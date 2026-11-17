Rạng sáng 17-11, Hà Lan trải qua một trong những đêm đáng quên nhất trong lịch sử, khi nhận thất bại 0-5 trước chủ nhà Đức ở lượt cuối bảng A2 Nations League. Kết quả này không chỉ khiến thầy trò HLV Xavi Hernandez mất ngôi đầu bảng, mà còn chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại kể từ khi chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản đội bóng.

"Tôi rất thất vọng, bởi cho đến hôm nay, tôi luôn tự hào về các cầu thủ. Nhưng những gì vừa diễn ra thật khó tin và đáng xấu hổ. Đây là cú sốc đối với tôi trên cương vị HLV", Xavi chia sẻ sau trận.

HLV Xavi sốc sau trận Hà Lan thua Đức 0-5 (Ảnh: Marca)

ĐT Đức đã chơi quá hiệu quả trước Hà Lan (Ảnh: Marca)

"Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng tôi cần thay đổi tâm lý. Hôm nay, toàn đội không thể cạnh tranh bởi đã không thể hiện được những giá trị của mình. Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó. Đội bóng cần thay đổi nhiều thứ và cần những cầu thủ có tinh thần chiến đấu", Xavi nhấn mạnh.

Trên sân Olympic, Hà Lan, vốn không có hai trụ cột là Virgil van Dijk và Frenkie de Jong, sớm gặp khó trước lối chơi pressing tầm cao của Đức. Dù vậy, đội khách vẫn có cơ hội vượt lên ở phút 25. Cody Gakpo thực hiện đường căng ngang thuận lợi cho Donyell Malen, nhưng tiền đạo này lại chọn sai điểm rơi và đánh đầu chệch khung thành.

Không tận dụng được cơ hội, Hà Lan phải trả giá ở phút 41. Sau một tình huống dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, Derry Lionel Scherhant tiếp tục tạo khác biệt cho đội chủ nhà. Cầu thủ chạy cánh Đức vượt qua Denzel Dumfries rồi tung cú sút quyết đoán vào góc cao, đánh bại Bart Verbruggen.

Bàn mở tỉ số giúp Đức bước vào giờ nghỉ với lợi thế mong manh, nhưng hiệp hai mới thực sự trở thành cơn ác mộng với đội khách. Phút 60, Florian Wirtz ghi bàn nâng cách biệt lên 2-0. Chỉ 5 phút sau, Nico Schlotterbeck đánh đầu thành công, khiến hàng phòng ngự Hà Lan thêm một lần bất lực. Đến phút 71, Wirtz hoàn tất cú đúp, trước khi Brajan Gruda ấn định chiến thắng 5-0 ở phút 77.

Theo thống kê, đây là thất bại nặng nề nhất của Hà Lan kể từ trận thua Tây Đức 0-7 năm 1959. Chuỗi 5 trận bất bại dưới thời Xavi cũng chính thức khép lại theo cách không ai mong muốn.

Trận thua tại Berlin khiến Hà Lan đánh mất vị trí dẫn đầu bảng A2 vào tay Đức. Cả hai đội tuyển cùng Hy Lạp đều có 11 điểm sau vòng bảng, nhưng Đức đứng thứ nhất, Hà Lan xếp thứ hai và cùng giành quyền vào tứ kết.