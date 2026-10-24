Hà Lan phát triển máy bay điện chở 90 hành khách, tầm bay 1.000 km

Cùng với nghiên cứu công nghệ máy bay điện chở khách cỡ lớn, Hà Lan cũng đẩy mạnh đào tạo phi công và xây dựng hạ tầng sạc, hướng tới giảm khí thải và tiếng ồn trong ngành hàng không.

Theo Euronews, E9X có tầm bay ban đầu khoảng 800 km, với mục tiêu nâng lên 1.000 km. Các phi công Johannes, Peter và Floris đang tham gia những chuyến bay thử nghiệm phục vụ quá trình phát triển mô hình trình diễn của dự án.

Ông Jacobson, đại diện Elysian, cho biết thiết kế cơ bản của E9X đã hoàn thiện. Máy bay dự kiến được trang bị 6 động cơ, có sải cánh dài hơn 50 m và phần đầu cánh có thể gập lại để phù hợp với cơ sở hạ tầng sân bay hiện nay.

Điểm đáng chú ý của thiết kế là hệ thống pin được tích hợp trực tiếp vào cánh máy bay. Theo mô hình tại xưởng nghiên cứu và phát triển của công ty, phần cánh dự kiến chứa khoảng 40 khối pin, mỗi khối nặng khoảng 1.000 kg.

Ông Jacobson cho biết trọng lượng là một trong những thách thức lớn đối với dự án. Nhóm phát triển đang nghiên cứu vật liệu mới, tối ưu hóa việc kết hợp các linh kiện và cải tiến hệ thống quản lý nhiệt. Tuy nhiên, các chi tiết kỹ thuật liên quan vẫn được giữ bí mật do thuộc tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Đồng sáng lập kiêm đồng Giám đốc điều hành (CEO) Elysian Aircraft nhận định giới học thuật và ngành hàng không trước đây từng cho rằng việc vận hành máy bay chở khách cỡ lớn bằng năng lượng điện là không khả thi. Tuy nhiên, các nghiên cứu và thiết kế của công ty đang cho thấy hướng phát triển này có thể thực hiện được.

Theo ông Jacobson, nếu được triển khai rộng rãi, máy bay điện có thể thay thế máy bay sử dụng nhiên liệu truyền thống trên một nửa số chuyến bay toàn cầu, qua đó giúp giảm khoảng 20% tổng lượng khí thải của ngành hàng không. E9X dự kiến đi vào khai thác từ năm 2034.

Ông Jacobson cho rằng châu Âu đang có vị thế tương đối thuận lợi trong cuộc đua phát triển công nghệ hàng không thế hệ mới. Để duy trì lợi thế trước Mỹ và Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) cần tăng cường đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và hoạt động đổi mới sáng tạo.

Trong khi các dự án máy bay điện chở khách cỡ lớn vẫn đang được phát triển, hoạt động bay bằng điện đã được triển khai tại sân bay khu vực Teuge của Hà Lan. Học viện E-Flight Academy đang đào tạo phi công cho các hãng hàng không thông qua những chuyến bay tầm thấp bằng máy bay điện.

Ông Merlijn van Vliet, đồng sáng lập E-Flight Academy, cho biết máy bay điện hai chỗ ngồi được sử dụng tại đây có hai khối pin, mỗi khối dung lượng 11 kWh, tổng cộng 22 kWh. Máy bay có thể hoạt động trong khoảng 45–50 phút và duy trì thêm khoảng 10 phút dự phòng.

Theo ông van Vliet, tiếng ồn thấp là một ưu điểm đáng kể của máy bay điện. Trong chuyến bay hướng về thành phố cổ Deventer, người dân dưới mặt đất hầu như không nghe thấy tiếng động từ máy bay. Đặc điểm này có thể tạo điều kiện mở rộng hoạt động bay tại các khu vực đông dân cư mà ít ảnh hưởng đến môi trường sống.

Ông van Vliet dự báo trong 10 năm tới, ngành hàng không điện sẽ phát triển mạnh, với sự xuất hiện của các mẫu máy bay có sức chứa 40–60 hành khách hoặc lớn hơn.

Bên cạnh công nghệ máy bay, hạ tầng sạc điện được xem là yếu tố quan trọng để thúc đẩy lĩnh vực này. Ông Jurjen de Jong, đồng sáng lập công ty NRG2fly, cho biết doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng mạng lưới sạc chuyên dụng cho máy bay điện từ Hà Lan sang các nước Bắc Âu, Pháp, Đức và Thụy Sĩ.

Theo ông de Jong, mục tiêu là hình thành mạng lưới hạ tầng đồng bộ, hỗ trợ các phương tiện vận tải điện có mức phát thải và tiếng ồn thấp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không châu Âu.