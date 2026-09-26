Hạ Lang tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo

Tham gia tập huấn có 83 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã; trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận 16 xóm trên địa bàn.

Các đại biểu dự tập huấn.

Nội dung tập huấn: Quy trình rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 và chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030; hướng dẫn các quy định về chuẩn nghèo đa chiều; phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin về mức sống, điều kiện sinh hoạt và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình; hướng dẫn trình tự, thủ tục, biểu mẫu và phương pháp xác định, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Lớp tập huấn nhằm thống nhất phương pháp và nâng cao kỹ năng cho lực lượng tham gia rà soát, bảo đảm việc rà soát được thực hiện đầy đủ, chính xác, công khai, dân chủ, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân, làm cơ sở thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên địa bàn.