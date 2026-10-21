Hà Lan phát triển phần mềm AI trợ giúp phòng không Ukraine đối phó UAV Nga

Công ty công nghệ quốc phòng Intelic của Hà Lan đang phát triển giải pháp phần mềm giúp các hệ thống UAV có thể trao đổi dữ liệu và phối hợp hoạt động trên chiến trường Ukraine.

Công nghệ này kết hợp radar, trí tuệ nhân tạo (AI) và UAV đánh chặn trong một hệ thống chỉ huy thống nhất, nhằm tăng tốc độ phát hiện và đối phó mục tiêu trên không.

Trong một cuộc thử nghiệm tại căn cứ không quân cũ của Hà Lan bên bờ biển Bắc, UAV đánh chặn đã được triển khai sau khi radar phát hiện mục tiêu giả định và AI hỗ trợ xác minh.

Thử nghiệm cho thấy khả năng tích hợp nhiều thành phần phòng không vào một giao diện điều khiển duy nhất.

Intelic có trụ sở tại Amsterdam, văn phòng tại Kiev và đang hỗ trợ lực lượng Ukraine. Công ty cũng có hợp đồng trị giá 30 triệu euro với Bộ Quốc phòng Hà Lan để nâng cấp hệ thống phòng không.

Giám đốc điều hành Intelic Maurits Korthals Altes cho biết con người vẫn đưa ra quyết định cuối cùng về việc phóng UAV trong cuộc thử nghiệm.

Tuy nhiên, quy trình có thể được tự động hóa sâu hơn trong tương lai. AI tích hợp trực tiếp trên UAV có thể hỗ trợ thiết bị xác định, bám bắt và đánh chặn mục tiêu đang di chuyển với tốc độ cao.

Theo ông Altes, khi đối phương sử dụng UAV phản lực, thời gian phản ứng của lực lượng phòng thủ có thể chỉ còn vài giây. Việc xử lý thủ công trong điều kiện như vậy khiến khả năng đánh chặn gặp nhiều hạn chế.

Một trong những trở ngại lớn của Ukraine là sự phân mảnh về công nghệ. Các đơn vị có thể sử dụng UAV từ nhiều nhà sản xuất, đi kèm những phần mềm và màn hình điều khiển khác nhau.

Kỹ sư phần mềm cấp cao Anika Kempter cho biết nền tảng Nexus của Intelic được thiết kế để kết nối những hệ thống này, giúp chỉ huy theo dõi và điều khiển các phương tiện từ một giao diện chung.

Hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Intelic đang được triển khai tại Ukraine, bổ sung cho Delta, nền tảng quản lý chiến trường do nước này phát triển.

Việc tích hợp dữ liệu có thể giảm sự phụ thuộc vào các ứng dụng nhắn tin và cuộc gọi điện thoại trong quá trình truyền đạt thông tin tác chiến.

Hà Lan đang tăng cường hỗ trợ năng lực không người lái cho Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, nước này đã cung cấp hơn 12,5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ năm 2022, trong đó có gần 1 triệu UAV.

Viện Kiel của Đức cho biết viện trợ UAV của châu Âu tăng từ 400 triệu euro năm 2022 lên 1,2 tỷ euro năm 2025; riêng 4 tháng đầu năm 2026 đạt 1,6 tỷ euro.

Nhu cầu nâng cấp phòng không ngày càng cấp thiết khi Nga tiếp tục sử dụng UAV tấn công và tên lửa. Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi cho biết Nga đã phóng 2.100 UAV phản lực cùng 136 tên lửa nhằm vào Ukraine trong 3 tuần đầu tháng 9.

Theo Intelic, ưu điểm của giải pháp phần mềm là khả năng tích hợp thêm các hệ thống vũ khí mới mà không nhất thiết phải thay thế toàn bộ hạ tầng hiện có.

Trong bối cảnh công nghệ UAV thay đổi nhanh chóng, khả năng kết nối và nâng cấp hệ thống có thể trở thành yếu tố quan trọng đối với hiệu quả phòng thủ của Ukraine.