Hà Lan chuyển sang sử dụng AI để cắt giảm nhân lực

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Được công bố hôm 26/10, kế hoạch cải tổ nhằm mục đích tiết kiệm 900 triệu euro (1 tỷ USD) vào năm tới, với dự kiến ​​mức tiết kiệm hàng năm sẽ đạt 3,5 tỷ euro vào năm 2035.

Việc cắt giảm việc làm sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong vài năm, ngoại trừ lực lượng cảnh sát và an ninh.

Các biện pháp dự kiến ​​bao gồm đơn giản hóa quy định, giảm số lượng cơ quan tư vấn, tiêu chuẩn hóa hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) và mở rộng dịch vụ kỹ thuật số.

Theo số liệu chính thức, lực lượng lao động của chính phủ trung ương đã đạt mức kỷ lục 160.000 vị trí vào năm 2025, tăng hơn 40% so với năm 2018.

Thứ trưởng Eric van der Burg cho biết, các quy định, ngoại lệ và thủ tục quá mức đã khiến chính phủ ngày càng khó giải quyết vấn đề, trong khi chi phí ngày càng tăng đòi hỏi phải có hành động.

“Chúng ta không thể tiếp tục làm những gì chúng ta đã làm”, ông nói, đồng thời kêu gọi một chính phủ “đơn giản hơn, thông minh hơn và nhỏ gọn hơn”.

Các quốc gia châu Âu khác cũng đang ứng dụng AI để tinh giản bộ máy hành chính công.

Năm ngoái, Đan Mạch đã công bố kế hoạch giải phóng 50 triệu giờ làm việc mỗi năm vào năm 2035 thông qua AI, tương đương với khoảng 30.000 vị trí toàn thời gian, mà không cam kết cắt giảm việc làm tương ứng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh những tiến bộ nhanh chóng trong AI làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn trên diện rộng đối với việc làm.

Vào tháng 7, CEO của SpaceX Elon Musk, đã cảnh báo quá trình chuyển đổi sẽ là "một con đường gập ghềnh", dự đoán AI cuối cùng sẽ vượt trội hơn con người trong bất kỳ công việc nào.

Bill Gates - người đồng sáng lập Microsoft, cũng đã cảnh báo về sự biến động lớn trong thị trường lao động.

Ông đồng thời nhận định, một số ngành nghề, bao gồm cả việc chăm sóc người già, nên vẫn là "công việc dành riêng cho con người", ngay cả khi AI có khả năng thực hiện chúng.

Theo RT