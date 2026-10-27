Ha Joo Yeon (nhóm Jewelry): 'Tôi yêu cuộc sống của một nhân viên làm công ăn lương'

Một video có tiêu đề "Giờ nghỉ trưa của cựu thành viên nhóm Jewelry - Ha Joo Yeon, người chỉ mong chờ đến ngày nhận lương" đã được đăng tải trên kênh YouTube Noh Sa-yeon 35 tuổi.

Trong video, Ha Joo Yeon giải thích lý do cô bắt đầu làm công việc văn phòng sau khi rời khỏi ngành giải trí. Cô chia sẻ rằng, sau khi thời gian hoạt động cùng Jewelry kết thúc và rời khỏi công ty quản lý, cô đã có một khoảng thời gian thất nghiệp, nhưng cuối cùng, cô đã chủ động tìm kiếm công việc mới để tự trang trải cuộc sống: "Tôi không thể cứ ngồi yên một chỗ. Tôi cần phải kiếm sống. Trong ngành giải trí, nếu không có việc làm thì cũng đồng nghĩa với việc thất nghiệp. Bạn buộc phải chờ đợi ai đó gọi mình, và tôi không thể cứ mãi ngồi chờ những cơ hội như thế vô thời hạn được".

Cô bắt đầu bằng công việc bán thời gian tại một quán cà phê ở Hannam-dong. Sau đó, với mong muốn khám phá các lĩnh vực khác, cô còn làm trợ giảng tại một tiệm bánh. Cô giải thích rằng, mình chọn trải nghiệm mới này vì có một người em thân thiết đang làm việc trong ngành bánh.

Quá trình tìm kiếm việc làm chẳng hề dễ dàng. Do chưa từng có kinh nghiệm làm việc thực tế nào bên ngoài khoảng thời gian hoạt động cùng nhóm nhạc Jewelry, cô đã phải đối mặt với không ít khó khăn.

Ha Joo Yeon nhớ lại: "Tôi đã tải các ứng dụng như JobKorea và AlbaMon, rồi gửi đi hàng trăm đơn xin việc. Dù lúc đó tôi còn trẻ hơn bây giờ, vậy mà vẫn chẳng tìm được công việc nào".

Cô cũng chia sẻ rằng mình từng lo ngại tuổi tác có thể trở thành rào cản khi xin việc, đồng thời cảm thấy nản lòng trong suốt quá trình tìm kiếm, vì thiếu kinh nghiệm chuyên môn phù hợp.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng, Ha Joo Yeon cũng có được một vị trí tại một môi trường làm việc bình thường. Cô cho biết, thu nhập ổn định chính là một trong những lợi ích lớn nhất trong cuộc sống hiện tại của mình: "Trong ngành giải trí, nếu không có việc thì ai sẽ tìm đến bạn chứ? Mọi thứ sẽ chẳng tự nhiên đến, nếu bạn cứ ngồi chờ đợi. Khi là một nhân viên bình thường, bạn sẽ nhận được mức lương đều đặn, đó là lý do tôi quyết định gia nhập một công ty. Nhờ vậy, tôi có thu nhập ổn định hằng tháng. Chỉ cần công ty vẫn hoạt động tốt thì lương vẫn sẽ được chi trả đều đặn".

Cô cũng chia sẻ những suy nghĩ chân thật về sự thay đổi trong lối sống của mình, từ một người nổi tiếng chuyển sang làm một công việc bình thường: "Việc gặp gỡ mọi người với tư cách là một người bình thường sau khi từng sống như một người nổi tiếng không hề dễ dàng, nhưng tôi thực sự trân trọng điều đó, vì đây không phải là kiểu gặp gỡ mà tôi thường có trước đây".

Về những mục tiêu tương lai, cô bày tỏ một tham vọng táo bạo: Đạt được thành công về tài chính: "Tôi nhất định sẽ thành công. Tôi sẽ trở nên giàu có, đó chính là mong muốn của tôi. Tôi muốn trở nên giàu có".