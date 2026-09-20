Hạ kịch tính Orlando City SC, New England Revolution củng cố vị trí trong top 3

📊 Xem thống kê chi tiết trận New England Revolution 4-2 Orlando City SC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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New England Revolution4 - 2Orlando City SCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

New England Revolution tiếp đón Orlando City SC.

13'New England Revolution chủ động kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút thi đấu, New England Revolution đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 61% - 39%. Đội chủ nhà cũng là bên tạo ra nỗ lực hãm thành đáng chú ý duy nhất cho đến thời điểm này với tỷ số dứt điểm 1 - 0, trong khi Orlando City SC vẫn chơi thận trọng và chưa có cú sút nào.

14'B. Raines nhận thẻ vàng cảnh cáo

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu khi B. Raines bên phía New England Revolution phải nhận thẻ vàng từ trọng tài ở phút 14. Việc bị cảnh cáo từ quá sớm sẽ buộc cầu thủ này phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu tại Gillette Stadium.

19'C. Gil mở tỷ số cho New England Revolution

Phút 19, từ đường chuyền dọn cỗ của J. Yueill, C. Gil chớp thời cơ chuẩn xác để đưa New England Revolution vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn, và nếu giữ vững tỷ số này, họ sẽ củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 43 điểm.

27'New England duy trì lợi thế dẫn bàn

Trôi qua phút 27, New England Revolution vẫn làm chủ tình hình với lợi thế dẫn trước 1-0. Dù Orlando City SC cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 49% - 51%, đội chủ nhà lại tạo ra sức ép cụ thể hơn khi vượt trội về số pha dứt điểm (3 - 1) cũng như phạt góc (1 - 0).

43'New England Revolution làm chủ thế trận

Tiến gần đến giờ nghỉ giải lao ở phút 43, New England Revolution vẫn duy trì lợi thế dẫn 1-0 và kiểm soát tốt cục diện trên sân. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 56% - 44%, đồng thời áp đảo về số lần dứt điểm (6 - 3) lẫn phạt góc (4 - 1) để liên tục gây sức ép lên Orlando City SC.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Orlando City SC điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Orlando City SC quyết định làm mới đội hình khi tung E. Atuesta vào sân thay thế cho Luis Otavio. Đội khách đang bị New England Revolution dẫn trước 1-0 và cần gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ.

46'Orlando City SC điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Orlando City SC quyết định làm mới đội hình khi Z. Taifi được tung vào sân thay thế cho T. Spicer. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0 và chỉ kiểm soát bóng 41%, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện thế trận tấn công trong hiệp hai.

47'W. Sands nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo W. Sands bên phía New England Revolution sau pha phạm lỗi. Dù vẫn bảo toàn tỷ số 1-0, đội chủ nhà cần duy trì sự tỉnh táo để không gặp bất lợi về quân số trong phần còn lại của trận đấu.

55'New England Revolution tiếp tục làm chủ thế trận

Bước sang phút 55, New England Revolution vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 59% - 41% so với Orlando City SC. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép bằng việc tung ra tới 11 - 4 lần dứt điểm và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số phạt góc (7 - 1), qua đó giữ vững lợi thế dẫn trước 1-0.

59'P. Miller nhân đôi cách biệt cho New England Revolution

Phút 59, P. Miller tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng thứ hai cho New England Revolution, nâng tỷ số lên 2-0 trước Orlando City SC. Cách biệt an toàn được thiết lập trong bối cảnh đội chủ nhà kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57% - 43%.

62'I. Angulo rút ngắn cách biệt cho Orlando City SC

Phút 62, I. Angulo kịp thời lên tiếng ghi bàn giúp Orlando City SC rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ngay trên sân Gillette Stadium. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách thắp lại hy vọng giành điểm, dù New England Revolution vẫn đang tạm dẫn trước.

67'New England Revolution duy trì sức ép

Bước sang phút 67, New England Revolution vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 52% - 48% cùng lợi thế dẫn 2-1. Đội chủ nhà liên tục gây sóng gió về phía khung thành đối phương khi áp đảo về số pha dứt điểm (12 - 9) cũng như vượt trội ở chỉ số phạt góc 7 - 2.

71'New England Revolution điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 71, New England Revolution quyết định làm mới đội hình khi tung I. Feingold vào sân thế chỗ J. Yueill. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-1 nhằm giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

71'Orlando City SC làm mới hàng công với D. Dike

Phút 71, Orlando City SC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi rút M. Pasalic ra nghỉ để trao cơ hội cho D. Dike. Đang bị New England Revolution dẫn trước 2-1, đội khách rất cần làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

77'Orlando City SC làm mới tuyến giữa

Phút 77, Orlando City SC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi H. Sarajian được tung vào sân thế chỗ B. Rhein. Đang bị dẫn 1-2, đội khách nỗ lực tìm kiếm luồng sinh khí mới nhằm đảo ngược tình thế trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

79'New England Revolution duy trì sức ép

Bước sang phút 79, New England Revolution vẫn nắm quyền chủ động với 55% - 45% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép bằng 9 - 2 quả phạt góc vượt trội. Dù Orlando City SC cố gắng bám đuổi, đội chủ nhà vẫn duy trì tốt thế trận với 12 - 8 pha dứt điểm để bảo toàn lợi thế dẫn 2-1.

