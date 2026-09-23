Ha Ji Won 48 tuổi vẫn trẻ trung như mối tình đầu, gây chú ý tại Nhật Bản

Ha Ji Won khiến người hâm mộ chú ý với diện mạo trẻ trung khi sang Nhật Bản tổ chức fan meeting lần thứ 11. Ở tuổi 48, nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc gặp gỡ với người hâm mộ.

Cụ thể, mới đây, Ha Ji Won đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong buổi fan meeting tại Nhật Bản lên trang cá nhân. Nữ diễn viên viết: “Fan meeting lần thứ 11 tại Nhật Bản hôm nay. Những người hâm mộ luôn khiến tôi hồi hộp và biết ơn. Hôm nay tôi cũng vô cùng hạnh phúc”.

Ha Ji Won đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong buổi fan meeting tại Nhật Bản lên trang cá nhân.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Ha Ji Won xuất hiện trên sân khấu với nụ cười rạng rỡ, liên tục giao lưu cùng người hâm mộ. Nữ diễn viên biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, từ áo sát nách màu trắng kết hợp quần jeans mang vẻ ngoài trẻ trung, năng động đến những bộ váy mang phong cách thanh lịch.

Đáng chú ý, diện mạo của Ha Ji Won khi được chụp cận cảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sinh năm 1978, nữ diễn viên hiện ở tuổi 48 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Cô để tóc dài uốn gợn sóng, tạo điểm nhấn bằng những lọn tóc tết nhỏ, qua đó mang đến hình ảnh tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Diện mạo của Ha Ji Won khi được chụp cận cảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước diện mạo của Ha Ji Won ở tuổi U50. Một số bình luận dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên: “Nhìn như mối tình đầu”, “48 tuổi mà vẫn trẻ quá”, “Thời gian dường như bỏ quên Ha Ji Won”, “Nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào”, “Nhan sắc này thật sự không giống tuổi”.

Năm nay đánh dấu lần thứ 11 Ha Ji Won tổ chức fan meeting tại Nhật Bản. Trong suốt nhiều năm, nữ diễn viên vẫn đều đặn gặp gỡ người hâm mộ tại đây, duy trì mối quan hệ đặc biệt với khán giả địa phương.

Trong lần trở lại này, Ha Ji Won tiếp tục thể hiện nguồn năng lượng tích cực và sự gần gũi khi giao lưu cùng người hâm mộ. Những chia sẻ chân thành của nữ diễn viên cho thấy cô luôn trân trọng tình cảm mà khán giả Nhật Bản dành cho mình trong suốt thời gian qua. Với Ha Ji Won, buổi fan meeting lần thứ 11 không chỉ là một sự kiện giao lưu mà còn là dịp để cô gặp lại những người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình.