Hà Lan thắng đậm Hy Lạp 7-0, dẫn đầu bảng A2 Nations League

Hai cầu thủ Hà Lan Joey Veerman (trái) và Tijjani Reijnders ăn mừng bàn thắng thứ hai trong trận gặp Hy Lạp tại Amsterdam, rạng sáng 14/11 (theo giờ Việt Nam). (Nguồn: The National Herald)

Đáng chú ý, Hy Lạp bước vào trận đấu với thành tích bất bại sau bốn lượt trận, nhưng không thể duy trì phong độ trước sức tấn công của đội chủ nhà.

Hà Lan sớm chiếm ưu thế khi Crysencio Summerville mở tỷ số ngay phút thứ 6. Tiếp đà hưng phấn, tiền vệ Tijjani Reijnders liên tiếp ghi ba bàn ở các phút 12, 18 và 33, hoàn tất cú ghi ba bàn thắng (hat-trick) ngay trong hiệp một.

Đến phút 40, Jurrien Timber lập công, giúp đội chủ nhà dẫn trước 5-0 khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Hà Lan tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm hai bàn thắng. Phút 59, Timber hoàn tất cú đúp, trước khi Donyell Malen ấn định chiến thắng 7-0 ở phút 61.

Với kết quả này, Hà Lan san bằng kỷ lục chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong lịch sử Nations League.

Trong khi đó, thất bại 0-7 đánh dấu trận thua nặng nề nhất của Hy Lạp kể từ năm 1989. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển này để thủng lưới bảy bàn trong một trận đấu quốc tế sau 37 năm.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Xavi đánh giá cao màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là khả năng tổ chức tấn công trong hiệp một.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh, đội tuyển Hà Lan cần duy trì sự tập trung và phong độ ở lượt đấu cuối.

Ở trận đấu cùng giờ, Đức giành chiến thắng 3-1 trước Serbia trên sân khách, qua đó tiếp tục cạnh tranh suất vào tứ kết. Với các kết quả này, Hà Lan dẫn đầu bảng A2 với 11 điểm, hơn Đức và Hy Lạp ba điểm.

Theo lịch thi đấu, Hà Lan sẽ làm khách trên sân Đức ở lượt trận cuối ngày 16/11, trong khi Hy Lạp gặp Serbia. Kết quả hai trận đấu sẽ quyết định thứ hạng chung cuộc và các suất giành quyền vào tứ kết của bảng A2.

(tổng hợp)