80'Thẻ vàng cho I. Feingold bên phía New England Revolution

Phút 80, cầu thủ I. Feingold của New England Revolution phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 2-1 khi trận đấu bước vào những phút cuối đầy căng thẳng.

88'M. Ojeda gỡ hòa trên chấm phạt đền

Phút 88, M. Ojeda bản lĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2 cho Orlando City SC. Màn rượt đuổi kịch tính ở những phút cuối trên sân Gillette Stadium đang giúp đội khách níu giữ 1 điểm vô cùng quý giá.

89'New England Revolution làm mới tuyến trên

Phút 89, New England Revolution tiến hành thay đổi nhân sự khi D. Fagundez được tung vào sân thế chỗ D. Gazdag. Đội chủ nhà lập tức có sự điều chỉnh nhằm ổn định lại đội hình sau khi vừa để Orlando City SC gỡ hòa 2-2.

90+3'P. Miller ghi bàn kịch tính phút bù giờ

Kịch tính bùng nổ ở phút 90+3' khi P. Miller ghi bàn thắng quý như vàng, giúp New England Revolution tái lập thế dẫn trước 3-2. Pha lập công nghẹt thở này giúp đội chủ nhà đứng trước cơ hội giành trọn 3 điểm đầy cảm xúc trên sân Gillette Stadium.

90+4'Thẻ vàng cho P. Miller ở phút bù giờ

Phút 90+4', P. Miller bên phía New England Revolution phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Pha phạm lỗi diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 3-2 ở những phút bù giờ đầy căng thẳng.

90+5'Orlando City SC thay người ở phút bù giờ

Phút 90+5, Orlando City SC thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Tiago được tung vào sân thay thế cho J. Gerbet. Đội khách nỗ lực làm mới đội hình trong những phút bù giờ cuối cùng với hy vọng xoay chuyển tình thế sau khi bị dẫn 2-3.

90+6'C. Gil ấn định cách biệt cho New England Revolution

Phút 90+6', C. Gil tỏa sáng nâng tỷ số lên 4-2 cho New England Revolution sau những phút bù giờ kịch tính trên sân Gillette Stadium. Bàn thắng này giúp đội bóng nới rộng cách biệt và khép lại hy vọng có điểm của Orlando City SC.

90+6'New England Revolution rút D. Turgeman ra nghỉ

Phút 90+6', New England Revolution thực hiện sự thay đổi nhân sự khi W. Harris được tung vào sân thế chỗ D. Turgeman. Với tỷ số 4-2 đang nghiêng về phía đội chủ nhà, điều chỉnh này chủ yếu nhằm câu kéo thời gian quý giá trong những giây cuối bù giờ.

90+6'New England Revolution rút M. Polster ra nghỉ

Ở phút 90+6', New England Revolution tiến hành thay đổi nhân sự khi J. Wynder được tung vào sân thế chỗ M. Polster. Đội chủ nhà chủ động kéo giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn trọn vẹn cách biệt tỷ số 4-2 trong những giây bù giờ cuối cùng.

KTKết thúc: New England Revolution 4-2 Orlando City SC

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 08:40 20/09/2026

Vào lúc 06:30 ngày 20/09/2026, New England Revolution sẽ tiếp đón Orlando City SC trên sân vận động Gillette Stadium. Cuộc so tài thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ thi đấu rất cao trong giai đoạn gần đây.

Phong độ ấn tượng của hai đội bóng

Đội chủ nhà New England Revolution đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối ổn định. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Thành tích thi đấu tích cực giúp New England Revolution giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 43 điểm tích lũy được.

Bên kia chiến tuyến, Orlando City SC thậm chí còn sở hữu chuỗi trận thăng hoa hơn. Trong 5 lần ra sân gần đây, đại diện đến từ bang Florida đạt thành tích bất bại với 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Hiện tại, Orlando City SC đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 34 điểm.

Tương quan đối đầu nghiêng về đội khách

Mặc dù New England Revolution xếp trên đối thủ 3 bậc và có khoảng cách 9 điểm, tiếng nói lịch sử lại hoàn toàn thuộc về các vị khách. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra sự áp đảo rõ rệt của Orlando City SC.

Cụ thể, Orlando City SC đã giành chiến thắng tới 4 trận, trong khi New England Revolution chỉ có được vỏn vẹn 1 kết quả hòa và chưa thể giành bất kỳ trận thắng nào trước đối thủ này trong 5 lần đối đầu vừa qua.

Thế trận hứa hẹn nhiều kịch tính

Lợi thế sân nhà Gillette Stadium cùng vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp là điểm tựa vững chắc cho New England Revolution. Đội chủ nhà chắc chắn đặt quyết tâm tận dụng phong độ ổn định để phá vỡ chuỗi kết quả đối đầu không thuận lợi.

Tuy nhiên, sự tự tin của Orlando City SC đang ở mức rất cao nhờ mạch trận bất bại liên tiếp cùng sự lấn lướt trong quá khứ đối đầu. Với việc cả hai câu lạc bộ đều đang có phong độ tốt, màn đọ sức sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến cục diện giằng co và quyết liệt trên từng mét vuông mặt cỏ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)