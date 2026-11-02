Hà Lan treo thưởng kỷ lục 2 triệu euro để truy bắt trùm buôn cocain

Các công tố viên Hà Lan ngày 2/11 thông báo mức thưởng 2 triệu euro cho bất kỳ ai cung cấp thông tin quan trọng dẫn đến việc bắt giữ Jos Leijdekkers, trùm buôn cocain đang lẩn trốn tại Sierra Leone. Đây là khoản tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay do chính quyền Hà Lan đưa ra.

Ảnh chụp Jos Leijdekkers trong hồ sơ của cảnh sát Hà Lan.

Leijdekkers, 35 tuổi, là công dân Hà Lan và được xem là một trong những đối tượng đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất châu Âu. Người này đã sinh sống tại Sierra Leone trong nhiều năm, sử dụng tên Omar Sherrif. Tại Hà Lan, Leijdekkers còn được biết đến với biệt danh Bolle Jos, hay Chubby Jos.

Theo cơ quan công tố Hà Lan, Leijdekkers giữ vai trò chủ chốt trong mạng lưới buôn bán cocaine quốc tế. Giới chức nước này đã yêu cầu Sierra Leone dẫn độ ông ta, nhưng chính quyền quốc gia Tây Phi chưa hợp tác. Vấn đề này cũng khiến Liên minh châu Âu (EU) quyết định cắt giảm một số khoản viện trợ dành cho Sierra Leone hồi tháng 10.

Năm ngoái, một tòa án Hà Lan đã tuyên án Leijdekkers 24 năm tù vắng mặt vì tội buôn lậu hơn 7 tấn cocaine. Ông ta cũng là đối tượng trong một số cuộc điều tra khác của cảnh sát Hà Lan.

Tại nước láng giềng Bỉ, Leijdekkers thậm chí đã bị một tòa án tuyên án tổng cộng 79 năm tù.

Các nhà chức trách Hà Lan ước tính người đàn ông này đã thu về hàng chục triệu euro từ hoạt động buôn lậu cocain. Ngoài ra, ông ta còn bị nghi ngờ rửa tiền và có liên quan đến các hành vi sử dụng bạo lực cực đoan.

Với khoản thưởng mới được công bố, giới chức Hà Lan kỳ vọng có thể thu thập thêm thông tin giúp xác định nơi ẩn náu và bắt giữ Leijdekkers, đưa đối tượng này về nước để thi hành án.