trận chuyên môn

Với sự tương đồng về việc chia điểm khá nhiều ở những trận đấu vừa qua, cả Paris Saint Germain lẫn Le Mans nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự cảnh giác cao độ. Le Mans, với vị thế của đội xếp sau và phải làm khách, có xu hướng tổ chức khối đội hình thấp nhằm hạn chế tối đa khoảng trống của đối phương.

Tuy nhiên, Paris Saint Germain với đẳng cấp nhỉnh hơn cùng sự vượt trội rõ rệt từ 3 chiến thắng đối đầu gần nhất được kỳ vọng sẽ kiểm soát thời lượng bóng lăn và áp đặt lối chơi. Điểm tựa sân nhà Parc des Princes cùng áp lực phải bám đuổi nhóm dự cúp châu lục sẽ là động lực thúc đẩy đội bóng áo lam chiếm lĩnh thế trận.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)